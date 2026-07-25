Este es el porcentaje de imagen que se pierde si no ves La Odisea de Nolan en una sala IMAX en México

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al director Christopher Nolan (en el centro) junto al director de fotografía Hoyte van Hoytema en el set de "The Odyssey". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Quien compra un boleto en sala convencional ve apenas 59.8% de la imagen que Christopher Nolan filmó para La Odisea, su decimotercera película como realizador, estrenada en México este 16 de julio.

Ninguna sala en el país proyecta el formato original con el que se rodó cada toma: el IMAX de 70 milímetros con relación de aspecto 1.43:1. Según dónde se compre el boleto, el espectador recupera entre 59% y 75% del encuadre.

PUBLICIDAD

El porcentaje depende de la relación de aspecto de cada pantalla. La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de la imagen proyectada: a mayor altura relativa, más imagen visible del negativo original.

En sala convencional se pierde más del 40% del encuadre

Imagen de 'La Odisea' de Christoper Nolan. (Melinda Sue Gordon / Universal Pictures)

Las salas digitales de Cinépolis y Cinemex sin sistema IMAX proyectan La Odisea en formato Scope, relación 2.39:1. Eso equivale a ver apenas el 59.8% de la imagen que Nolan compuso. Lo que se recorta no son los lados —el ancho se conserva— sino la parte superior e inferior del plano.

PUBLICIDAD

El mismo encuadre aplica a las proyecciones digitales de la Cineteca Nacional en sus sedes Chapultepec y Cineteca de las Artes. El espectador que compra ahí su boleto ve la misma fracción de imagen que en cualquier sala comercial sin IMAX.

Para rodar la película, Nolan utilizó más de 610 kilómetros de película IMAX de 70 milímetros, según el material promocional oficial de Universal Pictures. Cada fotograma ocupa 15 perforaciones horizontales, el mayor formato de película fotoquímica disponible en la industria.

PUBLICIDAD

Las salas IMAX de México recuperan imagen, pero no toda

Nolan, en el centro, con una cámara IMAX. El rodaje requirió una nueva ingeniería y el uso de espejos para que los actores pudieran verse entre sí a pesar del voluminoso equipo (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

Las salas IMAX de Cinépolis y Cinemex en la Ciudad de México proyectan en formato digital con relación de aspecto 1.90:1. En ese encuadre el espectador ve alrededor del 75% de la imagen filmada. Se pierde información vertical —la parte superior e inferior queda recortada—, pero se recupera alrededor de 26% más imagen que en cualquier sala convencional.

Cinemex opera siete salas IMAX with Laser en el país: Santa Fe, Parque Delta, Tezontle, Encuentro Oceanía, Antara, Puebla y Tijuana. Cinépolis cuenta con salas IMAX en Fórum Buenavista, Universidad y Perisur, dentro de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Ninguna de estas salas proyecta el formato 1.43:1. Ese encuadre —el único que reproduce el negativo completo— existe en aproximadamente 40 salas en el mundo, todas en Estados Unidos, según la página oficial de IMAX.

La Cineteca Xoco ofrece 35 mm, pero no más imagen

Imágenes de 'La Odisea' de Christopher Nolan.

La Cineteca Nacional en su sede Xoco proyecta La Odisea en 35 milímetros analógico, la única función de ese tipo disponible en México. El boleto general cuesta 70 pesos; estudiantes, menores de 25 años y adultos mayores pagan 50 pesos.

PUBLICIDAD

El 35 mm no amplía la cantidad de imagen visible: la copia se proyecta en formato anamórfico de 4 perforaciones, el mismo encuadre panorámico 2.39:1 de las salas convencionales. La diferencia con el digital no está en cuánto se ve, sino en cómo se ve.

El celuloide proyecta luz a través de una emulsión física de haluro de plata. El resultado es una textura orgánica —granularidad— y una respuesta de color que los proyectores digitales no replican. El formato digital, en cambio, entrega mayor nitidez y negros más profundos, sin degradación entre funciones.

PUBLICIDAD

Nolan filmó para una pantalla que México no tiene

La réplica del barco del Centro Vikingo de Värmlands (Credit...Peter Olausson)

Hoyte van Hoytema, director de fotografía de la película, describió el formato IMAX como “la cámara que no miente” y señaló que ese era el único soporte con el que concibieron La Odisea desde el inicio.

Nolan declaró a la revista Variety que el desarrollo de una carcasa especial —llamada blimp— para silenciar las cámaras IMAX fue lo que hizo posible filmar escenas de diálogo íntimo: “Puedes estar a 30 centímetros del rostro de un actor mientras susurra y obtener sonido utilizable”.

PUBLICIDAD

El reparto incluye a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o y Charlize Theron. La película tiene una duración de 172 minutos y clasificación B, según la ficha técnica oficial de la Cineteca Nacional.

Durante sus primeros cuatro días en cartelera en México —del 17 al 20 de julio—, la producción recaudó más de 131 millones de pesos y reunió a más de 1.36 millones de espectadores.

PUBLICIDAD