México

Tormenta azotó la CDMX con granizo, inundaciones y caída de árboles hoy jueves 4 de junio

Las intensas lluvias registradas también provocaron afectaciones viales y problemas en el Metro de la Ciudad de México

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Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
Una intensa tormenta con fuerte lluvia y granizo cubre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, iluminado por un rayo y los faros de los vehículos, durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuertes lluvias en la CDMX registradas la tarde de este jueves 4 de junio provocaron severas afectaciones en diversas alcaldías de la capital, con reportes de inundaciones, caída de árboles, encharcamientos, granizadas, descargas eléctricas y problemas en el servicio del Metro, lo que generó complicaciones para miles de personas.

De acuerdo con reportes de autoridades capitalinas y diversos servicios meteorológicos, la formación de una zona de inestabilidad sobre el Valle de México favoreció el desarrollo de tormentas intensas acompañadas de actividad eléctrica y granizo, principalmente en las zonas poniente, sur y centro de la ciudad.

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Las precipitaciones provocaron el colapso de importantes vialidades. Entre los puntos con mayores afectaciones se reportaron avenidas como Periférico, Insurgentes, Viaducto, Circuito Interior y Calzada Ignacio Zaragoza, donde automovilistas enfrentaron largas filas debido a los encharcamientos y la reducción de la visibilidad.

Árboles caídos y viviendas afectadas

Las lluvias también provocaron la caída de varios árboles en distintas alcaldías, principalmente en Álvaro Obregón, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Miguel Hidalgo, donde cuerpos de emergencia realizaron labores para retirar ramas y liberar vialidades.

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Asimismo, se registraron reportes de ingreso de agua a viviendas y establecimientos comerciales en algunas colonias, especialmente en zonas con problemas recurrentes de drenaje. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil desplegó brigadas para atender los incidentes.

Metro de la CDMX reporta marcha lenta

Las condiciones meteorológicas también impactaron al Sistema de Transporte Colectivo Metro, que informó la implementación de marcha de seguridad en diversas líneas debido a la presencia de lluvia en superficie.

Usuarios reportaron retrasos, saturación en andenes y mayores tiempos de espera, principalmente en líneas que atraviesan zonas donde las precipitaciones fueron más intensas.

¿Por qué llovió tan fuerte en la CDMX?

Especialistas explicaron que una combinación de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, junto con el calentamiento diurno y condiciones de inestabilidad atmosférica, favoreció la formación de nubes de gran desarrollo vertical capaces de generar tormentas severas, granizadas y descargas eléctricas.

De acuerdo con pronósticos meteorológicos, las condiciones para lluvias fuertes continuarán durante las próximas horas y podrían extenderse durante los siguientes días en la capital y municipios conurbados del Estado de México.

Mantienen alerta por lluvias

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población evitar transitar por zonas inundadas, retirar basura de coladeras, mantenerse alejada de árboles, anuncios espectaculares y estructuras inestables, además de seguir los avisos emitidos por Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Ante la continuidad de las precipitaciones, se mantiene vigilancia en diversos puntos considerados de riesgo por acumulación de agua, deslaves y caída de ramas, especialmente en las alcaldías del sur y poniente de la ciudad.

La temporada de lluvias apenas comienza, pero las tormentas registradas este jueves dejaron en evidencia los retos que enfrenta la Ciudad de México para responder a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes.

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