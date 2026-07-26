Atlante incumplió en el reglamento: uno de sus futbolistas jugó con otro jersey frente al América

Atlante igualó con las Águilas en el estadio Azteca REUTERS/Eloisa Sanchez

En el duelo correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, los Potros de Hierro del Atlante FC llegaron al estadio Azteca con el motivo de enfrentar al Club de Futbol América en su primer duelo en 12 años.

El marcador finalizó 1-1 con las anotaciones de Cristian Borja y Eugenio Pizzuto para repartir los puntos, sin embargo lo que más resuena desde el Coloso de Santa Úrsula es el caso que involucra al jugador, Santiago García, quien salió a jugar con un jersey diferente.

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García saltó de la banca para ver minutos con los Potros de Hierro, sin embargo en la toma del encuentro se notó claramente que su camiseta Azulgrana omitió los respectivos patrocinadores del Atlante FC.

Posterior a su ingresó en la cancha, otro detalle que no quedó desapercibido es que la playera de Santi García no tenía identificación, es decir, su nombre no aparecía, solamente el dorsal con que está registrado en el Atlante FC para este certamen.

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¿Por qué Santiago García jugó con otro uniforme?

Los Potros igualaron contra el América en el Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

De acuerdo a los comentaristas de Azteca Deportes, el futbolista salió con indumentaria sin sponsors dado que Santiago García presuntamente es menor de edad. Sin embargo, la polémica se generó porque, según los datos publicados por la Liga MX, Santiago García tiene 21 años de edad.

Además, García ocupó su casaca de las Fuerzas Básicas del Atlante FC, que no cuenta con patrocinadores y es de un diseño claramente distinto al que traía puesto el resto del equipo Azulgrana en su encuentro frente a las Águilas del Club América.

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No obstante, en la plantilla local no pudieron disponer de un jersey símil para Santiago García por desabasto de uniformes, ya que las camisetas oficiales del Atlante FC se agotaron en sólo tres días y la nueva playera no llegó a tiempo.

¿Quién es Santiago García?

El futbolista es canterano de los Potros del Atlante (Captura de Pantalla )

Santiago Naelson García Altamirano nació el 23 de febrero de 2005 en Zapopan, Jalisco, México. Tiene 21 años, cinco meses y dos días, con una estatura de 1.84 y pesa 76 kg. Antes de su debut en Primera División cuenta con amplia trayectoria en Fuerzas Básicas.

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Rumbo a su llegada a los Potros del Atlante FC, Santiago García ingresó a las Fuerzas Menores de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), jugando en la categoría: sub-16, sub-18, sub-20 y Tercera División Profesional.

Posteriormente, el mexicano se apareció en las instalaciones de los Diablos Rojos del Toluca FC para ver participación en la sub-18, sub-19, sub-21 y sub-23 hasta el arranque de la temporada 2026-27 que inició bien para el jalisciense.

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Santiago García fue considerado por Miguel Herrera para debutar en el primer equipo Azulgrana. Santiago Naelson García sustituyó a Nicolás Carrera, al 76’, para tener minutos contra el Club América en el Monumental estadio Azteca.

¿Habrá sanción para el Atlante FC?

Los Potros posan antes de enfrentar al Club América. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por aparecer con una camiseta sin nombre y distinta a la de sus compañeros, los Potros de Hierro del Atlante FC recibirían una sanción económica de acuerdo con el artículo 93 que explica lo siguiente:

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“Los nombres de los jugadores deberán figurar en el dorso de la camiseta, utilizada como equipamiento de juego en todos los partidos”, se lee en el Reglamento General de Competencia de la Liga Mexicana.

De acuerdo con la normativa de la Femexfut, los Potros de Hierro del Atlante FC recibirían una sanción económica, la multa mínima por este incumplimiento es de 1,000 UMAs, equivalente en un aproximado de 117,000 pesos.

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