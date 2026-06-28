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FIFA designa cuerpo arbitral para el Países Bajos vs Marruecos en Monterrey

El duelo entre ambas selecciones representa uno de los encuentros más atractivos para los dieciseisavos de final

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El duelo entre ambas selecciones representa uno de los encuentros más atractivos para los dieciseisavos de final. (REUTERS/Hannah Mckay)
El duelo entre ambas selecciones representa uno de los encuentros más atractivos para los dieciseisavos de final. (REUTERS/Hannah Mckay)

La FIFA nombró al brasileño Wiltón Sampaio como árbitro principal para el duelo de los dieciseisavos de final del Mundial entre Marruecos y Países Bajos, programado para disputarse este lunes en el Estadio Monterrey.

El cuerpo arbitral estará integrado además por los también brasileños Bruno Peres y Bruno Bosquilia como asistentes, mientras que el chileno

Cristian Garay fungirá como cuarto árbitro y José Ritamal estará como quinto oficial.

Sampaio y su participación en el Mundial 2026

Wilton Sampaio en el encuentro entre Noruega y Senegal. (REUTERS/Mike Segar)
Wilton Sampaio en el encuentro entre Noruega y Senegal. (REUTERS/Mike Segar)

Wiltón Sampaio es un árbitro brasileño con amplia experiencia en torneos internacionales, tanto a nivel continental como mundial. Su designación para partidos de alto perfil en el Mundial 2026 responde a la confianza de la FIFA en su capacidad técnica y en su manejo de situaciones complejas dentro del campo.

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Durante esta Copa del Mundo, el silbante ha dirigido dos partidos, incluido el inaugural entre México y Sudáfrica, donde protagonizó un momento peculiar.

Tras amonestar a Themba Zwane, el VAR lo llamó para revisar una posible tarjeta roja por un manotazo sobre Roberto Alvarado. Después de observar la repetición, Sampaio determinó que la acción ameritaba la expulsión.

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Lo que llamó la atención fue que, al intentar explicar la decisión, su limitado dominio del inglés provocó que el mensaje no se entendiera claramente, por lo que el momento se volvió viral en redes sociales.

Durante este enfrentamiento sacó un total de tres tarjetas rojas y también tuvo la oportunidad de estar presente en el enfrentamiento entre Noruega y Senegal.

Previa del partido

Mundial 2026 - Túnez - Paises Bajos
Países Bajos es uno de los equipos que mejor jugó durante la primera ronda. (Photo by Francois Nel)

El partido entre Países Bajos y Marruecos presenta uno de los duelos más interesantes para los dieciseisavos de final debido a que se trata de dos equipos aspirantes a llegar lejos en el torneo e incluso unos aspirantes serios a pelear por el campeonato del mundo.

La Naranja Mecánica ha sorprendido por su poderío ofensivo a lo largo de la fase de grupos, donde después de igualar ante Japón en su primer encuentro, golearon de forma contundente a Suecia por 5-1 y finalmente se impusieron a Túnez para terminar como líderes de grupo.

Por su parte, lo de Marruecos ya no es una casualidad. Después de ser la Cenicienta en Qatar 2022 al llegar hasta semifinales, esta generación le ha dado continuidad al proyecto de hace cuatro años y si bien es cierto sufrieron más de la cuenta para vencer en su último juego a Haití, no dejan de ser un rival peligroso.

Los aficionados en Monterrey tendrán la oportunidad de observar a dos equipos importantes a nivel mundial, en un encuentro que marcará la despedida de la Sultana del Norte como sede mundialista.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

Mundial 2026 - Marruecos - Haiti
El encuentro podrá ser visto a través de TV Abierta en México. (Photo by Kevin C. Cox)

El encuentro entre Países Bajos y Marruecos se llevará a cabo este lunes 29 de junio a las 19:00 horas desde el Estadio Monterrey (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de las pantallas de Canal 5, Azteca 7 y el Plan Mundial de ViX Premium.

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