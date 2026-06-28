‘Topo mayor’ explota contra presentadora en Venezuela: “Mi compromiso es con la sociedad, no con políticos”

Héctor Méndez Rosales, líder rescatista, expresa su postura en La Guaira, Venezuela, durante labores de auxilio, rechazando imposiciones políticas. (Héctor Méndez "Topo Mayor")

Héctor Méndez Rosales, conocido como el “Topo Mayor”, expresó su fuerte indignación durante sus labores de rescate en La Guaira, Venezuela, luego de que una presentadora de televisión local intentara obligarlo a seguir un guion con fines políticos. El líder rescatista rechazó la imposición, dejando en claro que su labor de auxilio no responde a partidos ni a ideologías políticas.

El incidente fue relatado por el propio fundador de la brigada “Los topos azteca” al medio Sports Venezuela. De acuerdo con Méndez Rosales, también conocido como “El Chino”, una comunicadora local se le acercó con una instrucción precisa: “Tienes que decir esto, y agradecerle a tu presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo)”.

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La petición desató la molestia del experimentado rescatista, quien admitió haber reaccionado con enojo y haberla “mandado al diablo”. Posteriormente, Méndez se dirigió al jefe de la reportera para explicarle lo sucedido y expresar su rotundo rechazo a la manipulación:

Héctor Méndez, fundador de Los Topos Azteca, narró que una comunicadora quiso dictarle qué decir ante cámaras mientras trabajaba tras los sismos, y él defendió que su misión es salvar vidas

“Disculpa, pero maltraté a esta pendeja. ¿Cómo se le ocurre decirle a un pinche viejo lo que tiene que decir? Pues qué mierda tiene en la cabeza. Discúlpame, pero la maltraté”, destacando su labor en la zona es de rescate.

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Labores de rescate en la zona cero

El desencuentro ocurrió en el marco de la emergencia por los dos sismos que golpearon a Venezuela el pasado miércoles. El Topo Mayor relató a la televisora estatal venezolana (canal 43) que la noche del sábado, tras concluir sus labores de auxilio en una primera zona, su brigada se trasladó a La Guaira, identificada como una de las áreas más afectadas por los movimientos telúricos.

Helicopters fly as rescuers work at the site of a destroyed building after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 28, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Héctor Méndez cuenta con una trayectoria de más de 40 años (desde el sismo de 1985 en México) ayudando a víctimas de terremotos en todo el mundo. Fiel a su costumbre de operar con recursos propios, inicialmente pidió apoyo para poder salir de México y llegar a Sudamérica junto con su equipo.

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El traslado de la brigada fue posible gracias al respaldo de Copa Airlines. A través de su cuenta oficial de Facebook, Méndez agradeció el apoyo de la aerolínea y extendió un reconocimiento a Amanda Ángeles “por coordinar cada detalle de manera impecable”.

Venezuela entre escombros

Con al menos 1,430 fallecidos, 3,238 heridos y una destrucción material extendida, los dos terremotos que golpean a Venezuela desde el pasado miércoles exponen no solo una emergencia humanitaria sin precedente en la nación, sino el peso acumulado de décadas de deterioro institucional, fragilidad en los servicios básicos y falta de capacidad para responder a una catástrofe de gran escala.

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Equipos de emergencia reúnen los cuerpos de las víctimas del terremoto en el estacionamiento de un hospital, tres días después de que se produjeran dos sismos consecutivos, en La Guaira, Venezuela, el sábado 27 de junio de 2026 (AP Photo/Matias Delacroix)

La dimensión del desastre también deja ver el límite financiero del país en el momento en que más recursos necesita. Según Financial Times, Venezuela prevé dar a conocer una deuda acumulada de USD 240,000 millones, por encima de los cálculos previos del mercado, que la ubicaban entre USD 150,000 y USD 200,000 millones.

De acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias internacional EFE, la crisis confirma que el aparato estatal llega a esta contingencia con fallas arrastradas desde hace años: problemas para rescatar víctimas, mover ayuda y restablecer servicios básicos. El saldo inmediato es una respuesta rebasada en varias zonas afectadas.

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