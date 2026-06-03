México

Caso Norma Patricia: cirujano acusado de ordenar su feminicidio llega al Reclusorio Norte de la CDMX

José Humberto Cuellar fue detenido desde diciembre de 2024 en Colombia y extraditado el pasado 27 de mayo a México

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Composición visual de una joven con cabello oscuro a la izquierda y un hombre con barba canosa y ojos cubiertos por una banda negra a la derecha, sobre fondos dramáticos.
La enfermera Norma Patricia Ayala señaló al cirujano José Humberto como responsable de cualquier atentado contra su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cirujano José Humberto Cuéllar Ferrara, señalado como presunto autor intelectual del feminicidio de la enfermera Norma Patricia Ayala, llegó al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México tras ser detenido en Colombia desde 2024.

Paty, como la llamaba su familia, había denunciado a Cuéllar Ferrara desde enero de 2023 por mala práctica, acoso sexual y amenazas, tras someterse a una liposucción en su clínica.

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Infobae México pudo confirmar su arribo a territorio mexicano mediante la ficha del Registro Nacional de Detenciones. La Policía Ministerial lo detuvo desde el pasado 27 de mayo a las 21:36 horas en inmediaciones del hangar de la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Autoridades cumplimentaron su aprehensión en el hangar de la FGR. Crédito: RND
Autoridades cumplimentaron su aprehensión en el hangar de la FGR. Crédito: RND

El reporte indica que tiene 1.78 metros de altura, complexión media, cabello entrecano largo y barba entrecana en forma de candado. Vestía playera azul, chamarra negra, pantalón de mezclilla azul claro y calzado negro.

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Al momento de su ingreso, Cuéllar Ferrara quedó a disposición de un juez local en el Reclusorio Norte.

Su llegada a México se produce más de un año después de que la Interpol emitiera una ficha roja en su contra y de que elementos de la Policía de Colombia lo capturaran; específicamente el 7 de diciembre de 2024, en Floridablanca, Santander, donde vivía vendiendo arepas.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX había solicitado a la Fiscalía General de la República iniciar el procedimiento de extradición tras la captura en Colombia.

Su llegada al AICM confirma que ese proceso concluyó y que el cirujano pisó suelo mexicano por primera vez desde que huyó del país, luego de ser liberado por falta de pruebas en una primera detención ocurrida tras el asesinato de Norma Patricia.

Cuéllar Ferrara habría contratado a un grupo de personas para matar a Norma Patricia

Norma Patricia Ayala fue asesinada el 11 de junio de 2024. Su agresor le disparó al menos dos veces en la cabeza poco antes de las 6 de la mañana, cuando caminaba por el Barrio San Ignacio, en la alcaldía Iztapalapa, para dirigirse a su trabajo como enfermera.

AMLO dio instrucciones de atraer el caso
SSPC investigará los hechos como feminicidio Crédito: X @MrElDiablo8

Esa misma noche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Marco Antonio “N”, de 23 años, en la alcaldía Álvaro Obregón, quien habría confesado que él y un cómplice fueron contratados para cometer el crimen.

Las investigaciones determinaron que Cuéllar Ferrara habría pagado a un grupo de personas para asesinar a la joven.

Cae implicado en el feminicidio de Norma Patricia en CDMX
Foto: Fiscalía CDMX

En noviembre de 2025, Policías de Investigación detuvieron a otro implicado, identificado como Javier “N”, en la alcaldía Magdalena Contreras.

Javier “N” es señalado como el encargado y quien presuntamente vigiló los movimientos de Norma Patricia, mientras que el joven Marco Antonio “N” sería el tirador.

Norma Patricia denunció al médico y señaló que temía por su vida

Desde enero de 2023, Norma Patricia hizo pública su denuncia contra Cuéllar Ferrara por mala práctica luego de someterse a una liposucción en la clínica BD Sculpt Surgery, ubicada en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

La cirugía le provocó múltiples afecciones y dejó diversas secuelas. También denunció acoso sexual durante la valoración y el procedimiento quirúrgico.

Norma había denunciado amenazas en su contra y temía por su vida. (X/@c4jimenez)
Norma había denunciado amenazas en su contra y temía por su vida. (X/@c4jimenez)

La joven dejó constancia escrita de su miedo en sus redes sociales: “Hago responsable al Dr. José Humberto Cuéllar Ferrara de todo lo posible que pueda afectar mi integridad física y mental. Muero de miedo al saber que el doctor atente incluso contra mi vida para solucionar el problema”, escribió en redes sociales.

Cuéllar Ferrara se graduó de la UNAM y ejercía en Polanco

Cuéllar Ferrara obtuvo su título de Médico Cirujano en 2012 por la UNAM. En 2018, la misma institución le expidió su certificación como especialista en Anestesiología.

En 2020 se graduó de la Maestría en Cirugía Estética en el Instituto de Estudios Superiores en Medicina. Operaba en Polanco y en la clínica BD Sculpt Surgery en Anzures.

Detienen en Colombia a Humberto "N", presunto autor intelectual del feminicidio de Norma Patricia en Iztapalapa
Captura del cirujano en Colombia. Crédito: Policía Nacional de Colombia

Tras la denuncia pública de Norma Patricia, varias pacientes de la clínica interrumpieron sus procedimientos con el médico.

Cuéllar Ferrara fue detenido inicialmente en México, pero quedó libre por falta de pruebas. Huyó a Guatemala y de ahí tomó un vuelo a Bogotá antes de establecerse en Floridablanca, donde abrió el local de arepas.

Permaneció en ese país hasta que la extradición solicitada por la FGJCDMX se concretó el pasado 27 de mayo de 2026.

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