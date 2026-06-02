México

Resguardan a niña que denunció presunto abuso sexual de su padre frente a policías en Coahuila

La menor de 9 años que denunció presunto abuso sexual por parte de su padre durante una diligencia de custodia ya se encuentra bajo resguardo de su madre. Autoridades estatales aseguraron que recibe atención jurídica, psicológica y social

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Siempre que se conozca un caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, este debe ser denunciado ante la Fiscalía General de la Nación en las 24 horas siguientes al conocimiento del caso - crédito ICBF
La menor de 9 años fue puesta bajo resguardo de su madre mientras continúan las investigaciones sobre las denuncias realizadas en Piedras Negras. - crédito ICBF

La niña de 9 años que denunció presunto abuso sexual por parte de su padre durante una diligencia relacionada con su custodia ya se encuentra bajo resguardo de su madre, informó el Gobierno de Coahuila.

Las autoridades estatales señalaron que la menor recibe actualmente atención especializada y acompañamiento institucional, luego de que su caso generara una amplia movilización social en el municipio de Piedras Negras y una fuerte reacción en redes sociales.

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El caso salió a la luz cuando la menor, identificada públicamente únicamente por su situación jurídica, manifestó durante una diligencia de custodia que presuntamente había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, identificado como Eduardo Alejandro, quien mantenía su custodia desde hacía poco más de un mes.

La denuncia provocó una inmediata preocupación entre familiares y ciudadanos, especialmente después de que comenzaran a circular videos en redes sociales donde se observa a la niña llorando y resistiéndose a regresar con su padre.

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Las imágenes generaron cientos de reacciones y llamados para que las autoridades intervinieran de manera urgente en favor de la menor.

Primer plano de una mano adulta con reloj plateado y camisa azul oscuro, que sostiene la mano pequeña de una niña con pulsera, sobre una mesa de madera clara.
Autoridades estatales y municipales informaron que la menor recibe atención psicológica, jurídica y social especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exigencia de volver con su madre

En medio de la controversia, la niña expresó su deseo de regresar con su madre, Vica Torres, quien denunció públicamente que las autoridades de Piedras Negras no habían actuado con la rapidez necesaria para atender las acusaciones realizadas por su hija.

La situación escaló hasta convertirse en una protesta ciudadana. Familiares y personas cercanas a la menor bloquearon temporalmente el Puente Internacional 2 para exigir que la niña fuera entregada a su madre y que se investigaran las denuncias de abuso.

Las manifestaciones atrajeron la atención pública sobre el caso y aumentaron la presión hacia las instituciones encargadas de la protección de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el Gobierno de Coahuila confirmó que la menor fue puesta bajo resguardo de su madre mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, las autoridades aseguraron que se le brinda atención psicológica, jurídica y social con el objetivo de garantizar su bienestar y proteger sus derechos.

Autoridades destacan protección de los derechos de la niñez

Tras los acontecimientos, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, hizo un llamado a las instituciones estatales y a la sociedad para trabajar conjuntamente en la protección de los derechos de la infancia.

El presidente municipal afirmó que se trata de una responsabilidad compartida garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Rodríguez recordó que las acciones emprendidas se sustentan en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la legislación estatal vigente y en los compromisos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.

De acuerdo con el edil, el Sistema DIF Municipal de Piedras Negras proporcionará la asistencia social, jurídica y psicológica necesaria tanto para la menor como para su madre.

También explicó que los trabajos se realizan de manera coordinada con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia estatal que cuenta con las facultades legales para intervenir en este tipo de casos.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las acusaciones realizadas por la menor y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley. El caso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de protección infantil, la atención a denuncias de violencia contra menores y la importancia de garantizar que la voz de niñas y niños sea escuchada en los procesos relacionados con su custodia y bienestar.

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