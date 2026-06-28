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Quién será la rival de Renata Zarazúa en la primera ronda de Wimbledon

La mexicana busca dejar atrás el mal paso que lleva en este 2026 y sueña con un posible cruce contra Serena Williams en segunda ronda

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La mexicana busca dejar atrás el mal paso que lleva en este 2026 y sueña con un posible cruce contra Serena Williams en segunda ronda. (REUTERS/Hannah Mckay)
La mexicana busca dejar atrás el mal paso que lleva en este 2026 y sueña con un posible cruce contra Serena Williams en segunda ronda. (REUTERS/Hannah Mckay)

La mexicana Renata Zarazúa se prepara para debutar en el tercer Grand Slam de la temporada en Wimbledon, donde se enfrentará en primera ronda a la filipina Alexandra Eala, una rival peligrosa que viene de vencer a Elina Svitolina y Elena Rybakina en el Abierto de Berlín.

El encuentro está programado para disputarse este martes 30 de junio, no antes de las 6:50 de la mañana en la cancha 12 del All England Club y será transmitido a través de ESPN para Latinoamérica.

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Perfil de Alexandra Eala

Alexandra Eala viene de vencer a Elena Rybakina y a Elina Svitolina en Berlín. (REUTERS/Fabrizio Bensch)
Alexandra Eala viene de vencer a Elena Rybakina y a Elina Svitolina en Berlín. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Alexandra Eala es una tenista formada en la Rafa Nadal Academy, con un gran desarrollo, pues a sus 21 años ya ocupa un puesto top 30 dentro del ranking mundial de la WTA.

La filipina destaca por su estilo agresivo desde el fondo de la cancha, con una potente derecha y un revés sólido a dos manos. Su condición de zurda y capacidad para devolver saques la hacen especialmente incómoda para sus rivales, aunque su servicio es su punto débil principal.

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En el circuito profesional, Alexandra Eala suma dos títulos WTA 125: el primero en Guadalajara (septiembre de 2025, superficie dura) y el segundo en Birmingham (junio de 2026, sobre césped), lo que confirma su capacidad de adaptación a diferentes superficies.

Además, en la temporada 2025 fue semifinalista del Miami Open, donde venció a figuras como Jelena Ostapenko, Madison Keys e Iga Swiatek, todas campeonas de Grand Slam.

La tenista también logró llegar a una final en Eastbourne y avanzó a la segunda ronda del US Open, marcando su mejor participación en un Grand Slam hasta ahora.

En su carrera juvenil, Eala conquistó el Abierto de Australia Junior (dobles en 2020), Roland Garros Junior (dobles en 2021) y el US Open Junior individual (2022), siendo la primera filipina en lograr un título de Grand Slam en cualquier categoría.

Para Renata Zarazúa, enfrentar a Alexandra Eala representa un desafío serio, pues llega con confianza, títulos recientes y la experiencia de haber derrotado a las mejores del circuito en escenarios importantes como en Berlín hace algunas semanas, donde la filipina venció a Elena Rybakina y Elina Svitolina.

Un año complicado para Renata Zarazúa

Renata no ha podido avanzar de primera ronda en un Grand Slam de este año. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Renata no ha podido avanzar de primera ronda en un Grand Slam de este año. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Después de un año complicado, Renata Zarazúa busca dejar atrás los malos resultados y enfocarse en su próximo duelo ante la filipina Alejandra Eala en Wimbledon.

Tras un 2025 destacado, esta temporada ha sido diferente para la mexicana, quien no ha logrado avanzar de ronda en los dos Grand Slams previos: cayendo en la primera ronda del Abierto de Australia ante Marie Bouzková y en Roland Garros frente a Diana Schnaider.

Sin embargo, Zarazúa quiere reencontrar el nivel que la llevó a sorprender a Madison Keys en el US Open del año pasado, pero para ello necesita mejorar su rendimiento en la cancha y recuperar la confianza en los momentos clave.

Un hipotético cruce con Serena Williams en segunda ronda

(REUTERS/Andrew Couldridge)
(REUTERS/Andrew Couldridge)

Una de las historias más destacadas en esta edición de Wimbledon es el regreso de Serena Williams al All England Club. Considerada una de las mejores tenistas de la historia, la estadounidense vuelve al torneo a sus 44 años, tras su última participación en 2022.

En la primera ronda enfrentará a Maya Joint, en un duelo que genera gran expectativa por el simbolismo de ver nuevamente a Serena en acción en uno de sus escenarios favoritos.

Si Serena Williams consigue avanzar y Renata Zarazúa también logra superar su primer partido, ambas se enfrentarían en la segunda ronda.

Este posible encuentro sería histórico para el tenis mexicano, ya que Zarazúa tendría la oportunidad de medirse ante una leyenda en la catedral del tenis mundial, en un partido que sin duda acapararía la atención del público y los medios.

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