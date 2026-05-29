FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas de “El Caballito”: hay 8 detenidos

La Fiscalía General de la República (FGR) logró el desmantelamiento de la organización delictiva conocida como “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero y a la emisión de comprobantes fiscales falsos en el país.
Tras un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se desplegaron 440 elementos en nueve estados del país, lo cual resultó en el cumplimento de ocho órdenes de aprehensión.
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Las autoridades identificaron a Michael “N” y Salvador “N” como los presuntos líderes de la red.
Junto a ellos fueron detenidos Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
El operativo también permitió el aseguramiento de 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas, además de divisas en siete monedas distintas:
- 17 mil 945 dólares
- 1 millón 090 mil 550 pesos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles
- Mil 570 euros
- Mil 50 coronas danesas
Uno de los inmuebles asegurados por la FGR contaba con una placa en la fachada que simulaba un caballito de ajedrez en dorado, imagen que las autoridades federales compartieron como parte del operativo contra la organización.
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La red operaba 15 empresas fachada en cinco estados con domicilios fiscales
Según las indagatorias de la Fiscalía federal, la organización “Del Caballito” funcionaba a través de despachos propios que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
Las empresas fachada generaban los comprobantes fiscales falsos, recibían el flujo de dinero y lo redistribuían bajo conceptos que no correspondían a ninguna operación real, sin pagar los impuestos correspondientes.
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Los recursos obtenidos se canalizaban de regreso hacia los propietarios de las compañías beneficiadas.
Ese circuito permitía ocultar el origen del dinero y reducir artificialmente la carga fiscal, en perjuicio de la hacienda pública.
Los domicilios fiscales de las 15 empresas y asociaciones civiles identificadas se ubicaban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Los nombres de las empresas no se revelaron.
Las investigaciones que llevaron a su identificación incluyeron múltiples seguimientos y labores de inteligencia por parte de las fuerzas del Estado mexicano.
Los cateos se ejecutaron de forma simultánea en 30 inmuebles de nueve estados
La Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal coordinaron la logística del operativo, estructurada por bloques para garantizar una intervención simultánea y conforme a los lineamientos legales.
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Los 30 inmuebles cateados se distribuyeron en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Entre los efectivos participantes, las autoridades detallaron que hubo agentes autorizados para la ejecución de cateos, testigos con función de seguridad perimetral, ministerios públicos federales y sus auxiliares, así como peritos especializados en criminología, informática forense, fotografía, video y contabilidad forense.
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El vocero de la FGR, Ulises Lara, dio a conocer los resultados mediante un comunicado oficial este viernes 29 de mayo.
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