Lo que pasa cuando mezclas vinagre con bicarbonato para limpiar: la reacción que parece útil pero no lo es

Limpiar y desinfectar son dos pasos distintos y ninguno reemplaza al otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, mezclar vinagre con bicarbonato para limpiar superficies se ha vuelto una práctica común.

La combinación produce una reacción visible que da la impresión de estar haciendo algo importante.

La ciencia, sin embargo, cuenta una historia distinta sobre lo que ocurre en realidad con cada ingrediente cuando se juntan.

No todos los desinfectantes son iguales ni sirven para todas las superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la ciencia sobre cada ingrediente usado solo

Según un estudio de la Escuela del Día Nacional de Beijing, publicado en el Taller Internacional de Ingeniería de Materiales y Ciencias de la Computación (IWMECS), el bicarbonato de sodio alcanzó una eficiencia promedio de remoción de 64.9% en pruebas de limpieza en espinacas, mientras que el vinagre blanco llegó a 36% y el agua sola a 28%.

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La investigación probó cada agente de limpieza de forma independiente, a distintas concentraciones y tiempos de exposición.

Más concentración no siempre significa mejor resultado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato funcionó mejor porque su alcalinidad favorece la destrucción de residuos y debilita su adherencia a la superficie.

El vinagre, en cambio, mostró resultados más modestos: su naturaleza ácida no logra degradar estructuras químicas estables y puede incluso aumentar la adsorción de residuos.

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El estudio identificó como condición óptima una solución de bicarbonato al 3% aplicada durante 10 minutos, con la que se alcanzó hasta 75% de limpieza.

La concentración importa más que el tiempo de exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto es lo que pasa cuando los mezclas

El problema de combinarlos es precisamente que los resultados anteriores corresponden a cada ingrediente actuando solo.

El bicarbonato es alcalino y el vinagre es ácido. Cuando se mezclan, reaccionan entre sí en lugar de actuar sobre la suciedad.

Cada uno neutraliza al otro antes de que cualquiera pueda hacer su trabajo.

Una infografía explica que mezclar vinagre y bicarbonato anula sus propiedades de limpieza debido a una reacción química que neutraliza la acidez y alcalinidad de cada ingrediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar ambos elimina tanto la alcalinidad del bicarbonato como la acidez del vinagre, dejando una solución que no tiene las propiedades de ninguno de los dos.

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Mezclar productos de limpieza puede volverlos peligrosos

El Gobierno de México, a través de la guía de limpieza y desinfección elaborada con criterios de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), establece de manera explícita que no se deben mezclar productos químicos, a menos que sean permitidos en las instrucciones de uso para cada uno de ellos.

También advierte que las mezclas pueden inactivar a los desinfectantes o producir productos potencialmente tóxicos.

Las condiciones alcalinas superan a las ácidas en eficacia de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque provengan de fuentes naturales, el vinagre y el bicarbonato siguen siendo productos químicos.

Para la limpieza y desinfección de superficies, la institución señala como agentes efectivos el hipoclorito de sodio y el alcohol al 70%.

El documento también precisa que limpiar y desinfectar son dos acciones distintas: limpiar elimina la suciedad mediante arrastre mecánico.

El vinagre y el bicarbonato funcionan mejor usados por separado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, desinfectar usa productos químicos para eliminar agentes infecciosos, y la segunda solo es eficaz si la primera se hizo correctamente.

La higiene en el hogar importa más de lo que parece

La proporción de personas vulnerables a enfermedades dentro de los hogares va en aumento, según el Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar (IFH).

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La institución recomienda la higiene selectiva: concentrar los esfuerzos de limpieza en manos, superficies de cocina, baño y áreas de contacto frecuente, en lugar de una limpieza rutinaria generales.

Mezclar productos de limpieza puede inactivar su efecto o volverlos peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada n la revista Frontiers in Environmental Health, elaborada por investigadores del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG, por sus siglas en inglés) en Washington, analizó 47 estudios sobre métodos caseros para reducir residuos en frutas y verduras.

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Los investigadores recopilaron cientos de mediciones sobre el desempeño de cada ingrediente por separado.

Los resultados mostraron que tanto el bicarbonato como el vinagre, usados de forma individual, limpian mejor que el agua sola.

Las burbujas no son garantía de que algo está limpiando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de Cofepris indica que ningún producto de limpieza funciona correctamente si se mezcla con otro sin indicación del fabricante.

Seguir las instrucciones de concentración y tiempo de contacto es lo que determina si una superficie queda realmente limpia, de acuerdo con la institución.

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