Alex B amenaza con revelar secretos de Pati Chapoy y denuncia presunto “terrorismo laboral” contra Daniel Bisogno antes de morir

Alex Bisogno amenazó a Pati Chapoy con revelar secretos que le conto en vida su hermano Daniel Bisogno. (YouTube: Imagen Televisión / Instagram: Pati Chapoy)

Alex Bisogno llevó a un nuevo nivel la confrontación pública que mantiene con Pati Chapoy. Durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el hermano de Daniel Bisogno aseguró que posee información sensible sobre la titular de Ventaneando y su entorno laboral, misma que estaría dispuesto a revelar si continúan los señalamientos en su contra.

Las declaraciones se producen meses después de la muerte de Daniel Bisogno, cuyo fallecimiento desencadenó un conflicto familiar y mediático relacionado con la herencia, el manejo de la imagen de su hija y las acusaciones públicas que, según Alex, han afectado gravemente su reputación.

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Alex Bisogno asegura que no sabe ni dónde están las cenizas, la presentadora menciona que la única heredera es Michaela Crédito: (X/@adn40//VentaneandoUno)

Alex Bisogno: “¿Por qué voy a permitir que me acaben la carrera con mentiras?”

Ante la pregunta directa de Gustavo Adolfo Infante sobre si realmente conoce secretos del entorno de Pati Chapoy, Alex respondió: “¿Tú qué crees, Gustavo?” Posteriormente, profundizó en la relación profesional que mantuvo su hermano durante casi tres décadas.

“Veintinueve años trabajó Daniel para la señora y para esa producción. Mismos que yo soy hermano de Daniel y con una extraordinaria relación de hermanos. O sea, platicábamos de muchos temas cada vez que nos veíamos. Y, y claro que sé muchísimas cosas”, afirmó.

No obstante, aseguró que no busca utilizar esa información como mecanismo de presión. “Yo no soy ese tipo de persona, Gustavo, y eso sí quiero dejarlo claro. Yo no soy una persona que quiera hundir, fregar, amenazar. Yo no, pero ellos sí. Y si yo no me defiendo con verdades, ¿por qué voy a permitir que me pisoteen y que me acaben la carrera con mentiras?”

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Alex también reiteró que las acusaciones de presunto robo en la casa de Daniel Bisogno han afectado directamente su imagen pública y su capacidad para sostener económicamente a su familia.

“A mí me acusaron de robo. No les importó que yo vivo de mi imagen y que ahora, faltando Daniel... Antes los pilares éramos Daniel y yo para ayudar a mis padres. Ahora se me fue Daniel, ahora todo recae sobre mí”, expresó.

Las tensiones entre Pati Chapoy y Alex Bisogno incluso fueron notorias durante el programa especial de Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno. (YouTube: Ventaneando)

Alex Bisogno denuncia presunta presión laboral contra Daniel

Durante la entrevista, Alex Bisogno insistió en que el conflicto original surgió tras la muerte de Daniel, cuando, según su versión, la familia perdió acceso a la casa del conductor y desconocía el paradero de sus cenizas.

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“Cuando muere Daniel, yo lancé un comunicado porque nos cerraron la casa de mi hermano, a la que siempre tuvimos acceso, con las cenizas de Daniel encerradas”, declaró.

El conductor también criticó la participación pública de Pati Chapoy en un conflicto que considera estrictamente familiar.

“Ese fue el problema, pero un problema familiar. ¿Qué se tiene que meter la otra señora? Ella no pertenece a la familia. Ella no es nadie para emitir un juicio de nada”.

Otro de los señalamientos más contundentes estuvo relacionado con la exposición mediática de su sobrina. Alex cuestionó que, mientras a él se le impidió compartir fotografías de su sobrina en redes sociales, el programa Ventaneando continuó difundiendo imágenes de la menor.

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“A mí, como tío, me prohibieron subir una fotografía con mi sobrina a mis redes sociales. No queremos la imagen de la niña, hay que cuidar los derechos del niño. Ah, pero que no fuera Ventaneando, porque ahí sí, la niña partiendo pasteles, rompiendo piñatas. Parecería que había un contrato como de exclusividad con ellos”, afirmó.

Alex cuestionó que, mientras a él se le impidió compartir fotografías de su sobrina en redes sociales, el programa Ventaneando continuó difundiendo imágenes de la menor. (chapoypati, alexbbisogno / Instagram).

Incluso, sugirió la existencia de una alianza entre la expareja de Daniel y la periodista. “Hay un acuerdo raro de defensa, de unión entre ellas, entre la exmujer y la exjefa de Daniel. Hay un acuerdo que yo no entiendo”.

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Uno de los momentos más delicados de la conversación surgió cuando Gustavo Adolfo Infante preguntó sobre los últimos meses de vida del conductor. Alex aseguró que Daniel Bisogno vivía con un temor constante a perder su empleo.

“Su principal miedo era morir. El segundo, perder su trabajo”, reveló.

Cuestionado sobre si Daniel habría sido amenazado laboralmente, respondió: “Posiblemente, porque el miedo que él tenía no era normal”.

Alex aseguró que el conductor vivía bajo una dinámica de presión permanente dentro de su entorno profesional. “El miedo de Daniel no era normal y obviamente eso no era de ese momento, era de mucho tiempo atrás. O sea, había un terrorismo laboral en el cual, pues la verdad es que estando enfermo, pues lo atacaba más, porque él decía: ‘Bueno, ya llevo aquí tres semanas en el mismo cuarto de hospital, ¿cuándo voy a regresar a trabajar? Me van a quitar, me van a correr, ¿no?’”

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Hasta el momento, ni Pati Chapoy ni la producción de Ventaneando han emitido una respuesta pública a estas nuevas declaraciones de Alex Bisogno.