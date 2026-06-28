Alfonso Durazo responde al New York Times: niega investigación en su contra en EEUU y pide rectificar nota

Fotografía de archivo donde aparece el gobernador estatal, Alfonso Durazo. EFE/ José Méndez

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, negó que se encuentre bajo investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos luego de que una nota de The New York Times lo aseguró en una nota publicada este sábado 27 de junio, la cual también afirma que mandatarios estatales y legisladores de Morena ofrecieron ser informantes contra otros integrantes de su partido.

Tras la publicación, el gobernador envió una carta al editor y presidente del diario estadounidense, A. G. Sulzberger, con el objetivo de solicitar que se rectifiquen los señalamientos sobre una presunta investigación en su contra, al asegurar que carece de sustento verificable y que no existe información oficial que respalde las afirmaciones.

PUBLICIDAD

Al respecto, dijo que no ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades, ni en México o en el extranjero, sobre la existencia de una investigación en su contra.

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, se lee en la misiva.

PUBLICIDAD

Solicitó que el medio aclare que no hay confirmación sobre una investigación en su contra

Los Angeles Times publicó el pasado 3 de junio que tanto el gobernador de Sonora como el de Tamaulipas, Américo Villarreal, se encontraban bajo investigación por las autoridades estadounidenses y que sus visas habían sido retiradas. Esto fue negado por ambos funcionarios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durazo argumentó que la publicación presentó como un hecho información previamente difundida por el diario Los Angeles Times, la cual se publicó el 3 de junio afirmando la investigación en contra del gobernador de Sonora, así como en contra del mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Ante esto, dijo que el diario compromete más su reputación que la de él, ya que publicó un hecho como verdadero “sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración”, lo que “conlleva un alto componente especulativo”.

PUBLICIDAD

“Publicarla como un hecho sin ese respaldo compromete más la reputación de su medio que la mía, aunque como diría atinadamente el expresidente López Obrador, ‘la mentira, cuando no mancha, tizna’”, afirmó Durazo.

Es así que el gobernador solicitó al diario que aclare expresamente que no se cuenta, en este momento, con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que fue notificado, requerido, imputado o acusado dentro de una investigación en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Solicito también otorgarle una relevancia razonablemente equiparable a la publicación que originó el agravio, de modo que toda consulta posterior permita conocer la inexistencia de información oficial confirmada”, pidió.

Funcionarios mexicanos se habrían convertido en informantes de EEUU: NYT

La presidenta de México y el gobernador de Sonora colocaron la primera piedra sobre la construcción de un nuevo hospital en el estado. Foto: (Facebook) Alfonso Durazo Montaño

Tanto gobernadores como legisladores mexicanos se habrían ofrecido como informantes de Estados Unidos contra otros integrantes de su partido (Morena) luego de las acusaciones realizadas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, por presuntamente recibir sobornos de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el diario.

PUBLICIDAD

La publicación afirmó que se trata de al menos una decena de funcionarios que se pusieron en contacto para conversar sobre la posibilidad de compartir información sobre otros políticos, esto con el objetivo de “adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”.

Su contacto habría iniciado luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una iniciativa para contactar por privado a funcionarios mexicanos para convencerlos de colaborar, de acuerdo con testimonios anónimos obtenidos por The New York Times.

PUBLICIDAD

El texto también aseguró que dos objetivos de las investigaciones por corrupción de Estados Unidos serían los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, citando a cinco personas que “están al tanto de las indagatorias”. Además, citó a Los Angeles Times sobre la publicación previa al respecto.

Cabe señalar que desde la primera vez que se afirmó los gobernadores estarían bajo investigación en Estados Unidos, ambos rechazaron los señalamientos y dijeron que contaban con visa vigente.

PUBLICIDAD