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César Arturo Ramos, Katia Itzel García y el equipo de árbitros mexicanos inician concentración para el Mundial 2026

Un equipo conformado por jueces centrales, asistentes y oficiales de video será parte del plantel que se prepara en Estados Unidos, estableciendo un nuevo precedente para el futbol nacional

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árbitros mexicanos inician concentración Mundial 2026
Árbitros mexicanos iniciaron la concentración con FIFA rumbo al Mundial 2026 (FMF)

Los siete árbitros mexicanos que fueron convocados para el Mundial 2026 iniciaron su preparación oficial rumbo al torneo de la FIFA. Este 31 de mayo el grupo empezó su concentración en Miami, Estados Unidos, donde se preparará junto a jueces de distintos países hasta el inicio del torneo. La convocatoria se destacó por ser la más numerosa en la historia mexicana de los mundiales.

La designación de siete jueces mexicanos supera ampliamente la participación registrada en el Mundial anterior, donde solo cinco representantes estuvieron presentes. Esto representa un 40% de aumento respecto a la última Copa del Mundo.

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Fue la Federación Mexicana de Futbol (FMF) quien confirmó que los silbantes ya emprendieron el viaje a Estados Unidos para su preparación. En total, el Mundial 2026 contará con 52 árbitros centrales seleccionados a nivel internacional. Según el comunicado de prensa oficial, la Federación Mexicana de Futbol consideró esta designación como un refuerzo de la reputación del arbitraje mexicano en escenarios globales.

Katia Itzel García Mendoza, quien será la primera mujer mexicana en ocupar ese rol central en una Copa del Mundo. (Ilustración: Infobae México)
Katia Itzel García Mendoza, quien será la primera mujer mexicana en ocupar ese rol central en una Copa del Mundo. (Ilustración: Infobae México)

El plantel mexicano de jueces: cifras y nombres

La lista de árbitros y asistentes enviados por México incluye dos árbitros centrales, tres asistentes de línea y dos oficiales responsables del sistema de videoarbitraje (VAR).

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César Arturo Ramos Palazuelos, reconocido por haber dirigido partidos definitorios en eventos internacionales, encabeza como juez principal. Lo acompaña Katia Itzel García Mendoza, quien será la primera mujer mexicana en ocupar ese rol central en una Copa del Mundo.

La delegación se completa con Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Alberto Morín Méndez como árbitros asistentes. Los oficiales encargados del VAR son Guillermo Pacheco Larios y Erick Yair Miranda Galindo.

La preparación y los desafíos previos al torneo

Desde el 31 de mayo, la concentración se desarrolla en Miami por pedido de la FIFA, donde los jueces serán sometidos a evaluaciones físicas, técnicas y psicológicas.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group C - Boca Juniors v Benfica - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2025 Referee Cesar Arturo Ramos is pictured wearing the referee camera REUTERS/Hannah Mckay
Tanto Ramos Palazuelos como García Mendoza fueron seleccionados por la FIFA tras exámenes de rendimiento en torneos pasados (REUTERS/Hannah Mckay)

La Federación destacó el “orgullo” por el nivel alcanzado, e instó a que la participación de sus representantes sea “reflejo de la calidad, la preparación y el compromiso que caracteriza al arbitraje mexicano”.

En palabras del comunicado, el deseo de la dirigencia de la FMF es “que su labor en el campo refleje la preparación, la entrega y el compromiso que los ha llevado hasta la máxima justa del futbol mundial”, remarcando que el rendimiento será monitoreado durante toda la competencia.

Tanto Ramos Palazuelos como García Mendoza fueron seleccionados por la FIFA tras exámenes de rendimiento en torneos pasados. La representación femenina también refleja el impulso de la FIFA por la equidad de género entre los cuerpos arbitrales.

México compartirá protagonismo como país anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, en la primera Copa del Mundo que se disputará en tres naciones y con un nuevo formato ampliado.

Los árbitros mexicanos permanecerán bajo reserva en Miami durante los días previos al sorteo definitivo de partidos, donde la FIFA determinará cuántos encuentros oficiales dirigirán cada uno y en qué ciudades. Esta será la mayor presencia de árbitros mexicanos en citas mundialistas hasta la fecha.

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