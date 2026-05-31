México

Beca Rita Cetina 2026: qué pasa si no puedes ir el día que te citaron a recoger la tarjeta

No todas las familias logran presentarse el día asignado para recoger la tarjeta, y lo que sigue depende de un trámite que pocos conocen

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Composición de una tarjeta Banco del Bienestar, billetes de pesos mexicanos, mochila rosa, estuche, libreta, reglas y marcadores sobre fondo burdeos.
La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se realizará del 18 de mayo hasta el 31 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar correspondientes a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria avanza de forma escalonada en todo el país.

El proceso inició el 18 de mayo y concluirá el 31 de julio de 2026, con fechas y sedes distintas para cada plantel.

El esquema personalizado por escuela genera una duda frecuente entre las familias beneficiarias: qué ocurre cuando el tutor registrado no puede presentarse el día que le fue asignado. La respuesta está en las propias reglas del programa.

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Vista cenital de útiles escolares nuevos, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina en una hoja, sobre mesa de madera clara.
Solo el tutor registrado puede recoger la tarjeta; no es posible enviar a un tercero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si el tutor no se presentó el día asignado

Las reglas oficiales del programa, publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ejercicio fiscal 2026, reconocen el derecho de la madre, el padre o el tutor registrado a presentar dudas e incidencias ante la Coordinación Nacional, incluyendo las relacionadas con la entrega y el cobro de la tarjeta.

Eso significa que no acudir el día citado no cancela automáticamente el beneficio, pero tampoco genera una segunda cita de forma automática.

Una madre y su hijo adolescente sentados en una mesa, mirando una laptop abierta. La pantalla muestra el logo y nombre de la Beca Rita Cetina. El hijo sostiene documentos.
Antes de acudir por la tarjeta se debe verificar el estatus del menor en el buscador oficial Becas Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia debe reportar el caso ante la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) para recibir orientación sobre cómo proceder.

La misma norma establece que es obligación del tutor recoger la tarjeta. Por eso, si no fue posible hacerlo el día asignado, el paso inmediato es acudir a una oficina de atención y explicar la situación.

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Cómo acudir a una oficina de atención si no se pudo recoger la tarjeta

La CNBBBJ cuenta con un buscador de oficinas de atención en la disponible en su portal oficial, en ese link oficial se pueden consultar las oficinas disponibles en cada estado de la república.

Ahí es posible localizar la sede más cercana al domicilio para presentar la incidencia en persona y recibir orientación sobre los pasos a seguir.

Ilustración de pasos para localizar una oficina CNBBBJ. Muestra persona con móvil, edificio, pantalla de búsqueda, mapa de México y atención al cliente.
Esta infografía detalla los pasos para ubicar una oficina de atención de la CNBBBJ y resolver la incidencia de no haber recogido la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Reglas de Operación señalan que el plazo máximo con el que cuenta la Coordinación Nacional para dar respuesta a una solicitud de aclaración es de 3 meses, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la petición.

Si la información proporcionada está incompleta o presenta inconsistencias, la Coordinación notifica de manera inmediata al solicitante; de no atender esa notificación, la petición se da por abandonada.

La fecha límite para recibir el apoyo es el 31 de diciembre de 2026

Un dato que reduce el margen de angustia: la Coordinación Nacional es responsable de gestionar la entrega del apoyo a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Eso significa que el vencimiento del periodo de entrega de tarjetas — fijado para el 31 de julio no es el límite absoluto para recibir el beneficio.

Una niña mexicana con uniforme escolar y su madre en una tienda. La niña sonríe, sosteniendo una tarjeta del Banco del Bienestar y billetes de 200 y 500 pesos.
La tarjeta del Banco del Bienestar se activa automáticamente al recibir el primer depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa cuenta con mecanismos para atender casos no resueltos dentro de ese calendario inicial.

La resolución depende de que la familia presente su caso ante la Coordinación y de la disponibilidad operativa de cada sede.

Qué llevar al acudir a la oficina de atención

La documentación que las Reglas de Operación establecen para los trámites de aclaración es la misma que se requiere para la entrega original.

El tutor registrado debe presentar, en original y copia: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Además, debe llevar copia del acta de nacimiento y de la CURP del alumno.

Infografía que ilustra los documentos requeridos para trámites de aclaración, con secciones sobre documentos del tutor, del alumno y el proceso a seguir.
La infografía detalla la documentación indispensable y el procedimiento exclusivo para el tutor registrado al realizar trámites de aclaración ante las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo la persona que realizó el registro puede gestionar la aclaración, de acuerdo con las autoridades.

Antes de acudir, la Coordinación recomienda verificar el estatus del menor en la página oficial de la beca Rita Cetina.

De acuerdo con la institución, solo los beneficiarios con estatus activo tienen derecho a recibir la tarjeta; quienes aparezcan con estatus “rechazado” o “baja” no serán atendidos para este trámite.

Ilustración de Rita Cetina en un recuadro crema, junto a su nombre. Una carpeta amarilla abierta con documentos blancos asoma desde abajo, sobre un fondo degradado.
Cada plantel tiene fecha y sede de entrega propias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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