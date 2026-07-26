Honduras

Distrito Central de Honduras registra déficit de lluvias de 18.4 % en lo que va de 2026

El Distrito Central acumula un déficit de 18.4 % en las precipitaciones registradas entre enero y el 22 de julio de 2026, pese a las lluvias reportadas durante las primeras semanas de este mes

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El Distrito Central acumula 316.2 milímetros de lluvia entre enero y el 22 de julio de 2026. Las precipitaciones registradas en la capital se encuentran 18.4 % por debajo del promedio histórico para el periodo analizado. (FOTOS: La Prensa)
El Distrito Central acumula 316.2 milímetros de lluvia entre enero y el 22 de julio de 2026. Las precipitaciones registradas en la capital se encuentran 18.4 % por debajo del promedio histórico para el periodo analizado. (FOTOS: La Prensa)

El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que el Distrito Central mantiene un déficit en las precipitaciones acumuladas durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con el monitoreo realizado hasta el pasado 22 de julio.

Según el reporte pluviométrico, entre enero y el 22 de julio se acumularon 316.2 milímetros de lluvia, una cantidad que representa un 18.4 % menos que el promedio histórico de 387.7 milímetros establecido para el mismo periodo.

Los registros reflejan que, pese a las precipitaciones que se han presentado durante las últimas semanas, la cantidad de lluvia acumulada todavía se encuentra por debajo de los niveles históricos registrados para esta época del año.

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La situación ha sido influenciada principalmente por el comportamiento de las precipitaciones durante los meses de mayo y junio, cuando las lluvias fueron inferiores a los promedios esperados y contribuyeron a ampliar el déficit acumulado en el Distrito Central.

No obstante, el comportamiento registrado durante julio muestra una tendencia diferente, debido a que las lluvias han superado el promedio esperado para los primeros días del mes.

De acuerdo con el informe presentado por el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, durante los primeros 22 días de julio se contabilizaron 46 milímetros de precipitación en el Distrito Central.

Durante los primeros 22 días de julio se contabilizaron 46 milímetros de lluvia en el Distrito Central. Las lluvias de julio superan el promedio histórico de 17.6 milímetros correspondiente a los primeros días del mes. (FOTO: HRN)
Durante los primeros 22 días de julio se contabilizaron 46 milímetros de lluvia en el Distrito Central. Las lluvias de julio superan el promedio histórico de 17.6 milímetros correspondiente a los primeros días del mes. (FOTO: HRN)

Esta cantidad supera el promedio histórico de 17.6 milímetros correspondiente al mismo periodo de julio, lo que representa un incremento significativo en las lluvias registradas durante el mes.

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Sin embargo, aunque las precipitaciones de julio han sido superiores a las esperadas, estas todavía no han sido suficientes para compensar el déficit acumulado durante los meses anteriores.

El comportamiento de las lluvias durante mayo y junio tuvo un impacto importante en el acumulado general de 2026, por lo que las autoridades municipales mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas para determinar cómo continuará el comportamiento de las precipitaciones durante las próximas semanas.

El informe municipal también incluye una comparación entre las precipitaciones acumuladas durante 2026 y los registros correspondientes a otros años que han sido utilizados como referencia para analizar períodos de comportamiento climático particular.

Los datos históricos muestran que entre enero y el 22 de julio de 1997 se acumularon 355.7 milímetros de lluvia, mientras que durante el mismo periodo de 2015 se registraron 351.7 milímetros.

En el caso de 2023, el acumulado alcanzó los 455.6 milímetros de precipitación hasta el 22 de julio.

Al comparar estas cifras con los 316.2 milímetros acumulados en 2026, el Distrito Central registra actualmente un déficit del 11.1 % respecto a 1997, un 10.1 % frente al acumulado de 2015 y un 30.6 % en comparación con el registro de 2023.

El acumulado de precipitaciones de julio todavía no compensa el déficit registrado durante mayo y junio. Entre enero y el 22 de julio de 1997 se acumularon 355.7 milímetros de lluvia, según los registros históricos comparados. (FOTO: El Heraldo)
El acumulado de precipitaciones de julio todavía no compensa el déficit registrado durante mayo y junio. Entre enero y el 22 de julio de 1997 se acumularon 355.7 milímetros de lluvia, según los registros históricos comparados. (FOTO: El Heraldo)

Según el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, los eventos registrados durante los períodos 1997-1998 y 2015-2016son conocidos como episodios de “Super El Niño”, mientras que el período comprendido entre 2023 y 2024 fue catalogado como un evento fuerte.

El fenómeno de El Niño se caracteriza, entre otros efectos, por modificaciones en los patrones de precipitación que pueden generar períodos con menores lluvias en determinadas regiones.

En este contexto, los registros históricos permiten a las autoridades analizar las variaciones que se presentan en el régimen de precipitaciones y evaluar sus posibles efectos sobre las condiciones de la capital hondureña.

El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos continúa realizando un seguimiento permanente de las condiciones de lluvia en el Distrito Central, con el objetivo de identificar cambios en los patrones de precipitación y contar con información actualizada para la toma de decisiones.

El informe destaca que los 316.2 milímetros acumulados hasta el 22 de julio corresponden a mediciones parciales y no representan el total de precipitaciones que se registrarán durante todo el año.

Por ello, las autoridades continuarán actualizando los registros pluviométricos y analizando la evolución de las lluvias en el Distrito Central, especialmente ante la importancia que tiene el comportamiento de las precipitaciones para las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos hídricos en la capital.

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