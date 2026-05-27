México

Beca Rita Cetina 2026: los documentos que pueden hacerte perder la tarjeta el día que vayas a recogerla

Solo los beneficiarios aceptados y con la documentación completa podrán recoger la tarjeta

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Ilustración de Rita Cetina en un recuadro crema, junto a su nombre. Una carpeta amarilla abierta con documentos blancos asoma desde abajo, sobre un fondo degradado.
Los documentos son el único requisito que depende completamente del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria, otorga un apoyo económico de 2,500 pesos mexicanos anuales por alumno registrado y aceptado en el programa, para la compra de uniformes y útiles escolares, con un primer pago programado antes del inicio del ciclo escolar 2026.

De acuerdo con el portal oficial de Programas para el Bienestar, las tarjetas del Banco del Bienestar se entregarán entre el 18 de mayo y el 31 de julio.

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Profesora de pie frente a pizarrón blanco con ecuaciones, enseñando a diez niños uniformados sentados en pupitres de madera en una primaria mexicana, con ventanas al fondo.
Solo el tutor registrado puede recoger la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verifica el estatus antes de salir de casa

Antes de acudir a recoger la tarjeta, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda confirmar si el menor fue seleccionado como beneficiario.

Esto se hace a través del buscador oficial Becas Bienestar. El resultado también puede consultarse a través de la página oficial de la beca Rita Cetina.

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Solo los beneficiarios con estatus activo, que significa que fueron aceptados para ser beneficiarios del programa, recibirán la tarjeta.

Madres hacen fila para recibir tarjetas de programas sociales en un parque, con mesas, banners oficiales y una niña junto a su madre.
La beca cubre primarias públicas: los alumnos de escuelas privadas no son elegibles para el programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes aparezcan con estatus “rechazado” o “baja” no serán convocados para la entrega. Acudir sin verificar el estatus puede significar un traslado innecesario.

Las familias son notificadas sobre la fecha, el lugar y el horario de entrega a través de la escuela y por los canales estatales de WhatsApp habilitados para este fin.

Carlos Zarza Segura, Coordinador Estatal de la Oficina de Representación en la Ciudad de México de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó a través de su perfil de Facebook que la entrega en escuelas primarias de las alcaldías de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y La Magdalena Contreras arrancó oficialmente el lunes 25 de mayo.

Niña con uniforme y mochila azul sonriendo sentada frente a una mesa llena de útiles escolares coloridos en casa.
El pago de 2,500 pesos mexicanos es anual y por alumno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las escuelas que no aparecen en el listado inicial, Zarza Segura aclaró que la lista no es definitiva y que todos los planteles serán atendidos, ya sea en sus instalaciones o en sedes alternas.

Recomendó estar pendientes en cada escuela, donde se colocará un cartel con la fecha, el lugar y el horario correspondientes.

Sin estos documentos no te entregarán la tarjeta el día de la cita

Sin la documentación completa, el personal facultado no tiene la autorización para entregar la tarjeta.

La persona registrada —madre, padre, tutora o tutor— debe acudir personalmente y llevar, en original y copia, los siguientes documentos:

  • Identificación oficial
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses
Infografía de Infobae detallando los requisitos para recoger una tarjeta. Muestra personas interactuando, documentos y símbolos de validación.
Esta infografía detalla los documentos obligatorios y los requisitos adicionales para que la persona registrada pueda recibir su tarjeta en la fecha de la cita, sin representación de terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, debe llevar copia del acta de nacimiento y de la CURP del alumno o alumna.

Las autoridades advierten que solo la persona que realizó el registro puede recibir la tarjeta: no es posible enviar a un tercero.

Cómo funciona la tarjeta una vez que la tienes

Una vez recibida, la tarjeta del Banco del Bienestar se activará automáticamente con el primer depósito, cuya fecha se comunicará a través de los canales oficiales.

La titularidad corresponde exclusivamente a la persona registrada y las autoridades recomiendan no compartir sus datos para evitar riesgos.

Vista macro horizontal de una tarjeta verde del Banco del Bienestar con el logo blanco y verde, y un chip dorado, sobre una superficie de madera clara.
La tarjeta del Banco del Bienestar se activa automáticamente al recibir el depósito correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación advierte que todos los trámites son gratuitos y recomienda consultar únicamente medios verificados para evitar fraudes.

El registro al programa cerró el 19 de marzo de 2026. Las familias aceptadas ya quedaron incorporadas, por lo que las autoridades advierten no compartir datos personales ni realizar trámites con personas ajenas a los canales oficiales

¿Quién fue Rita Cetina?

El programa lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez, maestra y escritora yucateca nacida en 1846, fundadora de ‘’La Siempreviva’' —escuela, revista y proyecto cultural dirigido por mujeres— y del Instituto Literario para Niñas.

Desde la revista que elaboraba y administraba junto con otras mujeres en Yucatán, difundió ideas para promover la educación femenina, labores que la colocaron como una de las precursoras del feminismo mexicano.

Una maestra señala una pizarra blanca mientras más de diez niños uniformados, sentados en pupitres, escriben y observan en un salón de clases.
El comprobante de domicilio tiene un límite de antigüedad: no puede tener más de seis meses al momento de la entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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