Cristian Castro revela infancia marcada por aislamiento: “Todos los artistas tenemos un cierto grado de autismo”

Cristian Castro relató que su infancia estuvo marcada por el aislamiento y el uso de la música como vía de expresión (YouTube: El 5)

Un video de Cristian Castro que resurgió este 2026 reavivó la conversación sobre autismo y salud emocional, luego de que el cantante hablara en un foro sobre su infancia marcada por el aislamiento y sobre la manera en que la música le sirvió para salir de ese encierro.

En el material, que circuló originalmente en 2023, el intérprete no dice haber recibido un diagnóstico, pero sí afirma que su experiencia personal “se podría confundir con un autismo”.

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La reaparición del video abrió debate en redes sociales porque el propio cantante plantea una identificación parcial con algunos rasgos del espectro y porque liga esa vivencia con su proceso creativo. Según el testimonio retomado en ese material, sus maestros llegaron a sugerir a su madre que buscara ayuda especializada.

Durante ese foro, Cristian Castro explicó que desde la niñez se sintió distinto al entorno. “Desde niño me sentí en un mundo un poco aislado o muy aislado del resto del mundo”, dijo el cantante en el video.

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El cantante no afirmó haber recibido un diagnóstico de autismo, solo compartió una percepción personal cercana al espectro (redes)

Ese aislamiento, según su propio relato, fue visible también en la escuela. “Mis maestros le recomendaban a mi madre que me llevara a psicólogos, sociólogos, etcétera”, contó en la misma intervención.

Cristian Castro no afirmó que tenga un diagnóstico de autismo

La declaración que más atención generó fue la que matiza cualquier versión sobre un diagnóstico. En el video, Castro no asegura de forma directa que tenga autismo ni dice que un especialista se lo haya confirmado.

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Lo que sí expone es una percepción personal sobre su conducta y su mundo interior. “Sentirme aislado y creando yo una dimensión propia que definitivamente se podría confundir con un autismo”, afirmó.

En otra de las frases que más discusión provocaron, el intérprete de “Azul” relacionó esa vida interior con la sensibilidad artística. “Todos los artistas tenemos un cierto grado de autismo de alguna manera”, dijo en el mismo espacio.

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Las palabras de Cristian Castro motivaron discusiones sobre la identificación de rasgos del Trastorno del Espectro Autista en la infancia

A partir de esas palabras, usuarios en redes retomaron el tema de la detección del Trastorno del Espectro Autista en la infancia y la diferencia entre identificarse con ciertos rasgos y contar con un diagnóstico clínico.

La música fue el recurso que usó para salir de su mundo interior

El cantante también explicó cómo transformó ese aislamiento en una vía de expresión. “Decidí cantar para liberarme”, dijo Cristian Castro al hablar de la música como salida emocional.

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Según su testimonio, desde pequeño construyó una vida imaginaria en privado, con historias, romances y canciones que no compartía abiertamente. “En mi mundo interior soñaba con una novia, le escribía, le componía, le cantaba melodías y canciones en secreto”, relató.

Esa parte del discurso ofrece una respuesta directa a la pregunta sobre qué dijo realmente el cantante: no habló de una enfermedad ni confirmó un diagnóstico, sino de una experiencia personal de aislamiento y de la forma en que convirtió ese encierro en canto. “He sacado mucho de mí a través de este aislamiento como para darle a la gente mi canto”, agregó.

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El artista relacionó su mundo interior y la sensibilidad artística con ciertos rasgos presentes en el espectro autista

El mensaje final de su participación se centró en el trato hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista. “Queremos que los traten igual”, expresó.

También pidió respeto hacia las capacidades de quienes están dentro del espectro. “Los chicos autistas tienen una genialidad, tenemos que respetar esa genialidad”, dijo en el video.

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