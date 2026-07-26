Rosario Robles lanza fuertes críticas contra la 4T: “se aliaron con los que nos matan”

Rosario Robles se dice inocente de la persecución política que sufrió y pide a la gente exigirle a Morena. Crédito: X/ @Rosario_Robles_

Rosario Robles Berlanga, quien fuera secretaria de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, criticó fuertemente a los gobiernos emanados de Morena y aliados, pero también consideró que la población tiene el poder de cambiar la situación que vive el país desde 2018.

Durante su participación en el programa “El Tigre”, que transmite Líneas Delgadas, Robles Berlanga recordó que fue víctima de una persecución política al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que la llevó a estár presa tres años, de 2019 a 2022.

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Insistió en que ella no se ha escondido desde que salió del Penal de Santa Martha Acatitla, pues siempre “ha dado la cara”, porque es “inocente” y “demostró su inocencia”, pese a las fuertes acusaciones por el caso de “La Estafa Maestra”.

Rosario Robles habla de “pactos” y “montajes” de la 4T

Robles Berlanga hizo algunas referencias a señalamientos que han hecho contra varias figuras del morenismo, sobre todo, los supuestos pactos que hicieron gobernadores con el crimen organizado para mantenerse en el poder –caso Rubén Rocha.

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“Yo no soy un gobernador que pactó con el crimen organizado para hacerse del poder. No soy un gobernador que nos hizo un montaje sobre cómo habían asesinado a su adversario político. No soy un secretario de educación que, siendo presidente de un partido político, se alió con los del huachicol para tener recursos. No, yo no soy esa persona. Y yo demostré mi inocencia, entonces no tengo ningún problema en hablar los temas”, dijo la exfuncionaria.

Rosario Robles se dice inocente, tras pasar tres años en prisión. | Crédito: Cuartoscuro

Crítica que gobierno no frene la violencia

Además, recordó que Morena ya tiene ocho años en el poder y no ha cumplido con su promesa de frenar la inseguridad y violencia que sufren millones de ciudadanos en el país, porque permitieron que el crimen organizado se apoderara de territorio y se aliaron con los que nos matan.

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“Si quieren, dentro de quince años seguimos hablando de ese tema, nada más que tienen ocho años gobernando. Nada más que llegaron y dijeron abrazos, no balazos, y permitieron que el crimen organizado se apoderara de regiones del país, porque se aliaron con los que nos matan, nos extorsionan, nos cobran piso, nos asesinan, nos secuestran a nuestros jóvenes. Tratan, hacen de la trata de niños, niñas, de mujeres, un negocio. Ese es su pacto”, denunció Robles.

Robles recomienda exigir a los gobernantes

Por otro lado, Rosario Robles pidió a la ciudadanía que le exija al gobierno que se haga responsable de sus decisiones, porque tanto López Obrador como la ahora presidenta, Claudia Sheinbaum, no han cumplido con sus promesas de campaña.

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“En primer lugar, tenemos que exigirle al gobierno que se haga responsable de sus decisiones, porque nos prometieron que la gasolina iba a costar 10 pesos, que este país iba a crecer al cinco por ciento, que Petróleos Mexicanos iba a ser la gran empresa nacional, que iban a meter al Ejército a sus cuarteles.

“Que la casa se limpiaba de arriba, las escaleras se limpiaban de arriba hacia abajo y que no iba a haber impunidad y el pañuelito blanco. Todo eso nos prometieron y nada han cumplido”, agregó.

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Rosario Robles aseguró que la 4T se alió con el crimen organizado. Crédito: Cuartoscuro

Añadió que que, “a través de lo que se prometió y lo que realmente se ha hecho, es que tenemos que evaluar a los gobiernos y a los partidos que llegan al poder y promueven ese tipo de situaciones. Y la única posibilidad de cambiar esto es con nuestra participación, es con el voto”.

Solo el voto puede cambiar el rumbo del país

Desde la perspectiva de Robles Berlanga, la única arma que tiene el pueblo de México para cambiar el rumbo de un estado y del país es con el voto de las personas, mismo que pondrá a prueba al morenismo en 2027.

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“La única arma que seguimos teniendo los mexicanos para cambiar los rumbos de un estado y del país es con el voto, con el voto de las personas, con el, con la participación de la gente para que realmente tengamos un mejor Colima y un mejor México”, concluyó.

Luego de lo que vivió durante el sexenio de López Obrador, Rosario Robles lanzó fuertes críticas contra el régimen de Morena, que, según ella, se alió con el crimen organizado y no cumplió con sus promesas.

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