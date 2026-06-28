México

Cuáles son las funciones de la División de Operaciones Fronterizas en Sonora, la unidad a la que EEUU donó 34 patrullas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó la entrega de las unidades como parte de la colaboración binacional para fortalecer la seguridad

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Donación de patrullas a Sonora para la frontera
Foto: X/@USAmbMex

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, anunció la donación de 26 camionetas patrulla y 8 vehículos todo terreno a la División de Operaciones Fronterizas del estado de Sonora.

Esta unidad es la primera en su tipo creada en el país, la cual se encarga de patrullar la frontera desde el lado mexicano para fortalecer la seguridad, y que fue creada el 1 de agosto de 2025 por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

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Al respecto, el embajador destacó que con estas acciones se busca fortalecer la seguridad en la frontera para favorecer a ambas naciones: “Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajamos juntos para fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el fentanilo y el tráfico ilegal, y dar resultados que hagan más seguras a nuestras dos naciones”, escribió Johnson en sus redes sociales.

¿Cuáles son las funciones de esta unidad?

Donación de patrullas a Sonora
Foto: X/@USAmbMex

La unidad se creó como parte de una estrategia estatal para fortalecer la presencia institucional en la frontera ante el constante flujo migratorio y la necesidad de reforzar la coordinación binacional.

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Durante el anuncio de la creación de la División de Operaciones Fronterizas, realizado el 1 de agosto de 2025, Alfonso Durazo destacó que se trataba de un modelo que podría sentar las bases para una nueva política de seguridad en la frontera norte.

“Estamos inaugurando un cambio de paradigma, un nuevo modelo de seguridad. Muy probablemente, aquí estemos dando forma al nuevo modelo anticriminal para la frontera norte”, afirmó.

Esta unidad comenzó a operar en cuatro municipios clave del estado: San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales y Agua Prieta, los principales accesos hacia territorio estadounidense. Para el desarrollo de sus actividades, cuenta con personal especializado, tecnología avanzada, una célula de paramédicos y una Unidad de Carreteras.

De compartir inteligencia a combatir el crimen: las atribuciones de la unidad

Patrullas donadas por EEUU a Sonora
Foto: X/@USAmbMex

De acuerdo con el decreto emitido para su creación, la División de Operaciones Fronterizas está adscrita al Comisario General y tiene entre sus atribuciones la realización de patrullajes en las zonas fronterizas para prevenir y detectar actividades ilícitas, como lo es el tráfico de drogas, armas y de personas.

Otras de sus funciones son las de coadyuvar con las autoridades migratorias en operativos de verificación de estatus legal y rescate humanitario de migrantes, así como de colaborar para prevenir y combatir la incidencia delictiva en zonas fronterizas del estado.

Las atribuciones más destacadas son la interactuar con autoridades de “otros países” para compartir inteligencia y coordinar esfuerzos para combatir el crimen transnacional; realizar operativos espejos, embovedados y sobrevuelos de reconocimiento con drones.

Otras funciones contemplan lo siguiente:

  • Vigilar la zona comercial y de esparcimiento visitada por el turismo transnacional.
  • Apoyar a la ciudadanía en eventos de desastre naturales.
  • Participar de forma coordinada y operativa con corporaciones de seguridad pública y de los tres órdenes de gobierno, así como del extranjero.
  • Brindar apoyo y protección a personas del extranjero u otras entidades federativas que se internen a los límites de Sonora.
Patrullas donadas por EEUU en Sonora
Entrega de las patrullas para su donación a Sonora. Foto: X/@USAmbMex
  • Llevar a cabo mecanismos de colaboración con instituciones de seguridad federal, municipal, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales en materia de seguridad ciudadana.
  • Mantener coordinación instituciones de seguridad pública para la atención de llamadas de emergencia de la población de extranjeros en Sonora.
  • Coordinar acciones con otras dependencias para prevenir los delitos y otras conductas antisociales en contra de extranjeros y personas en tránsito por Sonora.
  • Realizar recorridos de prevención y vigilancia, así como de acudir a los llamados de auxilio de personas que van de paso por la entidad (connacionales o extranjeros).
Foto de archivo. Vista de la frontera de México con Estados Unidos fotografiada desde Nogales Arizona, con vistas a Nogales Sonora, México. 22 de mayo de 2014. REUTERS/Samantha Sais (UNITED STATES - Tags: POLITICS)
Foto de archivo. Vista de la frontera de México con Estados Unidos fotografiada desde Nogales Arizona, con vistas a Nogales Sonora, México. 22 de mayo de 2014. REUTERS/Samantha Sais (UNITED STATES - Tags: POLITICS)
  • Poner a disposición del Ministerio Público los hechos y/o presuntos responsables de algún delito.
  • Atender y dar seguimiento a los reportes de personas en tránsito.

Con estas atribuciones, las autoridades de Estados Unidos y de Sonora buscan fortalecer la seguridad en los puertos de entrada y salida localizados en la región para evitar la comisión de delitos, así como para atenderlos.

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