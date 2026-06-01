México

‘Ojitos de Huevo’ lamenta que tras su serie aún no haya inclusión de personas con discapacidad en cine

Aunque ‘Ojitos de Huevo’ arrasó en Netflix, Alexis Arroyo admite que las oportunidades laborales para actores con discapacidad no aumentaron. El comediante ahora apuesta por el stand up en vivo y formatos más incluyentes

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Alexis Arroyo reconoce que tras el éxito de 'Ojitos de Huevo' en Netflix no se abrieron más espacios para actores con discapacidad en cine y televisión
Alexis Arroyo reconoce que tras el éxito de 'Ojitos de Huevo' en Netflix no se abrieron más espacios para actores con discapacidad en cine y televisión

Alexis Arroyo duda que el éxito de Netflix haya abierto más espacios para las personas con discapacidad en cine y series, pese a la proyección internacional que obtuvo con “Ojitos de Huevo”; por eso, el comediante mexicano dice que ahora se concentra en reinventar su espectáculo de stand up con un formato sin filtros ni censura.

Arroyo afirmó en una entrevista reciente que, tras la serie, esperaba más oportunidades laborales para actores y creadores con discapacidad, pero eso no ocurrió. Según sus declaraciones, ha hecho “un par de cosas” y “una que otra película”, aunque su apuesta principal sigue en la comedia en vivo.

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“Yo creo que los escenarios son de los espacios más incluyentes porque puedes ser tú mismo, pero falta mucho todavía, pensamos que después de la serie de ‘Ojitos de huevo’ iba a haber más espacios para personas con discapacidad en películas o en series, pero todavía no pasa”, dijo el comediante en esa entrevista.

ojitos de huevo
El comediante mexicano apuesta por un stand up sin corrección política ni filtros, apoyándose en la improvisación y la sátira personal (Prensa enlive production)

La respuesta central que plantea Arroyo es directa: el reconocimiento de una producción exitosa no se traduce automáticamente en inclusión laboral para las personas con discapacidad. En su caso, el alcance de “Ojitos de Huevo” no derivó en la apertura de los espacios que imaginó después del estreno.

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Arroyo apuesta por una comedia sin corrección política

Sobre su nueva etapa, Ojitos de Huevo explicó que se enfoca en “reinventarme”. Detalló que su show actual prescinde de filtros y corrección política, y que se apoya en improvisación, imitación y cabareteo.

“He hecho un par de cosas, una que otra película, pero estoy más enfocado en mi comedia, en reinventarme. Es lo que yo hago, si se sienten incómodos, ni modo, la corrección política nunca la ha llevado nadie y mi show es todo menos políticamente correcto, hay mucha improvisación, imitación, cabareteo, es una comedia muy completa”, dijo Arroyo.

Ojitos de huevo, Series, Netflix
'Ojitos de Huevo' se consolidó entre las series más vistas de Netflix México y fue reconocida por su enfoque realista y diverso sobre la discapacidad (Crédito: @alexisojitosdehuevo)

Ese espectáculo reciente toma como materia prima su propia vida. En escena hace escarnio de sus experiencias personales, entre ellas la paternidad.

Alexis Renato Arroyo Mendoza nació el 4 de febrero de 1993 en Querétaro. Es comediante, escritor y activista, y desde joven mostró interés por el humor con referentes como Polo Polo y Adal Ramones.

Su entrada al stand up ocurrió de forma accidental: acompañó a un amigo DJ a un bar, subió al escenario y ese momento marcó el arranque de su carrera en la comedia.

La serie lo volvió una figura nacional, pero no eliminó la segregación

Arroyo vive con discapacidad visual desde nacimiento y convirtió esa condición en un eje de su rutina. Su estilo recurre a la ironía y a la autorreferencia para hablar de sus experiencias personales y cuestionar los estigmas sobre la discapacidad en México.

En 2015 participó en Comedy Central y en 2017 ganó el concurso “Stand Wars” de Telehit. Esos trabajos le permitieron consolidarse en el medio.

Imagen promocional de Ojitos de huevo
Arroyo utiliza la ironía y la autorreferencia para romper estigmas sobre la discapacidad visual en su rutina de comedia en vivo (Créditos: Netflix)

Su popularidad creció a nivel nacional con la serie “Ojitos de Huevo” en Netflix, donde interpreta a un joven ciego que busca triunfar en la comedia en la Ciudad de México. La historia también sigue a su amigo y mánager con parálisis cerebral, mientras ambos enfrentan prejuicios y obstáculos personales.

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