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Cinco plantas que puedes usar para mantener alejadas a las moscas de tu hogar

Una manera sencilla y natural de mantener los espacios libres de visitantes indeseados es confiando en las bondades de ciertas hierbas con un aroma especial

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Plantas de albahaca, lavanda, menta, romero y geranios en macetas sobre escalones de piedra frente a una puerta de madera; pequeñas moscas revolotean.
El uso de hierbas aromáticas puede transformar el ambiente mientras actúa como barrera contra insectos para quienes buscan alternativas ecológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las moscas pueden convertirse en una molestia constante dentro del hogar, especialmente durante los meses cálidos. Más allá de los productos químicos, existen alternativas naturales y efectivas para mantenerlas alejadas: las plantas repelentes.

Algunas especies, gracias a sus aromas y aceites esenciales, ayudan a proteger los espacios interiores y exteriores de estos insectos, al tiempo que aportan frescura y un toque verde al ambiente.

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Conoce cuáles son las plantas que puedes incorporar en casa para ahuyentar las moscas de manera sencilla y ecológica.

Entrada de una casa con puerta de madera abierta, rodeada de plantas en macetas: albahaca, lavanda, menta y romero, con gráficos de moscas tachadas en la pared.
El simple gesto de ubicar algunas especies vegetales en puntos estratégicos aporta frescura y contribuye a un entorno libre de molestias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco plantas que puedes usar para mantener alejadas a las moscas de tu hogar

Como mencionamos, para evitar el uso de pesticidas al momento de buscar ahuyentar diversas plagas, las plantas pueden ser tus mejores aliadas.

En este sentido, aquí te decimos cuáles son cinco plantas que puedes usar para mantener alejadas a las moscas de tu hogar son:

  1. Albahaca El aroma de la albahaca actúa como repelente natural contra las moscas. Puedes colocar macetas cerca de ventanas, puertas o en la cocina.
  2. Lavanda Además de su fragancia agradable, la lavanda ahuyenta moscas y otros insectos. Es ideal para interiores y exteriores.
  3. Menta La menta emite un olor fuerte que incomoda a las moscas. Puedes tenerla en macetas dentro de casa o preparar bolsitas con hojas secas para colocar en diferentes espacios.
  4. Romero El romero es fácil de cultivar y tiene un aroma que repele eficientemente a las moscas. Se puede poner en jardines, terrazas o ventanas.
  5. Citronela Conocida por su eficacia contra mosquitos, la citronela también funciona para alejar moscas. Puedes usarla en macetas o como parte de arreglos en patios y balcones.
Tres macetas con romero, menta y hierba gatera alineadas en un alféizar de madera, bañadas por la luz del sol que entra por una ventana.
Estas plantas, además de decorar tu hogar, contribuyen a mantenerlo libre de moscas de forma natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para usar plantas para ahuyentar moscas del hogar

  • Coloca las plantas cerca de entradas y ventanas: Pon macetas de albahaca, menta, lavanda o romero en los marcos de puertas y ventanas, ya que son los puntos por donde suelen entrar las moscas.
  • Utiliza varias especies: Combina diferentes plantas repelentes en el mismo espacio para potenciar el efecto y disfrutar de distintos aromas.
  • Mantén las plantas saludables: Riega y poda regularmente para que liberen sus aceites esenciales y mantengan su aroma intenso, que es lo que ahuyenta a las moscas.
  • Prepara ramos o bolsitas con hojas secas: Si no puedes tener macetas en todas partes, usa hojas secas de lavanda o menta en saquitos y colócalos en la cocina, baños o áreas de mucho tránsito.
  • Ubica plantas en la cocina y el comedor: Son las zonas donde más se concentran las moscas; coloca macetas pequeñas en la barra, la mesa o repisas.
  • Evita el exceso de agua: El agua estancada puede atraer otros insectos. Asegúrate de que las macetas tengan buen drenaje.
  • Renueva las hojas regularmente: Si usas hojas cortadas, cámbialas cuando pierdan fragancia para mantener la eficacia del repelente natural.

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