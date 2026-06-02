México

7 rutas por las que podrás acceder caminando al Estadio Azteca durante el Mundial 2026

Otras modalidades de llegada contemplan como punto de partida sitios turísticos

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Explanada del Estadio Ciudad de México con personas caminando. Señalética verde de Tren Ligero en primer plano y gran logo del Mundial 2026 en la fachada del estadio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Ciudad de México tendrá el juego inaugural del Mundial 2026, la mejor alternativa de llegada, tanto por seguridad como por eficiencia, es la Estación Estadio Azteca del Tren Ligero, que conecta directamente con las explanadas y accesos principales del recinto.

Quienes planean asistir a eventos en este estadio deben considerar que el trayecto más directo implica un transbordo en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro (Azul), donde se aborda el Tren Ligero hasta el destino final.

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Sin embargo, aún es posible llegar caminando en caso de que tu residencia o alojamiento esté cerca, o bien, si es que puedes llegar a algún punto de partida para las 7 diferentes rutas semipeatonales.

Cómo llegar caminando al Estadio Ciudad de México

Las rutas semi peatonales parten desde estos puntos y sólo requieren caminar de 10 a 30 minutos.

“El próximo 11 de junio, activaremos 7 diferentes rutas semipeatonales en el área para que puedas llegar con más facilidad a esta zona, son recorridos que van desde los 10 a los 30 minutos”, se pudo leer en @GobCDMX.

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  1. Santa Úrsula
  2. Parque Cantera
  3. Avenida Estadio Azteca
  4. Periférico y Renato Leduc
  5. Periférico y Calzada de Tlalpan
  6. Paseo Acoxpa
  7. Calzada de Tlalpan
(mexicocity.cdmx.gob.mx)
(mexicocity.cdmx.gob.mx)

Cómo llegar desde los principales puntos turísticos

  • Centro Histórico
    • Ubica una estación de la Línea 2 del Metro (Zócalo/Tenochtitlan o Bellas Artes).
    • Toma el tren dirección Tasqueña hasta la terminal.
    • Transborda al Tren Ligero para llegar al estadio.
  • Roma-Condesa y Corredor Insurgentes
    • Usa la Línea 1 del Metrobús hacia el sur.
    • Baja en Félix Cuevas.
    • Conecta con el Metro Insurgentes Sur de la Línea 12.
    • Transborda en Ermita a la Línea 2 hasta Tasqueña.
    • Aborda el Tren Ligero hasta el estadio.
  • Reforma, Chapultepec o Polanco
    • En Reforma y Chapultepec: toma la Línea 7 del Metrobús y baja en Hidalgo.
    • Transfiere a la Línea 2 del Metro.
    • En Polanco: toma la Línea 7 del Metro hasta Tacubaya.
    • Cambia a la Línea 9, después a la Línea 2 hasta Tasqueña.
    • Continúa en Tren Ligero hasta el estadio.
REUTERS/Raquel Cunha
REUTERS/Raquel Cunha
  • Coyoacán
    • Por cercanía, evita el auto en días de evento por cierres y tráfico en Calzada de Tlalpan.
    • Pide un viaje corto hasta General Anaya o Tasqueña.
    • Desde ahí, continúa en Tren Ligero.
  • Xochimilco
    • Aborda el Tren Ligero en la terminal sur.
    • Baja a mitad del trayecto en la estación Estadio Azteca.

Taxis, servicios privados y recomendaciones de seguridad

  • Taxis oficiales CDMX
    • Blancos y rosas, operan con taxímetro y solo aceptan efectivo.
    • Se pueden pedir desde la app oficial CDMX, que verifica placas y conecta con monitoreo policial.
  • Taxis de sitio
    • Estacionados en bases autorizadas.
    • Cobran tarifa fija y ofrecen mayor control y registro de conductores.
    • Son recomendables en aeropuertos y hoteles.
  • Aplicaciones de movilidad (Uber, DiDi)
    • Funciona legalmente, permite conocer tarifa y pagar con tarjeta.
    • En el AICM, el punto de encuentro suele estar fuera de las puertas principales; si llevas mucho equipaje, puede convenir elegir taxi de sitio.
El Acuerdo 1056 de 2026 introduce nuevas reglas de seguridad y coordinación para servicios de movilidad intermediados por aplicaciones en Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Imagen Ilustrativa Infobae
  • Después de eventos masivos
    • Calzada de Tlalpan suele saturarse, y las apps de transporte elevan tarifas por alta demanda.
    • Es recomendable alejarse unas cuadras o tomar el Tren Ligero hacia el norte antes de solicitar un vehículo, para ahorrar tiempo y dinero y facilitar la salida del área congestionada.
  • Movilidad en días de evento
    • Planifica la ruta con anticipación.
    • Prioriza siempre el transporte público.
    • Mantén precauciones de seguridad en todo el traslado.

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