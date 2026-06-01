Vinculan a proceso a presunto líder de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa

Fueron capturados un hombre y una mujer (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la medida de vinculación a proceso en contra de dos personas, una de ellas identificada como presunto líder de una célula delictiva. Reportes de inteligencia lo ubican como presunto líder de una estructura delictiva.

Jesús “N” y Claudia “N” fueron procesados por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas, según destaca la institución encabezada por Ernestina Godoy. Los reportes de inteligencia señalan que los sujetos mencionados serían integrantes de la estructura de Los Salazar, esta última ligada al Cártel de Sinaloa.

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“Jesús “N”, identificado por áreas de inteligencia como probable jefe de una célula dedicada al tráfico de personas en la zona de Nogales, Sonora, con destino a los #EUA, fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva oficiosa", se puede leer en el mensaje compartido por la FGR en sus redes sociales.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad —específicamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)— cumplimentaron las órdenes de aprehensión en Nogales, Sonora, en contra del hombre y la mujer, esta última señalada como posible colaboradora de la célula criminal.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación tuvo origen en una denuncia presentada por el Agregado Adjunto HSI ante la FGR. A partir de ese señalamiento, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión contra ambos imputados por su posible participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Los agentes de la PFM procedieron a localizar y detener a los señalados en Nogales, para trasladarlos de inmediato ante la autoridad competente.

En la continuación de la audiencia inicial, el MPF presentó los datos de prueba y formuló la imputación correspondiente, tras lo cual el juez dictó auto de vinculación a proceso.

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Los sujetos estarían relacionados con una célula criminal dedicada al tráfico de personas migrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juzgador también concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para ambos imputados.

Jesús “N” quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social 11 Hermosillo, mientras que Claudia “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social 1 Hermosillo, en el área femenil.

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Cabe recordar que le pasado 21 de mayo las autoridades informaron sobre el arresto de las dos personas referidas.

“Se identificó que en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México operaba una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas, con zona de influencia en Sonora”, es parte de lo compartido por la institución encabezada por Ernestina Godoy.

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