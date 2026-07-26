México

FGR confirma investigación sobre cena de FIFA en Castillo de Chapultepec; pero no encuentra algo ilegal

La Fiscalía se pronunció tras la publicación de una nota de El Universal

Guardar
Google icon
La FGR sí investiga la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec celebrada en junio pasado. Crédito: INAH
La FGR sí investiga la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec. Crédito: INAH

Este sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió su postura sobre la publicación de una nota, en el diario El Universal, que hablaba sobre una investigación que emprendió contra la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, el pasado 10 de junio.

La reacción de la Fiscalía se dio por el trabajo periodístico titulado: “FGR investiga cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec”, mismo que se sustentó en una respuesta a una solicitud de transparencia hecha al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre el evento celebrado en el recinto histórico ubicado en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

FGR no encuentra acto ilegal en cena de la FIFA

Por medio de un comunicado, la FGR confirmó que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia sí presentaron una denuncia contra la cena el pasado mes de junio, por lo que llevó a cabo las diligencias correspondientes.

“Luego de que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron el pasado mes de junio una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal (MPF), esta institución, de acuerdo con sus atribuciones, llevó a cabo diversas diligencias.

PUBLICIDAD

“No obstante, los actos de investigación realizados hasta este momento no han establecido alguna conducta al margen de la ley”, informó la Fiscalía.

Cabe señalar que con esta nota informativa, la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy confirmó que sí están investigando si existieron violaciones a la ley por la cena que tuvo como finalidad celebrar el inicio de la Copa del Mundo 2026.

INAH reserva comprobante de pago de la FIFA

De acuerdo con El Universal, el INAH decidió reservar la copia del comprobante de pago por más de 1.3 millones de pesos que realizó la FIFA por el uso del recinto, tras considerar que hacer pública esa información podría afectar la investigación y el debido proceso.

En la respuesta a la solicitud de transparencia hecha por el medio de comunicación, el Instituto aseguró que la información fue clasificada porque hay abierta una carpeta de investigación en trámite.

Por lo anterior, si el Instituto Nacional de Antropología e Historia hacía pública la copia del comprobante “violentaría la secrecía” de la investigación, porque el documento solicitado mantiene un vínculo directo con la indagatoria ministerial.

Sheinbaum desconoce existencia de investigación

La mañana de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum, previo a encabezar un evento del Programa Vivienda en Cuautla, Morelos, fue cuestionada sobre lo publicado en El Universal, y se limitó a decir que desconocía sí existía una investigación de la FGR sobre la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec,

“Es una denuncia que puso un profesor del INAH, un trabajador del INAH, y lo está analizando, pero no es que la Fiscalía haya abierto una investigación. En esa parte no sale bien en El Universal, es una denuncia de un privado que puso en la Fiscalía y ellos analizarán si es que hay algún tema”, respondió.

Sobre si era necesario transparentar todo el proceso relacionado con la organización del evento y el uso del inmueble, la titular del Ejecutivo aseguró que la información ya se dio a conocer.

Asimismo, la mandataria dejó abierta la posibilidad de ampliar los detalles sobre ese procedimiento.

“Ya se transparentó, y si se requiere más, por supuesto”, respondió al cuestionamiento.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

FGRCastillo de ChapultepecMéxicoMundial 2026Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Samy Rivers y Natalia MX: cuánto ganarán las mexicanas por pelear en La Velada del Año 6

Las streamers nacionales participaron en el evento organizado por Ibai Llanos al enfrentar a RoRo y Clersss en Sevilla

Samy Rivers y Natalia MX: cuánto ganarán las mexicanas por pelear en La Velada del Año 6

Huracán Genevieve amenaza Jalisco: categoría 3, lluvias torrenciales y oleaje extremo este domingo

El SMN y Conagua prevén la jornada más crítica con lluvias torrenciales, rachas intensas y condiciones peligrosas en varios municipios

Huracán Genevieve amenaza Jalisco: categoría 3, lluvias torrenciales y oleaje extremo este domingo

La mejor fruta que puedes usar como combustible y rendir más en el gimnasio

Es mejor tener algo en le estómago si vas a entrenar

La mejor fruta que puedes usar como combustible y rendir más en el gimnasio

Por qué comer pan dulce antes del gimnasio no es la mejor opción y puede ser contraproducente

Este alimento es fácil de comer, pero no es ideal si vas a ir a entrenar

Por qué comer pan dulce antes del gimnasio no es la mejor opción y puede ser contraproducente

Cuáles son los fichajes más caros que han salido de la Liga MX: Ángel Correa entró al top y rompió récord

La llegada del atacante desde Tigres hacia River Plate se convirtió en una de las operaciones más lucrativas en la historia del futbol mexicano

Cuáles son los fichajes más caros que han salido de la Liga MX: Ángel Correa entró al top y rompió récord
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Fuerzas federales aseguran presunta refinería clandestina con más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

Descubren vivero ilegal de marihuana al interior de predio de 250 metros cuadrados en San Quintín, Baja California

Capturan al “Palma”, presunto integrante del CJNG señalado como generador de violencia en Acapulco

Detienen a “El Comandante Levy”, expolicía buscado por doble homicidio en Veracruz: ofrecían 350 mil pesos por él

ENTRETENIMIENTO

“Todas con Karina hasta que ganemos”: amigas de la influencer lanzan playera de apoyo

“Todas con Karina hasta que ganemos”: amigas de la influencer lanzan playera de apoyo

Ernesto Laguardia se despide de su esposa y es advertido: “No regresas si no ganas los cuatro millones”

Los mejores memes que dejó la pelea de RoRo vs Rivers en la Velada del año 6

La Casa de los Famosos México 2026: qué dinámica habrá de lunes a domingo

Este es el porcentaje de imagen que se pierde si no ves La Odisea de Nolan en una sala IMAX en México

DEPORTES

Toluca vs Cruz Azul EN VIVO: Rotondi sale en camilla de la cancha

Toluca vs Cruz Azul EN VIVO: Rotondi sale en camilla de la cancha

Samy Rivers y Natalia MX: cuánto ganarán las mexicanas por pelear en La Velada del Año 6

Cuáles son los fichajes más caros que han salido de la Liga MX: Ángel Correa entró al top y rompió récord

Atlante incumplió en el reglamento: uno de sus futbolistas jugó con otro jersey frente al América

Chivas vence a Juárez en el último minuto gracias al Piojo Alvarado