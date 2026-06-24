El té milenario que ayuda a regenerar la mucosa del estómago y frena la inflamación

La mucosa gástrica es el tejido que recubre el estómago y lo protege de sus propios ácidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una infusión que se prepara desde hace miles de años en Asia concentra propiedades que la ciencia documenta con creciente precisión: sus compuestos bioactivos actúan directamente sobre el tejido que recubre el estómago y reducen la inflamación.

La misma bebida frena la bacteria responsable de la mayoría de los casos de gastritis en México.

Así trabaja esta infusión milenaria sobre la mucosa del estómago

La gastritis es uno de los padecimientos digestivos más extendidos en México.

Durante 2024 se registraron en el país 126 mil 336 casos de gastritis y duodenitis, según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, cifra citada por la revista Horizonte Sanitario de SciELO México.

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La planta en cuestión se cultiva y consume en Asia desde hace más de cuatro mil años.

Cuando la barrera gástrica se debilita, los ácidos y patógenos penetran el tejido y desencadenan inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su compuesto activo principal, la epigalocatequina galato —conocida como EGCG—, es el responsable de los efectos documentados sobre el tejido gástrico.

Un estudio disponible en la plataforma científica PubMed analizó qué ocurre con las células que recubren el estómago cuando se exponen a los polifenoles de esta infusión bajo condiciones de daño.

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Los polifenoles son compuestos bioactivos presentes en ciertas plantas con capacidad antiinflamatoria documentada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que estos compuestos restauran la barrera de la mucosa gástrica, reducen la inflamación y frenan la muerte celular provocada por el estrés oxidativo.

Los investigadores encontraron que los polifenoles inhiben el estrés oxidativo y restauran el equilibrio del retículo endoplasmático, una estructura celular que regula la producción de proteínas y cuyo desequilibrio dispara la inflamación.

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La inflamación de la mucosa gástrica es una respuesta del sistema inmune ante agentes que dañan el revestimiento del estómago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde: la infusión que la ciencia vincula con la regeneración gástrica

El mecanismo va más allá de la protección. La EGCG del té verde no solo impide que la barrera gástrica se deteriore, sino que estimula la generación de células nuevas en el tejido que recubre el estómago por dentro.

Una investigación de una reconocida universidad alemana publicada en 2025 demostró que la EGCG reduce en más del 50% la muerte de células del revestimiento gástrico, al tiempo que fortalece de forma medible la resistencia de esa barrera ante agentes dañinos.

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Estos datos fueron demostrados en placas de laboratorio con células aisladas o en modelos animales.

El té verde se cultiva y consume en Asia desde hace más de cuatro mil años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma investigación documentó que la EGCG evita la deslocalización de claudina-1 y claudina-5, dos proteínas que mantienen selladas las uniones entre células del revestimiento del colon.

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Cuando esas proteínas se desplazan de su posición, la barrera se vuelve permeable y los agentes dañinos penetran el tejido.

Los autores del estudio señalan que la EGCG tiene potencial como estrategia de tratamiento de apoyo en enfermedades asociadas a la disfunción de la barrera intestinal.

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El consumo regular de té verde se asocia con menor riesgo digestivo, según nueva evidencia

Los beneficios del té verde sobre la salud digestiva no se limitan a su acción aislada sobre las células en laboratorios.

Diversos estudios epidemiológicos recopilados en plataformas científicas como PubMed han encontrado que las poblaciones con consumo de té verde presentan una probabilidad significativamente menor de desarrollar enfermedades gastrointestinales crónicas y úlceras.

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La EGCG representa aproximadamente el 50% del contenido total de polifenoles del té verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde frena la bacteria detrás de la mayoría de los casos de gastritis

La bacteria Helicobacter pylori, principal detonante de la gastritis crónica, también enfrenta al té verde como adversario documentado.

Un estudio clásico publicado en la revista especializada Biological and Pharmaceutical Bulletin y disponible en la plataforma PubMed que analizó 77 alimentos de origen vegetal, identificó al extracto de té verde como el inhibidor de ureasa más potente del grupo, con una concentración inhibitoria media de 13 microgramos por mililitro.

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La ureasa es la enzima que permite a H. pylori sobrevivir en el ambiente ácido del estómago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ureasa es la enzima que H. pylori usa para sobrevivir en el ambiente ácido del estómago.

La misma revisión documenta que el té verde redujo la inflamación de la mucosa gástrica en modelos animales cuando se administró antes de la infección, lo que apunta a un efecto preventivo además del terapéutico.

En seres humanos con gastritis activa, la cafeína y los taninos del té verde pueden irritar la mucosa si se consume en ayunas.

Además, debido a que cada organismo es diferente, es indispensable consultar a un médico antes de utilizarlo como apoyo terapéutico.

El té verde mostró efectos preventivos contra la gastritis cuando se consumió antes de la infección por H. pylori. (Imagen Ilustrativa Infobae)