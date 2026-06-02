México

Profeco emite recomendaciones a turistas para cambiar dinero durante el Mundial 2026

El organismo destaca la necesidad de revisar criterios migratorios específicos y recomienda gestionar permisos de ingreso con antelación

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La Revista del Consumidor de Profeco publicó en junio una guía con recomendaciones para viajar a sedes del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. | (crédito: Jesús Avilés/Infobae México)
La Revista del Consumidor de Profeco publicó en junio una guía con recomendaciones para viajar a sedes del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. | (crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

La Revista del Consumidor de la Profeco publicó en su edición de junio una guía para viajar a sedes del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, con recomendaciones sobre visas, pasaporte, dinero y seguridad para quienes planean asistir a partidos.

De acuerdo con Profeco, uno de los puntos centrales es cumplir con los requisitos de ingreso y tránsito en cada país, además de verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses y llevar copias físicas y digitales de la documentación. También recomendó registrar el itinerario en el Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior.

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La dependencia indicó que el requisito de visa cambia según el destino: personas mexicanas que viajan a Estados Unidos o Canadá deben tramitarla con anticipación en la embajada o consulado correspondiente. Para viajar a Estados Unidos por turismo o para asistir al Mundial, generalmente se requiere la visa B1/B2, salvo en el caso de personas de países incluidos en el Programa de Exención de Visas, que solo necesitan una autorización electrónica.

En el caso de Canadá, segú nProfeco, algunas nacionalidades requieren visa de turista y en otras se debe tramitar la Electronic Travel Authorization, que aunque suele emitirse en minutos, puede presentar retrasos en periodos de alta demanda. La recomendación es gestionarla con anticipación, incluso antes de reservar vuelos.

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Profeco aconseja cambiar divisas únicamente en lugares autorizados

Interior de aeropuerto moderno con viajeros en fila para control migratorio. Se ven agentes de CBP, carteles del Mundial 2026 y señales de advertencia.
Entre las recomendaciones de seguridad, se incluyó mantener la comunicación con familiares, contactar a la embajada en caso de emergencia y cambiar dinero solo en sitios autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas de seguridad, Profeco pidió tener a la mano los contactos de la embajada o consulado y de familiares, mantener comunicación durante el viaje y evitar atender solicitudes de personas desconocidas. También sugirió cambiar dinero solo en establecimientos autorizados, revisar restricciones aduanales, llevar receta médica y la cantidad indispensable de medicamentos, y notificar al banco antes de viajar.

Si se viaja con menores de edad, la guía señala que se debe contar con una carta de autorización notariada de ambos padres. También recomendó revisar requisitos en caso de viajar con mascota y proteger la información personal, al no compartir datos familiares, bancarios ni la situación financiera.

La autoridad vigila la reventa anticipada de boletos para el Mundial 2026

Ilustración del Estadio Ciudad de México al anochecer. En el cielo, boletos del Mundial 2026 flotan a la izquierda y la Copa Mundial a la derecha.
La Profeco inició procedimientos legales contra Viagogo y Tophob por la presunta venta ilegal de boletos para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Profeco abrió procedimientos legales contra Viagogo y Tophob por ofrecer boletos para eventos masivos, incluido el Mundial 2026, antes de que existan ventas oficiales, una práctica que el organismo considera una posible infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor, informó este lunes 1 de junio durante La Mañanera del Pueblo.

En el mismo operativo de vigilancia, la autoridad informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvo a 66 personas por venta ilegal de boletos durante los dos partidos de la final entre Cruz Azul y Pumas. La procuraduría también pidió apoyo al SAT para obtener los domicilios fiscales de las empresas involucradas, porque en algunos casos no tenía esos datos.

César Iván Escalante Ruiz, titular de la dependencia, explicó que la revisión sobre la venta de entradas para la final incluyó usuarios simulados, además de la recepción de 10 correos electrónicos y una llamada al Teléfono del Consumidor. Según la Profeco, en ese evento el 63%de los boletos se vendió de forma física, el 31% en preventa mediante Banca Mifel y el 6% por plataformas digitales como Ticketmaster.

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