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¿Qué le pasó a Marcela Mistral? La influencer revela la grave complicación con sus implantes que la llevó al quirófano

La conductora compartió cómo fue el procedimiento al que se sometió, explicó el problema que enfrentó durante años y habló de su recuperación

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Marcela Mistral reaccionó a filtración de fotos.
Marcela Mistral revela que se sometió a una cirugía por una complicación relacionada con implantes mamarios que llevaba desde hace 17 años. (Crédito: @musamistral).

Marcela Mistral, esposa del influencer Poncho de Nigris, sorprendió a sus seguidores al revelar que recientemente fue sometida a una cirugía para atender una delicada complicación relacionada con los implantes mamarios que llevaba desde hace 17 años. A través de sus redes sociales, la conductora explicó que la intervención fue más compleja de lo previsto y que los médicos tuvieron que tomar decisiones durante la operación para resolver el problema.

Desde su recuperación, Marcela decidió responder algunas de las preguntas que recibió de sus seguidores. Aunque aseguró sentirse estable y con pocas molestias, reconoció que el diagnóstico era mucho más serio de lo que imaginaba. “Yo llegué a la número cuatro, o sea, yo ya estaba frita”, expresó al referirse al grado de contractura capsular que presentaba.

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La también creadora de contenido explicó que durante mucho tiempo normalizó las molestias porque su tolerancia al dolor era muy alta. Incluso pensó que las sensaciones que experimentaba estaban relacionadas con el ejercicio, la lactancia o cambios hormonales, razón por la que fue posponiendo la cirugía hasta encontrar el momento adecuado para realizarla.

Un implante roto y una cirugía más complicada de lo esperado

Marcela Mistral
Foto: Cuartoscuro

Marcela Mistral detalló que uno de los implantes estaba roto cuando fue retirado y que, además, desarrolló una contractura capsular de grado cuatro, considerada la más severa. Según explicó, el tejido que rodeaba el implante llegó a endurecerse al punto de que el médico le comentó que era uno de los casos de contractura más complicados que había atendido.

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“Uno estaba roto cuando lo sacaron y la cápsula se contracturó. Esa contractura avanzó a nivel cuatro”, relató. También señaló que el procedimiento inicialmente estaba programado para durar entre dos y tres horas; sin embargo, la cirugía terminó extendiéndose hasta aproximadamente seis horas debido a la complejidad que encontraron durante la intervención.

La conductora añadió que primero fue necesario resolver el problema médico antes de pensar en el aspecto estético. Finalmente, el equipo médico realizó una capsulectomía total, procedimiento mediante el cual retiró por completo la cápsula afectada, reemplazó los implantes y realizó una corrección del tejido sobrante para favorecer su recuperación.

Así ha sido su recuperación tras la operación

Marcela Mistral e Issabela Camil canción Team Infierno// Sergio Mayer y Poncho de Nigris
Marcela Mistral señaló que su recuperación avanza con reposo y drenajes, y recomienda revisiones periódicas con un especialista a quienes tienen implantes mamarios. - (Captura de pantalla/YouTube)

A pocos días de la cirugía, Marcela aseguró que su evolución ha sido favorable. Incluso comentó que el nivel de dolor ha sido mucho menor de lo esperado y lo calificó apenas como un “uno punto cinco” en una escala del uno al diez, aunque reconoció que su percepción del dolor puede ser distinta a la de otras personas.

También explicó que actualmente permanece en reposo y utiliza drenajes debido a la complejidad del procedimiento. “Tres días en reposo mayor, siete días medianamente y después me quitan los drenajes”, comentó, al explicar parte de las indicaciones que recibió durante su recuperación.

Finalmente, aprovechó para enviar un mensaje a quienes también tienen implantes mamarios y aclaró que su experiencia no significa que todas las pacientes desarrollarán el mismo problema. Explicó que existen distintos grados de contractura capsular y recomendó acudir con un especialista para realizar revisiones periódicas y atender cualquier anomalía antes de que evolucione a un cuadro más complicado.

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