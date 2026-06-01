Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, llama mentirosa a Addis Tuñón y advierte que no puede hablar de su familia

Marco Chacón acusa a Addis Tuñón de mentir sobre la herencia y la custodia de José Julián, según declaraciones a Flor Rubio (Instagram)

Marco Chacón acusó a Addis Tuñón de mentir de forma sistemática y de violar una orden de restricción que, según dijo al programa Dulce y picosito de Flor Rubio el viernes 29 de mayo, sigue vigente en medio de dos pleitos legales paralelos: uno por la guarda y custodia de José Julián y otro por la herencia del hijo de Imelda Garza Tuñón, quien hoy tiene nueve años.

La disputa enfrenta por un lado a Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian; por el otro, a Imelda Garza Tuñón y su tía Addis Tuñón.

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En ese contexto, abogados de Imelda amagaron este fin de semana con presentar una denuncia por difamación contra Chacón y otra por violencia contra Maribel Guardia, de acuerdo con lo que dijeron en Ventaneando.

Chacón sostuvo en el canal de YouTube de Flor Rubio que también tendría pruebas para demandar por difamación a Addis Tuñón, conductora de De primera mano en Imagen Televisión. La acusó de tener un conflicto de interés por haber aceptado la tutoría de José Julián mientras también está en disputa la herencia de Joan Sebastian, según dijo al mismo programa.

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El conflicto legal por la tutela y la herencia de José Julián enfrenta a las familias de Joan Sebastian y de Imelda Garza Tuñón (IG: @julian_f.f)

El abogado rechazó una de las versiones que, según él, ha difundido Tuñón sobre su papel en la herencia del cantante. Al medio Dulce y picosito, Chacón dijo: “Ella ha dicho que yo soy heredero de Joan Sebastian en Estados Unidos. Eso es completamente falso, nunca me he presentado como tal, es absurdo; imagínate que yo voy a Estados Unidos y le digo a un juez que quiero ser heredero de Joan Sebastian. Seguramente los hijos y los nietos van a decir: sí, Marco es heredero. ¡Obviamente no! Si yo hago eso, el juez me da una patada en la parte trasera”.

Aunque evitó mencionar de forma directa el nombre de Tuñón, Chacón la identificó como la persona que, según él, “miente sistemáticamente sobre nosotros”, en referencia a él y a Maribel Guardia. También señaló a “su jefe”, en alusión al periodista Gustavo Adolfo Infante, titular de De primera mano.

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Addis Tuñón es señalada por Chacón de tener conflicto de interés al aceptar la tutoría de José Julián durante la disputa por la herencia de Joan Sebastian (Instagram)

La acusación central de Chacón es que tanto Tuñón como Infante habrían desacatado medidas de protección que siguen activas. En su versión, el origen de esas restricciones está en una demanda por daño moral que él presentó contra Infante y en una denuncia por violencia digital que Maribel Guardia mantiene vigente, ambas con efectos legales todavía en curso, según dijo a Dulce y picosito.

Chacón lo planteó así en el programa de Flor Rubio: “A la persona que es jefe de esa señora, yo la demandé por daño moral; y Maribel tiene una denuncia por violencia digital vigente con medidas de protección, de modo que ni él ni ninguno de sus colaboradores puede hablar de nosotros”.

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