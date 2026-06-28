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México vs Ecuador en el Mundial 2026: La tensión de jugar tras la invasión a la embajada

No es solo un partido de Copa del Mundo: es el encuentro de dos países sin embajadas, con una demanda pendiente en la Corte Internacional de Justicia y una relación fracturada

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La demanda presentada por el gobierno mexicano ante la CIJ, y la contrademanda de Quito por el asilo a Jorge Glas, siguen en curso y se prevé que los alegatos concluyan hasta 2027. (Inofbae-Itzallana)
La demanda presentada por el gobierno mexicano ante la CIJ, y la contrademanda de Quito por el asilo a Jorge Glas, siguen en curso y se prevé que los alegatos concluyan hasta 2027. (Inofbae-Itzallana)

Cuando México y Ecuador se enfrenten en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, no será únicamente un partido de futbol. Será el primer encuentro entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, y ocurrirá mientras los dos países mantienen una de las crisis diplomáticas más graves de América Latina en años recientes —una que todavía no tiene resolución y que involucra principios fundamentales del derecho internacional.

El quiebre: la irrupción en la embajada mexicana

En abril de 2024, fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron por la fuerza en la sede diplomática de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba bajo asilo político otorgado por el gobierno mexicano.

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Para el derecho internacional, el hecho fue de una gravedad excepcional. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 —el tratado que rige el comportamiento entre Estados en materia diplomática— establece de forma inequívoca la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas: ningún agente del Estado receptor puede ingresar sin el consentimiento del jefe de misión. Ecuador lo hizo de todas formas.

La comunidad internacional, en términos generales, condenó la acción. Organismos como la OEA y múltiples gobiernos de la región calificaron lo ocurrido como una violación flagrante a normas que son piedra angular de la convivencia entre naciones desde el siglo XX.

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Foto de Archivo: Militares caminan frente a la embajada de México de donde sacaron por la fuerza al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas en Quito, Ecuador. 5 de abril de 2024. REUTERS/Karen Toro.
Foto de Archivo: Militares caminan frente a la embajada de México de donde sacaron por la fuerza al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas en Quito, Ecuador. 5 de abril de 2024. REUTERS/Karen Toro.

Relaciones rotas, mediación suiza y litigio en La Haya

Tras el incidente, México retiró a todo su personal diplomático y cerró de forma indefinida su embajada y consulados en Ecuador. Desde entonces, el único canal de comunicación entre ambos países opera a través de Suiza como potencia protectora, figura prevista precisamente para estos casos de ruptura diplomática.

El contacto mínimo se mantiene, entre otras razones, por la presencia de aproximadamente cuatro mil ciudadanos ecuatorianos en territorio mexicano, lo que obliga a ambos Estados a sostener cierta interlocución funcional.

En el plano legal, México presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por la irrupción armada en su sede diplomática. Ecuador respondió con una contrademanda, argumentando que México habría abusado de sus privilegios diplomáticos al conceder asilo a una persona procesada por delitos comunes. Los procedimientos —con presentación de alegatos de ambas partes— se extenderán previsiblemente hasta el primer trimestre de 2027.

Es decir: cuando el árbitro pite el inicio del partido, el caso seguirá abierto en La Haya.

SRE - Corte Internacional de Justicia - México - 18 de abril
La Secretaría de Relaciones Exteriores celebró los avances para atender la denuncia en contra de Ecuador tras el asalta a la embajada en ese país (Captura de Pantalla)

Un partido con historia escasa y contexto enorme

Desde el punto de vista estrictamente futbolístico, México y Ecuador tienen un historial de encuentros limitado en torneos de la FIFA. El duelo de este martes será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, el primero desde Corea-Japón 2002.

Pero el contexto político lo convierte en algo difícil de equiparar. Pocas veces en la historia del futbol internacional dos selecciones han disputado una eliminatoria directa mientras sus gobiernos se demandan mutuamente ante el máximo tribunal internacional y no tienen relaciones diplomáticas formales.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Lo que está en juego más allá del marcador

El partido no resolverá el litigio en La Haya ni restablecerá las embajadas. Pero sí pondrá en la misma cancha —literalmente— a dos países cuya relación institucional permanece, por ahora, rota en términos diplomáticos, en disputa en términos legales, y congelada en términos políticos.

Lo que ocurra en el Estadio Ciudad de México este martes será deporte. Lo que lo rodea, en cambio, es historia diplomática contemporánea.

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