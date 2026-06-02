Clases suspendidas, calles bloqueadas y tensión en el Zócalo: así arrancó el paro nacional de la CNTE

La movilización de la CNTE reunió a 4 mil maestros en el Ángel de la Independencia para exigir mejoras laborales rumbo al Mundial 2026. REUTERS/Luis Cortes

La jornada de movilización de la CNTE de este 21 de mayo reunió desde primeras horas a miles de docentes en el Ángel de la Independencia, lo que marcó el inicio de un recorrido que se extendió hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El contingente, conformado por aproximadamente cuatro mil personas, partió con la consigna de mantener la protesta durante el Mundial 2026 y exigir la atención de sus demandas laborales.

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Durante el trayecto por Paseo de la Reforma, la marcha fue acompañada por personal de Concertación Política de la CDMX. A medida que avanzaron, manifestantes encapuchados provocaron daños en instalaciones públicas, como el edificio de Bienestar sobre Reforma y Lafragua, donde destrozaron cristales de puertas y ventanas.

Enfrentamientos y tensión en el Centro Histórico

Docentes de la CNTE intentan derribar vallas en 20 de Noviembre y Venustiano Carranza para acceder al Zócalo de CDMX. REUTERS/Luis Cortes

Al llegar al cruce de Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, el ambiente se tornó tenso. Los maestros intentaron derribar las vallas metálicas que impedían su paso hacia el Zócalo , punto donde se tenía previsto el FIFA Fan Festival con motivo del Mundial. El objetivo de los manifestantes fue ingresar la Plaza de la Constitución para impedir la realización del evento y visibilizar su exigencia de aumento salarial.

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Durante los intentos por avanzar, se reportaron enfrentamientos. Los manifestantes denunciaron el uso de balas de goma por parte de la policía para disuadirlos, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana negó esas acusaciones. Hubo al menos tres personas heridas, dos de ellas de gravedad, incluyendo lesiones en el rostro y el ojo.

En respuesta a los hechos de violencia, la secretaria de Gobernación ,Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteraron el llamado al diálogo. Hicieron énfasis en buscar acuerdos para proteger el derecho a la educación y resolver el conflicto de manera pacífica.

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Reorganización y plantón en el Centro Histórico

Manifestantes de la CNTE se reorganizaron en calles del Centro Histórico al no poder ingresar al Zócalo capitalino. REUTERS/Luis Cortes

Tras los enfrentamientos, parte del contingente de la CNTE se replegó y reorganizó su presencia en el Centro Histórico. Algunos grupos iniciaron la instalación de un plantón sobre la calle 20 de Noviembre, mientras otros se desplazaron hacia las calles 5 de Mayo y Tacuba para continuar con la protesta y ajustar su estrategia ante el dispositivo de seguridad implementado en la zona.

La circulación vial resultó seriamente afectada en las principales arterias del área. Las autoridades recomendaron rutas alternas como Eje 3 Sur y Lorenzo Boturini para quienes transitaban cerca del Centro Histórico, dada la permanencia de bloqueos en Izazaga y Pino Suárez.

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El secretario de Educación Pública pide salida pacífica al paro magisterial

Mario Delgado, titular de la SEP, llamó al magisterio a optar por la vía pacífica y reitera la disposición del Gobierno a revisar las demandas de los docentes. (Archivo Infobae)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, llamó a la CNTE a buscar una salida pacífica al paro nacional indefinido este lunes 1 de junio, mientras el Gobierno federal mantiene abiertas las mesas de diálogo y ofrece revisar las demandas del magisterio ante movilizaciones en varios estados del país.

En su mensaje, Mario Delgado recordó que durante 2025 se alcanzaron acuerdos que derivaron en un decreto para frenar el incremento gradual en la edad mínima de jubilación establecido en la Ley del ISSSTE de 2007.

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También reiteró el compromiso presidencial de impulsar la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM ) mediante un proceso de construcción conjunta con los docentes.