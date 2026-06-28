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¿Tiempo extra o penales? Este es el criterio de desempate en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

A partir de esta etapa, el margen para el error desaparece

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Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzaran este domingo con el partido entre Canadá y Sudáfrica (REUTERS)
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzaran este domingo con el partido entre Canadá y Sudáfrica (REUTERS)

Los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 comenzarán este domingo 28 de junio con el encuentro entre Sudáfrica y Canadá, y terminarán el viernes 3 de julio, cuando Colombia se enfrente a Ghana.

A partir de esta etapa, el margen para el error desaparece. Cualquier empate en el tiempo reglamentario conduce a criterios de desempate específicos, diseñados para definir a un ganador sin prolongar la incertidumbre.

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¿Cómo quedaron definidos los dieciseisavos del Mundial 2026?

Este domingo 28 de junio, Sudáfrica enfrenta a Canadá a las 13:00 horas en el Estadio Los Ángeles, con transmisión por VIX.

El lunes 29 de junio, Brasil se mide ante Japón a las 11:00 horas (Centro de México) en el Estadio Houston, con señal de TV Azteca y VIX. A las 14:30 horas (Centro de México), Alemania se enfrenta a Paraguay en el Estadio Boston, partido que se podrá ver por VIX. Más tarde, Países Bajos juega contra Marruecos a las 19:00 horas (Centro de México) en el Estadio Monterrey, con transmisión en Canal 5, VIX, TV Azteca y TUDN.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argelia contra Austria - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 27 de junio de 2026. El austriaco Paul Wanner en acción junto al argelino Fares Chaibi. REUTERS/Annegret Hilse
Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argelia contra Austria - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 27 de junio de 2026. El austriaco Paul Wanner en acción junto al argelino Fares Chaibi. REUTERS/Annegret Hilse

El martes 30 de junio, Costa de Marfil se enfrenta a Noruega a las 11:00 horas (Centro de México) en el Estadio Dallas, encuentro disponible por VIX. Luego, Francia se mide ante Suecia a las 15:00 horas (Centro de México) en el Estadio Nueva York | Nueva Jersey, también por VIX. El día cierra con México frente a Ecuador a las 19:00 horas (Centro de México) en el Estadio Ciudad de México, con cobertura de Canal 5, VIX, TV Azteca, Canal 9 y TUDN.

El miércoles 1 de julio, Inglaterra juega contra RD Congo a las 10:00 horas (Centro de México) en el Estadio Atlanta, transmisión por VIX. Más tarde, Bélgica se enfrenta a Senegal a las 14:00 horas (Centro de México) en el Estadio Seattle, también por VIX. Finalmente, Estados Unidos recibe a Bosnia y Herzegovina a las 18:00 horas (Centro de México) en el Estadio San Francisco, partido disponible en Canal 5, VIX, TV Azteca y TUDN.

El jueves 2 de julio, España se mide ante Austria a las 13:00 horas (Centro de México) en el Estadio Los Ángeles, con transmisión en TUDN, VIX y Canal 5. Posteriormente, Portugal juega frente a Croacia a las 17:00 horas (Centro de México) en el Estadio Toronto, por VIX y TV Azteca. El cierre del día lo protagonizan Suiza y Argelia a las 21:00 horas (Centro de México) en el Estadio Vancouver, transmisión por VIX.

Los hicnhas de Cabo verde celebra su histórico pase a diesiseisavos tras empatar con Arabia Saudí en Houston, USA. EFE/EPA/SAM WASSON
Los hicnhas de Cabo verde celebra su histórico pase a diesiseisavos tras empatar con Arabia Saudí en Houston, USA. EFE/EPA/SAM WASSON

El viernes 3 de julio, Australia se enfrenta a Egipto a las 12:00 horas (Centro de México) en el Estadio Dallas, partido disponible en VIX. Más adelante, Argentina se mide ante Cabo Verde a las 16:00 horas (Centro de México) en el Estadio Miami, con cobertura de Canal 5, TUDN, VIX y TV Azteca. El último partido de la jornada será Colombia frente a Ghana a las 19:30 horas (Centro de México) en el Estadio Kansas City, transmisión por VIX.

Criterios de desempate en la eliminación directa

Desde los Dieciseisavos de Final, si un partido concluye con empate tras los 90 minutos reglamentarios, la resolución se traslada primero a los tiempos extra. En esta instancia, se juegan dos periodos de 15 minutos cada uno, precedidos por cinco minutos de descanso y un simple cambio de campo al término del primer tiempo extra.

En caso de que la igualdad persista luego de los tiempos extra, el desenlace se decide mediante una tanda de penales. Se sortea la portería donde se ejecutarán los tiros y el orden de los lanzadores, con una moneda que determina cuál selección inicia. Cada equipo dispone de cinco tiros desde el punto penal; el que logre más aciertos avanza a la siguiente ronda.

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