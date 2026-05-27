Mataron a un hombre y lo enterraron en el patio de una cocina económica de la CDMX: los clientes comían encima

Asesinaron y enterraron a un hombre en el patio de una cocina económica, ahí comían personal médico ya que queda cerca de varios hospitales Foto: Maps

Un cateo de la Fiscalía capitalina en Gustavo A. Madero destapó una fosa clandestina dentro de una vivienda donde operaba una cocina económica, un hallazgo que abrió una investigación por homicidio porque el cuerpo de un hombre de 27 años estaba enterrado en el patio del mismo sitio donde presuntamente se servían alimentos a diario.

El hallazgo ocurrió la mañana de este martes en un domicilio de la calle Norte 1-B, esquina con Licenciado José Urbano Fonseca, en la colonia Maximino Ávila Camacho, a unos metros del Hospital Juárez de México y del hospital 1 de Octubre del ISSSTE. En ese punto, autoridades localizaron el cadáver después de excavar en el patio de la casa.

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De acuerdo con los primeros informes, la víctima llevaba aproximadamente un mes sepultada de forma clandestina. Otra línea preliminar indica que el cuerpo habría permanecido enterrado al menos tres semanas, sin que hasta ahora exista una definición oficial única sobre el tiempo exacto.

El cateo fue realizado por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, elementos de la Policía de Investigación e Inteligencia, agentes de la SSC, personal de Protección Civil de la alcaldía y efectivos de Marina, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias. La calle permaneció cerrada durante varias horas por el operativo.

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En los videos a los que tuvo acceso el periodista de nota roja Carlos Jiménez se ven las mesas donde comían los clientes de la cocina económica sin saber que centímetros abajo estaba el cuerpo de un hombre de alrededor de 27 años

El cuerpo estaba bajo el patio donde presuntamente comían los clientes

La indagatoria apunta a que en el inmueble funcionaba una cocina económica con razón social “Don Light”. Las primeras versiones señalan que la misma familia que habitaba el domicilio sería la que vendía comida corrida y colocaba las mesas para los comensales justo en la zona donde el hombre fue sepultado.

Ese dato concentra el eje del caso: el cadáver fue encontrado debajo del patio donde presuntamente operaba el negocio familiar. Mientras el cuerpo permanecía bajo tierra, el establecimiento habría seguido atendiendo a clientes, entre ellos personal médico de hospitales cercanos.

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En la fachada del inmueble todavía podían verse anuncios de comida casera, como sopa, arroz y otros platillos. Al interior, peritos, ministerios públicos, fotógrafos forenses y especialistas trabajaban en la recuperación del cuerpo.

Las imágenes del operativo muestran a los peritos con trajes especiales mientras realizaban la excavación. Después de ubicar los restos humanos, el personal llevó a cabo las maniobras para extraer el cadáver y prepararlo para su traslado al servicio forense.

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La víctima presentaba huellas de violencia y mutilaciones

Los reportes iniciales indican que el hombre presentaba visibles huellas de violencia. También se informó de manera preliminar que el cuerpo tenía mutilaciones y que le faltaban ambas piernas, partes que hasta el momento no habían sido localizadas por las autoridades.

La víctima fue descrita como un hombre de aproximadamente 27 años. Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente su identidad.

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Tras el rescate, entre tres peritos y un policía subieron el cuerpo a la camioneta forense para llevarlo al anfiteatro correspondiente, donde se realizarán los estudios periciales. Esas pruebas buscarán establecer con precisión la causa de muerte, el tiempo de inhumación y otros elementos de la investigación.

El operativo comenzó desde la noche previa al cateo y se prolongó durante varias horas de la mañana y la tarde. Durante ese periodo, el inmueble permaneció bajo resguardo mientras continuaban las labores ministeriales y periciales.

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La investigación apunta a personas que habitaban el inmueble

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas personas estarían relacionadas con el crimen. Las primeras líneas de investigación, no obstante, apuntan a integrantes de la familia que habitaba el lugar.

Esa línea también coincide con los señalamientos preliminares sobre el funcionamiento de la cocina económica en el mismo predio. La investigación intenta determinar quién ordenó o ejecutó el enterramiento clandestino y desde cuándo operaba el negocio con el cuerpo oculto en el patio.

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El caso quedó bajo seguimiento de la Fiscalía capitalina, que mantiene abiertas las diligencias para identificar formalmente a la víctima, reconstruir la mecánica del homicidio y definir la posible responsabilidad de quienes vivían o trabajaban en el domicilio de la colonia Maximino Ávila Camacho.

Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre de 27 años enterrado en el patio de una vivienda de la GAM durante un cateo.

En el inmueble presuntamente operaba la cocina económica “Don Light”, donde se vendía comida sobre la zona en la que estaba sepultada la víctima.

Los reportes preliminares indican que el cadáver tenía huellas de violencia, mutilaciones y llevaba entre tres semanas y un mes enterrado clandestinamente.