México

La Casa de los Famosos México 2026: qué dinámica habrá de lunes a domingo

La cuarta temporada del reality tendrá nuevas dinámicas semanales, entre ellas la nueva Cabina de las Tentaciones

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Logo tridimensional del programa La Casa de los Famosos México con letras grandes y gruesas en azul brillante sobre un fondo abstracto y borroso.
Estas serán las dinámicas día con día dentro de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa de los Famosos México 2026 inicia este domingo 26 de julio y trae un calendario semanal renovado: prueba del líder, nominaciones, fiestas temáticas y gala de eliminación cada semana. Estas son las dinámicas que definirán la competencia para la cuarta temporada.

El lunes es el día de la Prueba del Líder: los habitantes compiten en habilidades físicas, mentales o de coordinación para tener la inmunidad total durante toda la semana así como la Suite del Líder.

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El martes inicia la Prueba Semanal, Sesión de Cine, La Vida en Fotos y la nueva Cabina de las Tentaciones, un espacio que puede alterar el rumbo de la competencia. El miércoles es el día de las Nominaciones en el Confesionario, cada habitante entra en privado a hablar con La Jefa y reparte puntos en contra de sus compañeros.

Al cierre de las nominaciones se publica la Placa de Nominados que es la lista oficial de quienes quedan en riesgo de eliminación. El jueves inicia la Prueba por el robo de la salvación, que permite a un habitante salvar a un compañero o a sí mismo de la placa de nominados.

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También ese día se juega la Moneda del Destino y por la noche, los nominados comparten la Cena de Nominados. El viernes hay una Fiesta Temática y se juega la segunda parte de la Prueba por el robo de la salvación, anunciando al habitante salvado en esa semana.

El sábado está reservado para dinámicas de patrocinadores así como para que los nominados realicen sus maletas y los habitantes que están a salvo hagan las compras con el presupuesto semanal.

El domingo es la Gala de Eliminación, así como el Posicionamiento y Sinceramiento, marcando la salida de un habitante semana con semana.

la casa de los famosos mexico -méxico- 21 julio
La dinámica semanal marcará el rumbo de la competencia esta temporada. (Jovani Pérez/Infobae)

Votaciones abiertas en toda Latinoamérica

Una de las novedades más importantes en esta temporada es que el público de Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela puede votar por los famosos en riesgo a través de ViX.

Los suscriptores de ViX Premium tienen hasta 10 votos adicionales por día. El ganador de la edición se llevará los 4 millones de pesos.

En esta Cuarta Temporada habrá varios cambios en las dinámicas que prometen más picardia entre los habitantes. (Infobae/Jenifer Nava)

¿Por dónde ver La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México iniciará el próximo 26 de julio a las 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. La transmisión se podrá seguir a través de El Canal de las Estrellas y la plataforma ViX.

Por su parte, el contenido 24/7 únicamente se podrá encontrar en la plataforma de ViX.

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

¿Quiénes son los participantes confirmados hasta el momento?

Hasta el momento ya han sido revelados quince participantes para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

  • Ernesto Laguardia: Actor y conductor con amplia experiencia en televisión.
  • Karina Torres: Influencer y activista conocida como “La Licenciada”, integrante del colectivo Las Perdidas.
  • Ximena Herrera: Actriz, modelo y cantante boliviana con trayectoria en telenovelas y series.
  • Aldo Rendón: Stylist y consultor de moda, referente en el mundo del espectáculo y redes sociales.
  • Moisés Peñaloza: Actor y modelo, reconocido por su participación en telenovelas y realities.
  • Cynthia Klitbo: Actriz de teatro, cine y televisión, con décadas de carrera y presencia mediática.
  • Yahir: Cantante y actor, ex participante de La Academia y figura en musicales y novelas.
  • Flor Vigna: creadora de contenido argentina, boxeadora amateur, modelo de OnlyFans y cantante
  • Masad Altamimi: Creador de contenido de origen árabe, conocido en TikTok y por su presencia mediática.
  • Arantza Ruiz: Actriz, cantante y gamer, con una comunidad digital activa y papeles en telenovelas.
  • Ese Pérez: creador de contenido, comediante.
  • Fede Vigevani: creador de contenido para niños, hace retos extremos, historias de terror y bromas de alto riesgo.
  • Brianda Deyanara: influencer que participó en el colectivo 404 Girls.
  • Memo Schutz: comentarista y periodista deportivo en TUDN
  • Yanet García: conocida como ‘La chica del clima’, modelo de OnlyFans y coach fitness
La Casa de los Famosos México 2026: la lista de los habitantes confirmados (RS)
La Casa de los Famosos México 2026: la lista de los habitantes confirmados (RS)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se prepara para ser una de las ediciones más ambiciosas hasta la fecha, la producción comentó que aún falta por revelar más sorpresas antes y durante el estreno del reality.

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