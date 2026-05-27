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México expulsó a los dos agentes de la CIA que participaron en el hallazgo del narcolaboratorio de Chihuahua

Cuatro elementos estadounidenses participaron en el operativo, pero dos de ellos fallecieron en un accidente automovilístico

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Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Las autoridades continúan investigando la participación de los agentes de la CIA en Chihuahua. Foto: Infobae

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que solicitaron la expulsión de los dos agentes de la CIA que participaron en el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en Chihuahua.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 27 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre lo sucedido con los dos agentes de la CIA que no se vieron involucrados en el accidente automovilístico donde murieron dos elementos de la misma agencia estadounidense.

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Al respecto, dijo que fue solicitado que dejaran el país debido a que no contaban con la acreditación requerida por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para colaborar en materia de seguridad.

“Eran cuatro (agentes de la CIA) dos que lamentablemente fallecieron en el país, y dos que pedimos que como no tenían acreditación, pues pudieran dejar el país. Y dejaron el país”, explicó.

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*Información en desarrollo...

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