Casemiro le da a Brasil el gol de la ventaja sobre Panamá: sigue el minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Brasil y Panamá se enfrentan este domingo 31 de mayo a las 15:30 horas (tiempo del centro del México) en un juego amistoso previo a lo que será el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.
En pocas líneas:
- Medio tiempo
- Minuto 45 Cerca el gol del empate antes del descanso
- Minuto 31 Panamá cerca de darle la vuelta al marcador
- Minuto 30 Polémica de posible falta sobre Raphinha
- Minuto 24 Pausa de Hidratación
- Minuto 22 Trámite de juego parejo
- Minuto 13: Lo empató Panamá
- Minuto 5: Cerca Brasil del segundo del partido
- Minuto 1: Brasil se pone adelante en el partido
- Comienza el juego en Maracaná
- Alineaciones confirmadas
- Calendario de ambos equipos en el Mundial 2026
Medio tiempo
El primer tiempo entre Brasil y Panamá termina con un 2-1 parcial para la selección sudamericana.
Minuto 45 Cerca el gol del empate antes del descanso
Pase filtrado de Bárcenas que dejó solo a Cecilio Waterman, quien realizó un remate cruzado que detuvo de buena forma Alisson Becker al recostar hacia su lado derecho.
Minuto 40 Cerca Brasil del tercero
El disparo de Raphinha se va apenas desviado
Minuto 38 Gol de Brasil
Después de una descolgada por parte de Vinicius por la banda de la izquierda, el futbolista del Real Madrid apareció con un centro preciso para dejar completamente solo a Casemiro, quien con un cabezazo mandó el balón a las redes.
Minuto 36 otra llegada de peligro para Panamá
La selección canalera sigue siendo más peligrosa que Brasil con un disparo de Ismael Díaz que pasó por encima del arco.
Minuto 31 Panamá cerca de darle la vuelta al marcador
Ataque por el costado izquierdo del conjunto canalero con un disparo bien contenido por Allison Becker, quien evitó la caída de su portería pero la selección canalera está saliendo respondona en el Maracaná cuando partía como víctima.
Minuto 30 Polémica de posible falta sobre Raphinha
La primera jugada de peligro después de la pausa de hidratación llegó con un trazo largo entre líneas que buscaba a Raphinha al espacio y pese a que los futbolistas brasileños reclamaron una falta sobre el jugador del Barcelona en el área, el árbitro decidió no señalar infracción.
Minuto 24 Pausa de Hidratación
Minuto 22 Trámite de juego parejo
Después de un comienzo de juego a tambor batiente por parte de Brasil, el gol de Panamá llegó a darle tranquilidad al mismo y hasta el momento no hay acciones en ninguna de las dos porterías con la mayoría del balón peleándose en la mitad de la cancha.
Minuto 13: Lo empató Panamá
Después de un tiro libre de Amir Murillo que se desvió en la barrera brasileña, Alisson Becker no pudo hacer nada para detener el disparo y por la vía fortuita, la selección canalera empata el juego.
Minuto 5: Cerca Brasil del segundo del partido
Disparo de Vinicius Jr que ataja muy bien Orlando Mosquera para impedir la caída de su marco.
Minuto 1: Brasil se pone adelante en el partido
Apenas en el minuto de juego, Vinicius Jr aprovechó una mala salida de Yoel Bárcenas para sacar un disparo potente de fuera del área que se inscrustó en el ángulo de la portería para poner el primero del partido.
Comienza el juego en Maracaná
Ya rueda el balón en el Estadio Maracaná para el partido entre Brasil y Panamá.