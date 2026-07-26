Alumnos de la UNAM con pase reglamentado no tendrán afectaciones en proceso de ingreso a la carrera

(FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

La UNAM aclaró que los alumnos que obtuvieron un lugar en licenciatura mediante Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027 no verán afectada su inscripción ni la carrera que eligieron, pese a la suspensión provisional de trámites administrativos decretada por la institución mientras concluye la revisión del Concurso de Selección aplicado en línea.

La universidad precisó que este grupo de estudiantes no tiene que realizar el trámite de entrega de documentos y que la asignación de carrera permanece vigente. Solo deben esperar a que la institución anuncie, por sus canales oficiales, las nuevas fechas para reanudar el proceso de inscripción y el inicio de actividades académicas del ciclo 2026-2027.

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La suspensión de inscripciones no toca el Pase Reglamentado

Comunicado de la UNAM (UNAM)

El Pase Reglamentado es un mecanismo exclusivo para egresados del bachillerato de la propia UNAM. Quienes acceden por esta vía no compiten en el Concurso de Selección —el examen de admisión— y, por tanto, la revisión que la institución lleva a cabo sobre ese proceso no los involucra.

La UNAM enfatizó en su comunicado que la suspensión de trámites administrativos no modifica la asignación de carrera para este grupo y que su ingreso continúa garantizado. El pronunciamiento busca dar certeza a los alumnos ante la incertidumbre generada por el aplazamiento de los procesos de inscripción.

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La revisión del examen en línea detonó la suspensión

Presuntas trampas en el examen en línea provocó la revisión del proceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM congeló el proceso de inscripción al nivel licenciatura para el ciclo 2026-2027 antes de que comenzara la entrega de documentos prevista para el lunes 27 de julio, en una decisión que la institución atribuyó a la necesidad de “salvaguardar la certeza” del proceso de selección.

La medida responde a una controversia sin precedentes en torno al examen de admisión 2026, aplicado por primera vez en modalidad exclusivamente en línea. Los resultados mostraron una distribución de puntajes que, según múltiples usuarios en redes sociales, no guarda relación con los patrones de años anteriores.

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El señalamiento más difundido provino del tiktoker conocido como El profe Luis, quien comparó los puntajes de la carrera de Médico Cirujano entre 2021 y 2026. En 2021, ningún aspirante superaba los 70 aciertos. En 2025, dos personas alcanzaron el puntaje perfecto, un resultado que ya entonces resultaba atípico. En 2026, nueve aspirantes lograron ese mismo resultado en un solo ciclo.

“Pasar de una distribución como esta a una distribución como esta en un periodo de un año nos está indicando que cosas muy extrañas ocurrieron”, advirtió El profe Luis en su video, que se difundió de manera amplia tras la entrega de resultados.

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La pregunta que tomó fuerza en redes fue directa: la universidad había descartado al 2% de los aspirantes por conductas contrarias a la convocatoria, pero ¿qué ocurrió con quienes sí fueron aceptados con puntajes inusuales?

La Comisión Técnica que define el siguiente paso

El rector Leonardo Lomelí Vanegas convocó la conformación de una Comisión Técnica de expertas y expertos para revisar el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. La suspensión de inscripciones se mantendrá hasta que ese grupo emita sus conclusiones y recomendaciones.

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Los señalamientos apuntan al posible uso de inteligencia artificial u otras herramientas digitales durante la prueba. Ante eso, la institución tomó posición pública: actúa con la “convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica”.