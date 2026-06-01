Sheinbaum agradece la audiencia de su discurso en 31 entidades de la república

Sheinbaum enfatizó la honestidad, los resultados y el amor al pueblo como ejes de su administración. Crédito: X/@Claudiashein

Este 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó una serie de mensajes en X con fotos para agradecer a la gente que siguió “a la distancia” su discurso en plazas de 31 entidades del país, con menciones directas a estados como Zacatecas, Yucatán, Veracruz y Tlaxcala.

En su cuenta, Sheinbaum escribió: “¡Gracias por acompañarnos a la distancia, Zacatecas! Tengan por seguro que en mi gobierno siempre habrá honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria.”

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A lo largo de la tarde, la mandataria envió saludos y frases en tono similar para Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí y Quintana Roo, además de mensajes sobre “independencia” y “soberanía” dirigidos a Querétaro, Nayarit y Nuevo León. La presidenta Sheinbaum no envió un mensaje ni subió foto del estado de Coahuila.

También dedicó publicaciones a Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Durango, Colima, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Baja California Sur, Baja California y Aguascalientes, incluido uno para la Ciudad de México, entidad donde se realizó el evento: “¡Ciudad de México, corazón de la transformación!”

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Gobierno de la CDMX reporta concentración de 130 mil personas en acto de Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum congregó a 130 mil personas en el Monumento a la Revolución para rendir cuentas a la ciudadanía. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución reunió a 130 mil personas este 31 de mayo y concluyó con saldo blanco.

De acuerdo con la dependencia capitalina, como parte del operativo preventivo se instalaron cuatro carpas en las inmediaciones con personal de LOCATEL y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para orientación y atención médica básica, además de dos puntos adicionales con presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

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Según la Secretaría de Gobierno, al evento “Rendición de cuentas, a dos años del triunfo. Honestidad, resultados y amor a la patria” asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina y legisladoras y legisladores locales y federales.

La misma dependencia detalló que acudieron personas de las 16 alcaldías y que el mensaje se transmite de manera simultánea a diversas plazas públicas del país, donde también se registró participación ciudadana.

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Sheinbaum rechaza injerencia extranjera en México

Sheinbaum señaló que la Constitución prohíbe la participación de agentes extranjeros en tareas reservadas para autoridades mexicanas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la injerencia extranjera y afirmó que México no permitirá intervenciones en asuntos internos, al sostener este domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, en CDMX, que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional prohíben que agentes de otros países realicen tareas reservadas a autoridades mexicanas; su mensaje ocurrió mientras la FGR mantiene abierta una indagatoria por la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua.

Ese caso se intensificó tras un operativo realizado en abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron cuatro agentes estadounidenses y dos de ellos murieron en un accidente junto a dos funcionarios mexicanos. Las investigaciones oficiales confirmaron que esos agentes de inteligencia de Estados Unidos no tenían permiso de la SRE para operar en el país, lo que violó la Ley de Seguridad Nacional.

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