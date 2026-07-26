La mejor fruta que puedes usar como combustible y rendir más en el gimnasio

Un hombre ejercita los músculos de su espalda utilizando una máquina de lat pulldown en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es la fruta que más consistentemente aparece en la literatura de nutrición deportiva como combustible previo al entrenamiento: un plátano mediano aporta 27 gramos de carbohidratos, 422 miligramos de potasio y 3 gramos de fibra, todo en un alimento que el cuerpo digiere sin esfuerzo y sin provocar malestar estomacal durante el ejercicio.

A diferencia de una fruta con alta carga de fructosa —como el mango o la uva—, el plátano combina glucosa de absorción rápida con almidón resistente y fibra, lo que genera una curva de energía sostenida en lugar de un pico seguido de caída. Esa combinación lo distingue de cualquier otro snack dulce de bolsillo.

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El potasio previene los calambres y sostiene la contracción muscular

Un racimo de plátanos amarillos con cáscara lisa y puntas verdes se ilumina con luz natural en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ejercicio, el cuerpo pierde electrolitos a través del sudor. El potasio es uno de los más afectados, y su déficit se traduce en calambres, fatiga muscular prematura y pérdida de fuerza en series avanzadas. Un plátano grande repone más del doble del potasio y magnesio que se pierden en promedio por litro de sudor.

El potasio no solo previene calambres: participa directamente en la señalización neuronal que ordena la contracción muscular. Sin niveles adecuados, el músculo responde con menos precisión y se fatiga antes.

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La vitamina B6 activa el glucógeno almacenado en el músculo

El plátano contiene vitamina B6 en una proporción que cubre alrededor del 20% del requerimiento diario. Esa vitamina participa en el metabolismo de los aminoácidos y en la descomposición del glucógeno muscular durante el esfuerzo, es decir, ayuda a liberar la energía que ya está guardada en el músculo para que esté disponible cuando el cuerpo la exige.

Pocos alimentos de consumo habitual combinan carbohidratos de fácil digestión con un micronutriente que actúa directamente sobre el metabolismo energético durante el ejercicio. El plátano lo hace en una sola pieza.

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El índice glucémico varía según la madurez y eso cambia el rendimiento

Un joven sonriente sostiene una caja de madera repleta de frutas variadas como piñas, plátanos y fresas, rodeado de estantes llenos de productos frescos en un mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plátano verde tiene un índice glucémico de aproximadamente 30; uno maduro sube hasta 60. Esa diferencia no es menor: el plátano verde libera energía más despacio, lo que lo hace adecuado si se consume con una hora o más de anticipación. El plátano maduro, con más azúcares simples disponibles, funciona mejor en la ventana de 30 a 45 minutos antes del entrenamiento.

Elegir la madurez del plátano según el tiempo disponible antes de entrenar permite ajustar la velocidad de liberación de glucosa sin cambiar de alimento.

Comerlo 30 minutos antes es suficiente para notar la diferencia

La digestión del plátano es rápida. Con 30 minutos de anticipación, los carbohidratos ya están circulando en el torrente sanguíneo cuando comienza el calentamiento. Para sesiones que superan los 90 minutos —cardio prolongado, entrenamiento funcional de alta intensidad—, medio plátano adicional a la mitad de la sesión mantiene los niveles de glucosa sin sobrecargar el sistema digestivo.

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El plátano también acelera la recuperación después del ejercicio

Una mujer mayor con cabello canoso realiza ejercicio con mancuernas dentro de un gimnasio iluminado, rodeada de equipamiento fitness y con vista a un exterior verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comerlo después del entrenamiento tiene el mismo argumento que antes: los carbohidratos estimulan la liberación de insulina, que transporta glucosa hacia las células musculares y las recarga de glucógeno. Combinado con una fuente de proteína —un vaso de leche, yogur griego o un puño de nueces—, el plátano potencia la síntesis proteica al facilitar que el músculo absorba aminoácidos con mayor eficiencia.

Esa doble función —combustible antes y recuperación después— lo convierte en la fruta con mayor utilidad práctica para quien entrena de forma regular.