México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 28 de junio: continúa carrera en Av. Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar
Google icon
Bloqueos CDMX
La Ciudad de México registra para este 28 de junio una agenda diversa de movilizaciones sociales, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos de concentración y actividades culturales y deportivas ( FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La Ciudad de México registra para este 28 de junio una agenda diversa de movilizaciones sociales, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos de concentración y actividades culturales y deportivas.

Entre las concentraciones destaca la colectiva “Hoy Somos Todo por Miguel”, que se reúne a las 15:00 horas en el Antimonumento para Periodistas, ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. La demanda central es visibilizar la inseguridad y precariedad que enfrentan periodistas y fotoperiodistas en el contexto del Mundial 2026, además de exigir garantías laborales y de protección. Se prevé participación de colectivos estudiantiles, organizaciones sociales y periodistas, así como afectaciones viales en la zona.

Otro grupo, “El Mono y los Olivos” de tendencia pro Palestina, convoca a las 13:00 horas en el Museo Casa de la Memoria Indómita, colonia Centro, para el evento “Granadero Fan Fest”. El objetivo es documentar la presencia policial que resguarda los festivales públicos del Mundial FIFA en el Centro Histórico. Se espera la suma de organizaciones sociales y posible afectación vial.

“México Tiene Vida” cita a sus simpatizantes a las 18:00 horas en el Monumento a la Revolución para una reunión en el marco de la solicitud de registro como partido político nacional ante el INE. El aforo estimado es de 8,000 personas.

En Xochimilco, a las 8:30 horas, se realiza la “Jornada Comunitaria Xochimilco” en el Mercado San Gregorio Atlapulco, con la construcción de un biofiltro para la restauración del hábitat del ajolote, impulsada por la organización Todo por Patitas A.C. En Milpa Alta, a las 9:00 horas, la colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl” convoca a un mercado feminista para apoyar la economía de mujeres productoras y protestar contra la violencia económica.

Las demandas de las movilizaciones incluyen justicia para víctimas de feminicidio, derechos laborales de periodistas, defensa de los derechos de las mujeres y de consumidores de cannabis, y promoción de la movilidad segura para ciclistas.

En cuanto a las rodadas motociclistas, varios clubes parten desde distintos puntos de la ciudad con destinos en el Estado de México y Morelos. Entre ellos, la rodada del colectivo Bellakosos BKRS y aliados, que sale a las 9:00 horas del Monumento a la Revolución hacia La Marquesa, con 350 participantes previstos. Se advierte la posible afectación de vialidades durante el trayecto.

La agenda ciclista contempla rodadas desde las 7:00 horas, partiendo de alcaldías como Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, con destinos en el Estado de México e Hidalgo. El objetivo principal es promover el respeto vial y la movilidad segura.

En síntesis, la jornada de movilizaciones involucra actores como colectivos feministas, agrupaciones de periodistas, clubes de motociclistas y ciclistas, así como organizaciones de defensa de derechos humanos y pro Palestina, con actividades distribuidas principalmente en Cuauhtémoc, Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa, Benito Juárez y Azcapotzalco. Predominan las demandas por derechos laborales, justicia para víctimas de violencia, protesta social y derechos de movilidad.

13:40 hsHoy

A partir de Reforma, la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas se encuentra habilitada tanto en el tramo de Av. Juárez como a la altura de Fray Servando.

13:31 hsHoy

Continúa carrera en Av. Paseo de la Reforma por carrera deportiva, salida y meta Torre BBVA.

El video muestra una vista aérea de una carrera en una avenida principal. Cientos de personas, incluyendo corredores y transeúntes, se observan en la vía. Un arco con la inscripción 'SALIDA - META' está instalado sobre la calzada, indicando el punto de inicio y fin del evento. Un vehículo tipo ambulancia está estacionado a un lado de la avenida, y conos de tráfico delimitan ciertas áreas. Señales de límite de velocidad de 50 km/h son visibles en el asfalto. Se trata de la cobertura de un evento deportivo público.
13:25 hsHoy

Temas Relacionados

bloqueosmanifestacionesaccidentesjunio2026mexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este domingo con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 28 de junio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 28 de junio

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 28 de junio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 28 de junio

Este sería el rival de México en octavos del Mundial 2026 en caso de vencer a Ecuador

Con tres triunfos, seis tantos y ningún gol recibido en la fase de grupos, el Tri aseguró la localía en el Coloso de Santa Úrsula

Este sería el rival de México en octavos del Mundial 2026 en caso de vencer a Ecuador

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cristian Ritondo celebró la salida de Adorni: “Era una debilidad que tenía el Gobierno y el Parlamento estaba casi frenado”

Cristian Ritondo celebró la salida de Adorni: “Era una debilidad que tenía el Gobierno y el Parlamento estaba casi frenado”

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

Por qué la morosidad en los préstamos para las familias sigue en alza y qué planes pueden frenarla

Qué dice la ciencia sobre la firma y la personalidad

El avance del tétanos vuelve a generar preocupación entre especialistas ante la disminución sostenida de las tasas de vacunación

INFOBAE AMÉRICA

Reconstrucción y empleo, el impulso que redefine Los Ángeles tras los incendios forestales

Reconstrucción y empleo, el impulso que redefine Los Ángeles tras los incendios forestales

Courteney Cox y Johnny McDaid terminan su relación tras más de una década juntos

EEUU enfría las negociaciones de paz con Irán por los enfrentamientos militares para controlar Ormuz

El papa León XIV expresó su “cercanía” con las víctimas de los terremotos en Venezuela y “gratitud” con los rescatistas

El Salvador: Feria Integra llevó más de 3.000 atenciones gratuitas, vacunas por dengue y sarampión a comunidades de Cabañas

DEPORTES

Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Se corre el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: Antonelli lidera y Colapinto marcha 20°

La historia del estadio “más hermoso” del Mundial al que los usuarios lo confundieron con una imagen de IA: “Demasiado perfecto”

El argentino Marco Morelli subió al podio de la Catedral del Motociclismo en el GP de Países Bajos del Moto3

Los románticos posteos de la pareja de Marcos Senesi luego de su debut con la Selección en el Mundial: “Eres increíble”