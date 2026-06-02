Cómo opera la Línea 2 del Metro CDMX por cierres relacionados a obras de remodelación (X/ @MetroCDMX)

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) mantiene trabajos en la Calzada de Tlalpan que afectan al servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), por ello, las autoridades decidieron suspender el servicio en algunas estaciones de la Línea 2, lo que ha obligado a los usuarios a adecuar sus traslados.

Desde la noche del viernes 29 de mayo se anunció que el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX será en dos tramos, por lo que pidieron a los usuarios tomar precauciones con sus traslados.

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Para evitar mayores complicaciones, las autoridades capitalinas precisaron que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) estará brindando servicio durante estos días en los que el servicio operará en dos secciones; serán tres estaciones las que no estarán operando, que son: Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están abiertas?

Anuncian el cierre de dos estaciones más de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

A partir del mes de junio, la línea azul operará en dos tramos: Tasqueña - Xola y Pino Suárez - Cuatro Caminos, las estaciones ubicadas en estas dos secciones estarán operando de manera regular.

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Durante el periodo señalado en el aviso, la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México presentará cierres y aperturas parciales:

El tramo que va de Tasqueña a Xola permanece abierto y opera con servicio normal.

El tramo de Pino Suárez a Cuatro Caminos también permanece abierto y ofrece servicio normal.

Las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad permanecen cerradas. No se ofrece servicio de trenes en ese segmento, por lo que se recomienda utilizar unidades RTP entre Xola y Pino Suárez para cubrir ese trayecto.

La Línea 2 del Metro CDMX permanecerá cerrada de San Antonio Abad a Chabacano por obras (X/ @MetroCDMX)

Si un usuario viaja de norte a sur, descenderá en la estación Pino Suárez para abordar las unidades de RTP y continuar con su trayecto, los autobuses harán parada en los accesos de la línea azul. Y la última estación del RTP será Xola, ya que a partir de ahí podrán abordar los convoys. Lo mismo pasará de sur a norte, la última parada será Xola para abordar los RTP hacia Pino Suárez.

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¿Cuándo acaban las obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

La jefa de gobierno Clara Brugada aseguró que la Línea 2 del Metro CDMX y la Calzada Flotante de Tlalpan quedarán listas entre el 7 y 8 de junio de 2026, días antes del arranque del Mundial el 11 de junio, con la meta de garantizar movilidad para habitantes y visitantes durante el torneo, según informó la propia mandataria en conferencia de prensa.

El ajuste implica mover la fecha que antes se había comprometido para el 31 de mayo. Brugada explicó que los retrasos obligaron a modificar el calendario, aunque sostuvo que ambas obras se entregarán en la semana previa a la Copa del Mundo.

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En ese mismo frente, el gobierno capitalino ya entregó 73 obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México, además de nuevos sistemas de electromovilidad, según lo expuesto por Brugada. Esa intervención forma parte del plan de movilidad y renovación urbana para recibir el torneo.