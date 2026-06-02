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Nacimientos en cárceles de CDMX deben ser reportados al Registro Civil, aprueba el Congreso

Autoridades penitenciarias estarán obligadas a notificar los nacimientos para evitar que menores queden fuera de los registros oficiales

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El registro inmediato de nacimientos en cárceles permitirá ampliar el acceso a servicios de salud, educación y programas sociales.
El registro inmediato de nacimientos en cárceles permitirá ampliar el acceso a servicios de salud, educación y programas sociales.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de garantizar que todos los nacimientos ocurridos dentro de centros penitenciarios sean reportados oportunamente al Registro Civil.

La modificación incorpora el artículo 20 Bis, que establece la obligación de las autoridades penitenciarias de informar al juez del Registro Civil cuando ocurra un nacimiento en un centro de reinserción social, con el fin de asegurar el registro inmediato de las y los recién nacidos.

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Reforma busca poner fin a la “invisibilidad jurídica” de la infancia en reclusión

La iniciativa fue impulsada por la diputada Rebeca Peralta, quien argumentó que la falta de registros oportunos colocaba a estas niñas y niños en una condición de invisibilidad institucional, dificultando su acceso a derechos fundamentales como servicios de salud, vacunación, programas sociales y mecanismos de protección gubernamental.

La diputada Rebeca Peralta impulsó la reforma con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de niñas y niños nacidos en centros penitenciarios.
La diputada Rebeca Peralta impulsó la reforma con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de niñas y niños nacidos en centros penitenciarios.

La legisladora sostuvo que durante años estos menores fueron conocidos como los “niños invisibles”, debido a que su realidad permanecía fuera de la conversación pública y de muchas políticas enfocadas en la infancia.

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De acuerdo con la reforma, el reconocimiento legal permitirá que las autoridades cuenten con información oficial sobre esta población y puedan garantizar el ejercicio de sus derechos desde el nacimiento.

Niñas y niños que viven con sus madres en prisión enfrentan múltiples desafíos

La aprobación de la reforma ocurre en un contexto donde persisten retos para las infancias que permanecen con sus madres privadas de la libertad.

Las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios enfrentan desafíos particulares en materia de desarrollo, salud y acceso a derechos.
Las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios enfrentan desafíos particulares en materia de desarrollo, salud y acceso a derechos.

La Ley Nacional de Ejecución Penal permite que las hijas e hijos de mujeres encarceladas permanezcan con ellas hasta los tres años de edad.

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles han documentado diversas dificultades relacionadas con la infraestructura penitenciaria, el acceso a servicios especializados y las condiciones necesarias para un desarrollo integral.

Actualmente, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla viven decenas de menores junto a sus madres, una situación que ha mantenido abierto el debate sobre la protección de sus derechos.

Mujeres presas en México
El Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla concentra una de las principales poblaciones de menores que viven con sus madres privadas de la libertad en la capital. Foto: CUARTOSCURO

Lo que establece la reforma aprobada

Entre los principales puntos de la modificación legal destacan:

  • Registro obligatorio de nacimientos ocurridos dentro de centros penitenciarios.
  • Comunicación inmediata entre autoridades penitenciarias y el Registro Civil.
  • Garantía del derecho a la identidad desde el nacimiento.
  • Mayor acceso a servicios de salud, vacunación y programas sociales.
  • Incorporación del artículo 20 Bis a la legislación local.

Reconocen avances, pero advierten agenda pendiente

Aunque la reforma fue considerada un paso importante para la protección de estas infancias, la propia promovente reconoció que aún existen pendientes para fortalecer la atención institucional.

Aunque la reforma fue celebrada como un avance, legisladores y especialistas advirtieron que aún existen retos para garantizar una protección integral a estas infancias. (Congreso CDMX)
Aunque la reforma fue celebrada como un avance, legisladores y especialistas advirtieron que aún existen retos para garantizar una protección integral a estas infancias. (Congreso CDMX)

Entre ellos destacan una mayor coordinación entre dependencias gubernamentales, el acceso efectivo a programas de apoyo y la implementación de políticas públicas específicas para niñas y niños que nacen o viven en contextos penitenciarios.

Diversos especialistas en derechos humanos han señalado que garantizar la identidad jurídica es una condición indispensable para el acceso a otros derechos fundamentales. Por ello, la reforma aprobada por el Congreso capitalino busca que ninguna niña o niño quede excluido de la protección del Estado debido a las circunstancias de su nacimiento.

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