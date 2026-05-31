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Sheinbaum muestra músculo: 130 mil personas asisten a su discurso en el Monumento a la Revolución

El informe del gobierno de la CDMX indica que la movilización concluyó sin incidentes

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El mensaje enfatiza la reducción de desigualdades, el aumento de empleos y salarios
El acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reunió a 130 mil personas este 31 de mayo. Crédito: X/@A_MontielR

La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución registró una asistencia de 130 mil personas y concluyó con saldo blanco.

Según la SECGOB, como parte del operativo preventivo en el Monumento a la Revolución se instalaron cuatro carpas en las inmediaciones, con personal de LOCATEL y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para orientación y atención médica básica, además de dos puntos adicionales con presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

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Al evento Rendición de cuentas, a dos años del triunfo. Honestidad, resultados y amor a la patria” asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Clara Brugada Molina) y legisladoras y legisladores locales y federales, según la dependencia capitalina.

La SECGOB detalló que al encuentro acudieron personas provenientes de las 16 alcaldías de la capital y que el mensaje se transmitió de manera simultánea a diversas plazas públicas del país, donde también se registró participación ciudadana.

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Sheinbaum rechaza intervención extranjera en asuntos de México

Sheinbaum sostuvo que la Ley prohíbe operativos de agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización oficial. Crédito: X/@SENER_mx
Sheinbaum sostuvo que la Ley prohíbe operativos de agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización oficial. Crédito: X/@SENER_mx

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención extranjera y afirmó que México no permitirá injerencias en asuntos internos durante su segundo informe de rendición de cuentas, al sostener que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional prohíben que agentes de otros países realicen tareas reservadas a autoridades mexicanas.

Durante el discurso, la presidenta expresó: “Que se oiga claro, que se oiga fuerte, México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano. (...) México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención. La historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino.

Sheinbaum también respondió a la reciente solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar a funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En ese contexto afirmó que “México no es piñata de nadie”.

La mandataria advirtió además: “Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, ya no hablamos de cooperación, hablamos de injerencia. En el mismo mensaje, denunció campañas de desinformación coordinadas desde el extranjero y llamó a defender la autonomía del país con la frase: “La patria no se vende. La patria se ama y se defiende.

El caso de Chihuahua escaló tras un operativo con&nbsp;cuatro&nbsp;agentes estadounidenses

Primer plano de Maru Campos, con cabello rubio y traje oscuro, sonriendo detrás de un podio. Detrás de ella, el escudo de la Central Intelligence Agency.
El caso de Morelos, Chihuahua, involucra a cuatro agentes estadounidenses y despierta denuncias de violación de la soberanía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronunciamiento ocurrió mientras la FGR mantiene abierta una investigación sobre la participación de agentes de inteligencia de Estados Unidos en un operativo realizado en abril en Morelos, Chihuahua, y sobre posibles omisiones o acuerdos irregulares de autoridades locales para permitir su ingreso. Ese caso ya derivó en denuncias por presuntas violaciones a la soberanía y en solicitudes de juicio político en el Congreso.

Las investigaciones oficiales confirmaron que los agentes de inteligencia de Estados Unidos no tenían permiso de la SRE para operar en territorio mexicano, lo que habría violado la Ley de Seguridad Nacional.

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