EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 28 de junio: continúa carrera en Av. Paseo de la Reforma

La Ciudad de México registra para este 28 de junio una agenda diversa de movilizaciones sociales, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos de concentración y actividades culturales y deportivas ( FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La Ciudad de México registra para este 28 de junio una agenda diversa de movilizaciones sociales, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos de concentración y actividades culturales y deportivas.

Entre las concentraciones destaca la colectiva “Hoy Somos Todo por Miguel”, que se reúne a las 15:00 horas en el Antimonumento para Periodistas, ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. La demanda central es visibilizar la inseguridad y precariedad que enfrentan periodistas y fotoperiodistas en el contexto del Mundial 2026, además de exigir garantías laborales y de protección. Se prevé participación de colectivos estudiantiles, organizaciones sociales y periodistas, así como afectaciones viales en la zona.

Otro grupo, “El Mono y los Olivos” de tendencia pro Palestina, convoca a las 13:00 horas en el Museo Casa de la Memoria Indómita, colonia Centro, para el evento “Granadero Fan Fest”. El objetivo es documentar la presencia policial que resguarda los festivales públicos del Mundial FIFA en el Centro Histórico. Se espera la suma de organizaciones sociales y posible afectación vial.

“México Tiene Vida” cita a sus simpatizantes a las 18:00 horas en el Monumento a la Revolución para una reunión en el marco de la solicitud de registro como partido político nacional ante el INE. El aforo estimado es de 8,000 personas.

En Xochimilco, a las 8:30 horas, se realiza la “Jornada Comunitaria Xochimilco” en el Mercado San Gregorio Atlapulco, con la construcción de un biofiltro para la restauración del hábitat del ajolote, impulsada por la organización Todo por Patitas A.C. En Milpa Alta, a las 9:00 horas, la colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl” convoca a un mercado feminista para apoyar la economía de mujeres productoras y protestar contra la violencia económica.

Las demandas de las movilizaciones incluyen justicia para víctimas de feminicidio, derechos laborales de periodistas, defensa de los derechos de las mujeres y de consumidores de cannabis, y promoción de la movilidad segura para ciclistas.

En cuanto a las rodadas motociclistas, varios clubes parten desde distintos puntos de la ciudad con destinos en el Estado de México y Morelos. Entre ellos, la rodada del colectivo Bellakosos BKRS y aliados, que sale a las 9:00 horas del Monumento a la Revolución hacia La Marquesa, con 350 participantes previstos. Se advierte la posible afectación de vialidades durante el trayecto.

La agenda ciclista contempla rodadas desde las 7:00 horas, partiendo de alcaldías como Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, con destinos en el Estado de México e Hidalgo. El objetivo principal es promover el respeto vial y la movilidad segura.

En síntesis, la jornada de movilizaciones involucra actores como colectivos feministas, agrupaciones de periodistas, clubes de motociclistas y ciclistas, así como organizaciones de defensa de derechos humanos y pro Palestina, con actividades distribuidas principalmente en Cuauhtémoc, Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa, Benito Juárez y Azcapotzalco. Predominan las demandas por derechos laborales, justicia para víctimas de violencia, protesta social y derechos de movilidad.