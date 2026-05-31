Casemiro le da a Brasil el gol de la ventaja sobre Panamá: sigue el minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

El primer tiempo entre Brasil y Panamá termina con un 2-1 parcial para la selección sudamericana.

22:17 hs

Minuto 45 Cerca el gol del empate antes del descanso

Pase filtrado de Bárcenas que dejó solo a Cecilio Waterman, quien realizó un remate cruzado que detuvo de buena forma Alisson Becker al recostar hacia su lado derecho.

Minuto 40 Cerca Brasil del tercero

El disparo de Raphinha se va apenas desviado

Minuto 38 Gol de Brasil

(REUTERS/Pilar Olivares)

Después de una descolgada por parte de Vinicius por la banda de la izquierda, el futbolista del Real Madrid apareció con un centro preciso para dejar completamente solo a Casemiro, quien con un cabezazo mandó el balón a las redes.

Minuto 36 otra llegada de peligro para Panamá