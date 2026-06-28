México

Quién es el capo de la droga que se perfila a quitar el poder al Cártel de Sinaloa y dominar ese estado

Los líderes del Cártel de Sinaloa, actualmente dividido en la facción de Los Chapitos y Los Mayos, terminarán entregándose a autoridades estadounidenses, lo que abrirá paso a que otro deluncuente tome el control del estado

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Ilustración de Fausto Isidro Meza Flores sentado en un trono de bidones de metanfetamina y fajos de dinero, con logos de cárteles al frente.
Un líder criminal se perfila a tomar el control en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cártel de Sinaloa ha tenido, desde hace varios años, el control del tráfico de drogas en el estado que lleva por nombre, al norte del país. Sin embargo, en poco tiempo eso puede cambiar, y un capo de la droga que actualmente tiene presencia en varios municipios de Sinaloa, podría tomar el control del tráfico de drogas y otros delitos en la entidad.

Así lo asegura el periodista y escritor especializado en temas de narcotráfico y crimen organizado Jesús Lemus, en un capítulo deL podcast Narco Mundo, en el que participa con el también periodista y escritor José Luis Montenegro.

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Esto, luego de que se diera a conocer el aseguramiento de un inmueble en Los Mochis, Sinaloa, donde se aseguraron 25 mil litros de metanfetamina líquida. Este se considera como el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y en el segundo en el registro histórico del país, y representó una afectación económica a la delincuencia por más de 9 mil millones de pesos.

Este decomiso apunta a un delincuente que controla la zona. Se trata de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, líder del llamado Cártel de Guasave, y que domina operaciones delictivas en Ahome, pero también tiene diferente zona de influencia en Guasave, Choix, El Fuerte y Angostura, e incluso, Culiacán.

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De acuerdo con los periodistas, El Chapo Isidro, quien mantiene una disputa por el control del territorio con Los Chapitos, y se ha aliado a Los Mayoz, se ha hecho más fuerte con la captura de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos en 2024. Además, ha sido un cruel enemigo para Los Chapitos y un socio temido para La Mayiza.

El Chapo Isidro - Cártel de Guasave
El Chapo Isidro es líder del Cártel de Guasave. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Cabe destacar que las autoridades de EEUU ofrecen hasta 5 millones de dólares de recompensa para quien dé información para dar con el paradero de El Chapo Isidro. En el país vecino del norte lo acusan por conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana. Cabe destacar que la cocaína y la metanfetamina es el principal mercado del cártel de Guasave.

Por qué El Chapo Isidro se perfila para convertirse en el capo más poderoso de Sinaloa

De acuerdo con Lemus, El Chapo Isidro se perfila para convertirse en el capo más poderoso de Sinaloa. Esto porque la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, con Mayito Flaco a la cabeza, se han convertido en el grupo delincuencial dominante en el estado de Sinaloa, sin embargo, esto no habrís sido posible sin dos grandes aliados: el Cártel de Caborca y El Chapo Isidro.

“Isidro Meza Flores es un sujeto que debemos de observarlo con mucha detención (...) te acuerdas cuando decíamos: ¿Quién se va a quedar con la etiqueta del Cártel de Sinaloa? Y que apuntábamos mucho en algún momento a que era el Cártel Jalisco Nueva Generación, y que sigue el Cártel Jalisco tratando de posicionarse para quedarse con todo lo que signifique Cártel de Sinaloa, sean Mayos o sean Chapos, a Los Chapos los tienen como socios pero sabemos que los Chapos van a disminuir en cuanto comience la entrega a Estados Unidos y esa va a suceder".

Dijo que Los Chapitos solamente están esperando a ver el trato que le van a dar a Ovidio Guzmán y a Joaquín Guzmán, quienes ya se encuentran detenidos en Estados Unidos, para que Iván y Jesús Alfredo, Los Chapitos que continuan libres, se entreguen a autoridades estadounidenses.

De acuerdo con Lemus, los activos del cártel de Los Chapitos, cuando se entreguen, pasarán a manos del CJNG.

A eso también le apuesta El Chapo Isidro, señala. “Isidro Meza Flores sabe que El Mayito Flaco va a terminar entregándose porque es la única forma de aflojar un poquito las amarras a su papá, El Mayo Zambada, qué va a pasar, cuando Mayito Flaco se tenga que entregar, porque va a terminar negociando, no tiene otra salida El Mayito Flaco, igual que Los Chapos, la única salida es la negociación o la muerte, y El Mayito Flaco va a terminar negociando su entrega a la DEA”.

Cuando esto pase, según Lemus, los activos del Los Mayos pasará a manos del Chapo Isidro.

Como El Chapo Isidro tiene mayor presencia en el estado de Sinaloa que Juan Carlos Valencia González, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque este último tome una parte del Cártel de Sinaloa, que pertenece a Los Chapitos, quien quedará como el capo más poderoso de ese estado será El Chapo Isidro.

En la guerra de Los Chapos contra Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, todos sus socios están sacando ganancia, y los úniocos que están perdiendo son los actores de la guerra.

Lemus asegura que el CJNG, con su alianza con Los Chapitos, ganó que le dieron participación en la producción de fentanilo y unos 60 laboratorios para la producción de esa droga sintética. Por su parte, El Chapo Isidro, al aliarse con Los Mayos, no quiso ganar ni dinero, ni prestigio, sino que supo que un día se iban a acabar Los Mayos, perdieran o ganaran la guerra, y él aspira a quedarse con las posiciones que Los Mayos le arrebatan a Los Chapos, y por eso se ve el crecimiento de Meza Flores, pues su presencia se está extendiendo a los puntos a los que llegan las fuerzas de Los Mayos y los Chapo Isidro, hacen que se vayan Los Chapitos y se queda esa plaza con Isidro Meza Flores.

Mayito Flaco Chapo Isidro
El Chapo Isidro se alió con El Mayito Flaco. Foto: DEA/ Departamento de Justicia

“Meza Flores está haciendo una labor hormiga que muchos no se han fijado, pero está apuntando a convertirse en el capo más poderoso de Sinaloa, no por nada, es la violencia que contra él se ha dejado ir Aureliano Guzmán, porque sabe que que Rl Chapo Isidro se está posicionando”, expone el especialista.

“El es el que se está apuntando a quedar con el control de la Marca Sinaloa”, advierte.

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