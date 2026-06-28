Canadá vs Sudáfrica EN VIVO: cómo y a qué hora ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde México

Canadá se medirá ante Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 (X@SportCanada_EN | @BafanaBafana)

La fase eliminatoria del Mundial 2026 inicia este domingo 28 en Los Ángeles con el enfrentamiento entre Sudáfrica y Canadá, quienes se disputarán el pase a octavos de final en el primer cruce de dieciseisavos. Esta instancia ya no permite margen para errores; cualquier desliz puede significar la despedida del torneo.

La selección sudafricana afrontará el reto con el impulso de una remontada inesperada en la fase de grupos, decidida a extender su recorrido histórico. Del otro lado, Jonathan David lidera a Canadá, cuyo plantel, conocido como Les Rouges, asume el desafío de consolidarse como anfitrión competitivo y avanzar en la lucha por el título.

PUBLICIDAD

¿Cómo ver el Canadá vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

El partido entre Canadá y Sudáfrica se disputará este domingo 28 de junio a las 13:00 horas en el Estadio de Los Ángeles, California, y se podrá ver en vivo a través de la plataforma de ViX Premium.

Día: domingo 28 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio de Los Ángeles, California, EE.UU.

Transmisión: ViX Premium

¿Cómo llegan canadienses y sudafricanos a los dieciseisavos de final?

Después de un inicio adverso, el conjunto Bafana Bafana sorprendió al avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Tras caer por 2-0 ante México en su primer encuentro, el equipo dirigido por Hugo Broos consiguió revertir la situación: empató frente a Chequia (1-1) y cerró la fase de grupos con una victoria por la mínima sobre Corea. Este repunte le permitió asegurar el segundo puesto del Grupo A y sumar cuatro puntos, dejando atrás la expectativa inicial.

PUBLICIDAD

El sudafricano Jayden Adams (23) celebra con sus compañeros después de vencer 1-0 a Corea del Sur en partido por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Monterrey, México. (AP Foto/Sofia Yaker)

Para este duelo clave, Sphephelo Sithole y Themba Zwane vuelven a estar disponibles tras cumplir sanción, lo que refuerza las posibilidades de la Bafana Bafana de cara al partido de dieciseisavos. La recuperación de ambos jugadores podría ser determinante en el planteamiento táctico de Broos para enfrentar a los canadienses.

Por el lado de los anfitriones, la situación fue más irregular. El equipo comandado por Jesse Mersch arrancó el torneo con un empate ante Bosnia y una goleada de 6-0 sobre Qatar, pero no logró mantener el liderazgo del Grupo B. Su única derrota llegó ante Suiza, que se impuso 2-1 y relegó a Canadá al segundo lugar.

PUBLICIDAD

Posibles alineaciones

Sudáfrica

Williams (portero)

Modiba

Mbokazi

Mudau

Okon

Mokoena

Sithole

Appollis

Mofokeng

Maseko

Makgopa

Canadá

Crépeau (portero)

Johnston

Cornelius

Bombito

Laryea

Eustáquio

Millar

Saliba

Oluwaseyi

Buchanan

David

24 de junio de 2026; Vancouver, Columbia Británica, Canadá; El defensa canadiense Alphonso Davies (19) reacciona tras el partido contra Suiza durante un encuentro del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el BC Place Vancouver. Crédito obligatorio: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Antecedentes entre ambos equipos

A modo de contexto, Canadá ha tenido dificultades ante rivales africanos en mundiales, ya que en su único antecedente cayó por 2-1 frente a Marruecos. Sudáfrica, por su parte, suma un empate y una derrota en enfrentamientos mundialistas ante selecciones de la Concacaf, ambos duelos disputados contra México.

PUBLICIDAD

El encuentro entre Sudáfrica y Canadá representa un hecho inédito: será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo y también marca la primera ocasión en la que los dos equipos logran superar la fase de grupos. Este partido será decisivo, ya que el ganador se enfrentará al vencedor del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos en los octavos de final.