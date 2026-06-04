México

Lo que pasa cuando mezclas vinagre con bicarbonato para limpiar: la reacción que parece útil pero no lo es

La espuma da sensación de eficacia, pero la química revela otra cosa

Guardar
Google icon
Vinagre vertido de una botella sobre bicarbonato de sodio en un bol de vidrio, creando espuma. Guantes de limpieza amarillos están a un lado sobre una mesa.
Limpiar y desinfectar son dos pasos distintos y ninguno reemplaza al otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, mezclar vinagre con bicarbonato para limpiar superficies se ha vuelto una práctica común.

La combinación produce una reacción visible que da la impresión de estar haciendo algo importante.

La ciencia, sin embargo, cuenta una historia distinta sobre lo que ocurre en realidad con cada ingrediente cuando se juntan.

Collage de primeros planos de manos limpiando platos, ollas, vasos y sosteniendo un rociador y un batidor, sobre papel texturizado con bordes blancos.
No todos los desinfectantes son iguales ni sirven para todas las superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la ciencia sobre cada ingrediente usado solo

Según un estudio de la Escuela del Día Nacional de Beijing, publicado en el Taller Internacional de Ingeniería de Materiales y Ciencias de la Computación (IWMECS), el bicarbonato de sodio alcanzó una eficiencia promedio de remoción de 64.9% en pruebas de limpieza en espinacas, mientras que el vinagre blanco llegó a 36% y el agua sola a 28%.

PUBLICIDAD

La investigación probó cada agente de limpieza de forma independiente, a distintas concentraciones y tiempos de exposición.

Un suelo de madera claro con un círculo superpuesto que contiene múltiples microorganismos de colores rojo, azul y verde, de diversas formas
Más concentración no siempre significa mejor resultado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato funcionó mejor porque su alcalinidad favorece la destrucción de residuos y debilita su adherencia a la superficie.

El vinagre, en cambio, mostró resultados más modestos: su naturaleza ácida no logra degradar estructuras químicas estables y puede incluso aumentar la adsorción de residuos.

PUBLICIDAD

El estudio identificó como condición óptima una solución de bicarbonato al 3% aplicada durante 10 minutos, con la que se alcanzó hasta 75% de limpieza.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La concentración importa más que el tiempo de exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto es lo que pasa cuando los mezclas

El problema de combinarlos es precisamente que los resultados anteriores corresponden a cada ingrediente actuando solo.

El bicarbonato es alcalino y el vinagre es ácido. Cuando se mezclan, reaccionan entre sí en lugar de actuar sobre la suciedad.

Cada uno neutraliza al otro antes de que cualquiera pueda hacer su trabajo.

Infografía sobre por qué vinagre y bicarbonato mezclados no limpian. Muestra una botella de vinagre, caja de bicarbonato, frasco e ilustraciones de reacciones químicas.
Una infografía explica que mezclar vinagre y bicarbonato anula sus propiedades de limpieza debido a una reacción química que neutraliza la acidez y alcalinidad de cada ingrediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar ambos elimina tanto la alcalinidad del bicarbonato como la acidez del vinagre, dejando una solución que no tiene las propiedades de ninguno de los dos.

Mezclar productos de limpieza puede volverlos peligrosos

El Gobierno de México, a través de la guía de limpieza y desinfección elaborada con criterios de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), establece de manera explícita que no se deben mezclar productos químicos, a menos que sean permitidos en las instrucciones de uso para cada uno de ellos.

También advierte que las mezclas pueden inactivar a los desinfectantes o producir productos potencialmente tóxicos.

Vista cenital de manos vertiendo bicarbonato de sodio con una cuchara y vinagre blanco de una botella en el desagüe de un fregadero de metal, creando espuma.
Las condiciones alcalinas superan a las ácidas en eficacia de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque provengan de fuentes naturales, el vinagre y el bicarbonato siguen siendo productos químicos.

Para la limpieza y desinfección de superficies, la institución señala como agentes efectivos el hipoclorito de sodio y el alcohol al 70%.

El documento también precisa que limpiar y desinfectar son dos acciones distintas: limpiar elimina la suciedad mediante arrastre mecánico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vinagre y el bicarbonato funcionan mejor usados por separado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, desinfectar usa productos químicos para eliminar agentes infecciosos, y la segunda solo es eficaz si la primera se hizo correctamente.

La higiene en el hogar importa más de lo que parece

La proporción de personas vulnerables a enfermedades dentro de los hogares va en aumento, según el Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar (IFH).

La institución recomienda la higiene selectiva: concentrar los esfuerzos de limpieza en manos, superficies de cocina, baño y áreas de contacto frecuente, en lugar de una limpieza rutinaria generales.

Primer plano de manos limpiando una superficie blanca con un paño de microfibra azul; al fondo, una ventana abierta con cortinas blancas ondeando.
Mezclar productos de limpieza puede inactivar su efecto o volverlos peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada n la revista Frontiers in Environmental Health, elaborada por investigadores del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG, por sus siglas en inglés) en Washington, analizó 47 estudios sobre métodos caseros para reducir residuos en frutas y verduras.

Los investigadores recopilaron cientos de mediciones sobre el desempeño de cada ingrediente por separado.

Los resultados mostraron que tanto el bicarbonato como el vinagre, usados de forma individual, limpian mejor que el agua sola.

Botella de vinagre transparente y frasco de vidrio con bicarbonato de sodio sobre una mesada de madera, con un lavarropas blanco abierto en el fondo desenfocado.
Las burbujas no son garantía de que algo está limpiando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de Cofepris indica que ningún producto de limpieza funciona correctamente si se mezcla con otro sin indicación del fabricante.

Seguir las instrucciones de concentración y tiempo de contacto es lo que determina si una superficie queda realmente limpia, de acuerdo con la institución.

Temas Relacionados

Trucos CaserosVinagreBicarbonato De SodioLimpiezaHogarBacteriasmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Solicitan ante SRE repatriación de narcos mexicanos extraditados a EEUU: Z-40 y Z-42 entre ellos

El abogado de los delincuentes mexicanos dijo que en caso de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la SRE, se escalaría el caso ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos

Solicitan ante SRE repatriación de narcos mexicanos extraditados a EEUU: Z-40 y Z-42 entre ellos

Ecocidio y daños ambientales debería ser castigado penalmente a nivel global, considera especialista de la UNAM

Entre sus consecuencias, deja daños muchas veces irreversibles al medio ambiente, al clima, a los mares, a las especies, incluso ocasiona desplazamientos forzados de poblaciones

Ecocidio y daños ambientales debería ser castigado penalmente a nivel global, considera especialista de la UNAM

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 4 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 4 de junio

¿Dónde se reunirá la comunidad coreana para ver a su selección en CDMX durante el Mundial 2026?

Corea del Sur será una de las 48 selecciones que participen en el Mundial 2026, además, estará en el grupo A junto con México

¿Dónde se reunirá la comunidad coreana para ver a su selección en CDMX durante el Mundial 2026?

“Me puse una pistola en la sien”: Roberto Tapia habla sin filtros sobre su lucha contra la depresión

El cantante de regional mexicano resaltó que hablar sobre salud mental puede salvar vidas

“Me puse una pistola en la sien”: Roberto Tapia habla sin filtros sobre su lucha contra la depresión
MÁS NOTICIAS

NARCO

El negocio del miedo: cómo la extorsión drena 900 mdd anuales de la economía mexicana

El negocio del miedo: cómo la extorsión drena 900 mdd anuales de la economía mexicana

Escuinapa en medio de la violencia: lanzan drones con explosivos contra militares y policías que custodiaban armamento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de junio: ‘El Cholo’ busca amparo por bloqueo de cuentas ordenado por la UIF

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

Abelina López niega que Jesús Zamora, detenido por liderar red de extorsión, haya sido asesor del gobierno en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

“Me puse una pistola en la sien”: Roberto Tapia habla sin filtros sobre su lucha contra la depresión

“Me puse una pistola en la sien”: Roberto Tapia habla sin filtros sobre su lucha contra la depresión

Reportan desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, en San Miguel de Allende

Quién es Luis Arturo Jáuregui, representante de México en Man of the World Internacional en Filipinas

Efigenia Ramos niega que hijos de Silvia Pinal no tengan dinero para mantener la mansión del Pedregal: “Sí les alcanza”

Mariana Ochoa podría ser demandada por FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

DEPORTES

Gobierno de México presume cumplir con todas las condiciones de la FIFA para Mundial 2026

Gobierno de México presume cumplir con todas las condiciones de la FIFA para Mundial 2026

¿Dónde se reunirá la comunidad coreana para ver a su selección en CDMX durante el Mundial 2026?

¿Eres un obsesionado al futbol? Así puedes descargar el calendario de partidos del Mundial 2026 en tu celular

Así festejó Checo Pérez su victoria en el Gran Premio de Mónaco 2022

SAT podría frenar la llegada de Guillermo Almada al América