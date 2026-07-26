Huracán Genevieve amenaza Jalisco: categoría 3, lluvias torrenciales y oleaje extremo este domingo

Se prevén lluvias fuertes en ciertas regiones de Guadalajara. (X @JaliscoVial)

El impacto más severo del huracán Genevieve se espera para el domingo 26 de julio, cuando la tormenta alcance la categoría 3 mientras se aproxima a las costas de Jalisco.

Aunque el ojo del meteoro no tocará tierra directamente, las extensas bandas nubosas cubrirán el litoral occidental, generando condiciones peligrosas en varios municipios costeros.

Las autoridades han advertido sobre lluvias torrenciales, vientos huracanados y un oleaje que podría superar los cuatro metros de altura en las playas de la región.

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Los municipios costeros ya han activado protocolos de emergencia, y Protección Civil exhorta a la población a mantenerse lejos de las zonas de playa y a asegurar objetos sueltos en casa.

Pronóstico y trayectoria del huracán Genevieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen una vigilancia permanente sobre el fenómeno.

Los informes señalan que Genevieve se desplaza hacia el oeste-noroeste, alejándose de Guerrero, pero perfilándose hacia el occidente del país. Los modelos matemáticos coinciden en que las condiciones del mar favorecen una intensificación rápida durante el fin de semana.

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Se recomienda tomar precauciones y estar al pendiente de los comunicados de las autoridades. EFE/David Guzmán

Para quienes se preguntan por el riesgo inmediato, el pronóstico oficial indica que el domingo será el día más crítico. El lunes siguiente la tormenta alcanzará su punto de mayor acercamiento a las costas de Jalisco, aunque se espera que el centro del meteoro permanezca sobre el mar.

Consecuencias previstas y zonas en riesgo

Los vientos sostenidos de un huracán categoría 3 pueden superar los 178 kilómetros por hora, lo que representa una amenaza real para la infraestructura eléctrica, los árboles y la seguridad de las viviendas.

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Además de Jalisco, los estados de Colima, Michoacán y Nayarit recibirán los efectos del temporal, incluyendo lluvias intensas que podrían provocar deslaves y desbordamientos de ríos de respuesta rápida.

Los expertos han destacado la velocidad con la que Genevieve ha evolucionado de depresión tropical a huracán mayor, fenómeno poco habitual en la actual temporada del Pacífico.

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Esta aceleración ha obligado a las autoridades a reforzar las recomendaciones de seguridad para las comunidades cercanas al litoral.

Medidas preventivas y recomendaciones oficiales

La población costera debe localizar los refugios temporales más cercanos y preparar una mochila de emergencia con documentos importantes.

Es recomendable evitar compras de pánico, pero asegurar agua potable, alimentos no perecederos y linternas ante posibles cortes de energía eléctrica.

La navegación marítima ha sido suspendida para embarcaciones menores. Pescadores y prestadores de servicios turísticos deben respetar las restricciones de las capitanías de puerto para evitar incidentes en alta mar.

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Para mantenerse informados, los habitantes deben consultar únicamente canales oficiales y evitar difundir rumores.

Las autoridades actualizan el estado del clima cada tres horas para brindar datos precisos sobre la trayectoria y evolución del huracán.

El paso de Genevieve representa una prueba para las comunidades del Pacífico mexicano. La respuesta responsable de la ciudadanía y el seguimiento de las indicaciones oficiales serán determinantes durante las próximas horas críticas.

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