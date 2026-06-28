Denuncian tala de 200 árboles centenarios en Ciudad Juárez para construir parque industrial, lo califican como ecocidio

Ciudadanos marchan en protesta contra la tala de árboles centenarios para un parque industrial en Ciudad Juárez, donde se aprecian troncos y maquinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tala de aproximadamente 200 árboles con más de un siglo de antigüedad en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha generado preocupación entre productores agrícolas y defensores del medio ambiente, luego de que se denunciara que la vegetación fue retirada para dar paso a la construcción de un parque industrial.

La denuncia fue presentada por integrantes de la Asociación de Usuarios de la Primera Unidad del Distrito de Riego 009, quienes calificaron el retiro de los árboles como un posible ecocidio, al considerar que se trata de una zona de alto valor ambiental ubicada en una región con escasa vegetación.

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De acuerdo con la información difundida, el área afectada se localiza entre la carretera federal 2 (Juárez-Porvenir) y el río Bravo, donde anteriormente existían terrenos agrícolas y actualmente se realizan trabajos para nivelar el terreno destinado a un nuevo desarrollo industrial.

<b>Asociación denuncia retiro de árboles centenarios en la acequia San Miguel</b>

El presidente de la Asociación de Usuarios de la Primera Unidad del Distrito de Riego 009, José Luis Rubio Candelaria, aseguró que fueron retirados cerca de 200 árboles que crecían a un costado de la acequia San Miguel, un canal que deriva de la acequia Madre y forma parte de la infraestructura hidráulica de la región.

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Según explicó, este conducto conserva un derecho de vía de 12 metros por cada lado, propiedad del Distrito de Riego, por lo que cuestionó las labores realizadas en el lugar.

Rubio Candelaria afirmó que hace aproximadamente un mes comenzaron los trabajos dentro del área y consideró que la eliminación de los árboles representa un grave impacto para el ecosistema local.

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“Es un ecocidio, un daño al medio ambiente”, señaló el representante de la asociación, al destacar que Ciudad Juárez se encuentra en una zona árida, donde la presencia de árboles contribuye a reducir las altas temperaturas, mejorar la calidad del aire y conservar el equilibrio ambiental.

<b>Municipio autorizó la tala para desarrollar un parque industrial</b>

De acuerdo con documentos exhibidos por la asociación, la Dirección de Parques y Jardines del municipio emitió un permiso para el retiro de los árboles solicitado por la empresa Vesta Baja California, S. de R. L. de C. V.

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En el oficio, fechado el 4 de febrero, se establece que la empresa solicitó autorización para retirar 200 árboles debido a que proyecta la construcción de un parque industrial en un predio ubicado en la colonia Zaragoza.

Tras una revisión técnica realizada por personal de la dependencia municipal, la autoridad determinó que no existía inconveniente para autorizar el retiro de los ejemplares.

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Como parte de las condiciones del permiso, la empresa deberá reponer la masa forestal mediante la donación de tres árboles por cada ejemplar retirado, o bien entregar material vegetal equivalente al vivero de la Dirección de Parques y Jardines.

<b>Autoridades defienden la autorización otorgada</b>

El director de Parques y Jardines, Daniel Iván Zamarrón, explicó que la empresa adquirió el terreno donde se desarrollará una nueva nave industrial y sostuvo que la dependencia tiene entre sus atribuciones autorizar el retiro de árboles cuando existen proyectos de construcción u otras causas justificadas.

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El funcionario indicó que este tipo de permisos forman parte de las competencias de la dirección y reiteró que la autorización contempla medidas de compensación ambiental para sustituir los ejemplares retirados.

Hasta el momento, la empresa responsable del proyecto no ha emitido una postura pública sobre la denuncia. De acuerdo con la información disponible, los intentos por obtener una respuesta por parte de la compañía no tuvieron éxito.

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<b>¿Por qué preocupa la tala de árboles centenarios?</b>

Aunque el permiso contempla la reposición de árboles, especialistas en medio ambiente suelen advertir que un árbol centenario no puede reemplazarse de manera inmediata con ejemplares jóvenes.

Los árboles maduros proporcionan beneficios ambientales que tardan décadas en recuperarse, entre ellos:

Capturan mayores cantidades de dióxido de carbono (CO₂).

Generan sombra y ayudan a disminuir la temperatura urbana.

Favorecen la infiltración de agua al subsuelo.

Sirven como refugio para aves, insectos y otras especies.

Reducen la erosión del suelo y mejoran la calidad del aire.

Por ello, organizaciones ambientales suelen señalar que las medidas de compensación forestal representan una alternativa para mitigar impactos, pero no sustituyen de manera inmediata las funciones ecológicas de árboles con varias décadas o incluso siglos de antigüedad.

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La denuncia en Ciudad Juárez ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo industrial, el crecimiento económico y la conservación del patrimonio ambiental, especialmente en regiones donde la cobertura vegetal es limitada y cada árbol representa un recurso importante para enfrentar las altas temperaturas y las condiciones climáticas extremas.