Por qué comer pan dulce antes del gimnasio no es la mejor opción y puede ser contraproducente

El pan a veces se utiliza como combustible para entrenar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan dulce antes del gimnasio parece una opción rápida y accesible, pero su composición —azúcares simples, grasa y prácticamente cero proteína— lo convierte en uno de los peores combustibles para entrenar.

El pico de insulina llega antes de que empiece el ejercicio

Cuando se come pan dulce, el azúcar refinada entra al torrente sanguíneo con rapidez. El páncreas libera insulina para procesar esa glucosa, y ese pico ocurre en cuestión de minutos. Si el entrenamiento comienza 30 o 40 minutos después, el cuerpo ya está en plena respuesta insulínica: la glucosa en sangre cae justo cuando los músculos más la necesitan.

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El resultado es la hipoglucemia reactiva: mareo, temblor, sensación de fatiga repentina y pérdida de concentración durante los primeros minutos del ejercicio.

El azúcar sin fibra ni proteína no sostiene la energía

Un hombre de contextura atlética toma un descanso en el gimnasio, sentado en un banco de pesas mientras observa una mancuerna apoyada en el suelo, con una toalla al cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre comer una pieza de pan dulce y una fruta está en la fibra. La fibra ralentiza la absorción del azúcar y suaviza el pico glucémico. El pan dulce industrial no tiene fibra funcional; su harina refinada se digiere casi tan rápido como el azúcar pura.

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Sin proteína ni grasa de calidad que frenen la digestión, la energía llega en un destello y desaparece. El entrenamiento queda huérfano de combustible a los 15 o 20 minutos.

La grasa del pan dulce complica la digestión durante el esfuerzo

El pan dulce no solo tiene azúcar: lleva manteca, aceite o grasa vegetal en proporciones considerables. Las grasas requieren más tiempo y recursos digestivos que los carbohidratos simples.

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Cuando el cuerpo intenta ejercitarse y digerir grasa al mismo tiempo, la sangre se distribuye entre el sistema digestivo y los músculos. Eso se traduce en pesadez, náuseas o calambres, sobre todo en ejercicio de alta intensidad o cardio prolongado.

Lo que sí funciona antes de entrenar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carbohidratos complejos —avena, arroz integral, camote— consumidos dos o tres horas antes del gimnasio ofrecen una liberación de glucosa gradual y sostenida, sin el colapso posterior. Si el tiempo es corto, una fruta como plátano o dátiles aporta azúcar de absorción rápida con fibra natural que modera el pico.

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La clave no es evitar los carbohidratos antes de entrenar, sino elegir los que no generen ese ciclo de subida y caída brusca. El pan dulce, con su combinación de harina blanca, azúcar refinada y grasa, activa exactamente ese ciclo.

El balance calórico también se ve afectado

Una concha o un cuerno aportan entre 250 y 400 calorías, en su mayoría de azúcar y grasa saturada, con aporte mínimo de proteína. Para quien entrena con objetivo de composición corporal —ganar músculo o reducir grasa—, esas calorías no contribuyen a la recuperación ni al rendimiento.

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El músculo necesita aminoácidos para repararse después del esfuerzo. El pan dulce no los provee. Consumirlo antes del gimnasio ocupa el espacio calórico que podría destinarse a un alimento que sí apoye ese proceso.