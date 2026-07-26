FGR confirma investigación sobre cena de FIFA en Castillo de Chapultepec; pero no encuentra algo ilegal

La FGR sí investiga la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec. Crédito: INAH

Este sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió su postura sobre la publicación de una nota, en el diario El Universal, que hablaba sobre una investigación que emprendió contra la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, el pasado 10 de junio.

La reacción de la Fiscalía se dio por el trabajo periodístico titulado: “FGR investiga cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec”, mismo que se sustentó en una respuesta a una solicitud de transparencia hecha al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre el evento celebrado en el recinto histórico ubicado en la Ciudad de México.

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FGR no encuentra acto ilegal en cena de la FIFA

Por medio de un comunicado, la FGR confirmó que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia sí presentaron una denuncia contra la cena el pasado mes de junio, por lo que llevó a cabo las diligencias correspondientes.

“Luego de que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron el pasado mes de junio una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal (MPF), esta institución, de acuerdo con sus atribuciones, llevó a cabo diversas diligencias.

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“No obstante, los actos de investigación realizados hasta este momento no han establecido alguna conducta al margen de la ley”, informó la Fiscalía.

Cabe señalar que con esta nota informativa, la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy confirmó que sí están investigando si existieron violaciones a la ley por la cena que tuvo como finalidad celebrar el inicio de la Copa del Mundo 2026.

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INAH reserva comprobante de pago de la FIFA

De acuerdo con El Universal, el INAH decidió reservar la copia del comprobante de pago por más de 1.3 millones de pesos que realizó la FIFA por el uso del recinto, tras considerar que hacer pública esa información podría afectar la investigación y el debido proceso.

En la respuesta a la solicitud de transparencia hecha por el medio de comunicación, el Instituto aseguró que la información fue clasificada porque hay abierta una carpeta de investigación en trámite.

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Por lo anterior, si el Instituto Nacional de Antropología e Historia hacía pública la copia del comprobante “violentaría la secrecía” de la investigación, porque el documento solicitado mantiene un vínculo directo con la indagatoria ministerial.

Sheinbaum desconoce existencia de investigación

La mañana de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum, previo a encabezar un evento del Programa Vivienda en Cuautla, Morelos, fue cuestionada sobre lo publicado en El Universal, y se limitó a decir que desconocía sí existía una investigación de la FGR sobre la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec,

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“Es una denuncia que puso un profesor del INAH, un trabajador del INAH, y lo está analizando, pero no es que la Fiscalía haya abierto una investigación. En esa parte no sale bien en El Universal, es una denuncia de un privado que puso en la Fiscalía y ellos analizarán si es que hay algún tema”, respondió.

Sobre si era necesario transparentar todo el proceso relacionado con la organización del evento y el uso del inmueble, la titular del Ejecutivo aseguró que la información ya se dio a conocer.

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Asimismo, la mandataria dejó abierta la posibilidad de ampliar los detalles sobre ese procedimiento.

“Ya se transparentó, y si se requiere más, por supuesto”, respondió al cuestionamiento.

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