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Detienen a cinco presuntos integrantes del CJNG tras ataque contra militares en Zitácuaro, Michoacán

En la entidad fueron registrados bloqueos a las vías de comunicación

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Detienen a cinco presuntos integrantes del CJNG tras ataque contra militares en Zitácuaro, Michoacán
Los sujetos arrestados (SSP Michoacán)

Las autoridades de Michoacán informaron sobre la detención de cinco personas, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes al parecer estarían relacionados con los bloqueos y quema de vehículos registrados en Zitácuaro.

El arresto de los cinco individuos fue informado por la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP Michoacán) el 31 de mayo, los agentes estatales trabajaron en colaboración con elementos militares y de la Guardia Nacional.

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“Detuvimos a 5 hombres presuntamente relacionados con los hechos de violencia registrados el pasado sábado en el municipio de Zitácuaro”, se puede leer en el informe de las autoridades a través de redes sociales.

Como resultado de la acción coordinada fueron aseguradas armas de fuego cortas y largas, además de cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y chalecos balísticos.

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Primer plano de la espalda de una persona con camiseta azul y jeans, cuyas manos están esposadas detrás de la espalda, con un vehículo oscuro y vegetación borrosa al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes militares y de la Guardia Civil se encargaron de trasladar a los detenidos. El material compartido por la Secretaría de Seguridad estatal muestra a los sujetos capturados con uniformes tipo militar, además del armamento incautado.

Reportes periodísticos señala que los sujetos arrestados estarían relacionados con el CJNG. Los primeros reportes señalan que las acciones violentas fueron responsabilidad del crimen organizado.

Violencia en Zitácuaro

Fue el 30 de mayo que en Zitácuaro fueron registradas acciones violentas en diferentes puntos de la entidad. Fueron reportados al menos cuatro bloqueos:

Los bloqueos se registraron en diversos puntos de la ciudad. Crédito: Redes Sociales
Los bloqueos se registraron en diversos puntos de la ciudad. Crédito: Redes Sociales
  • San Felipe, a la altura de la desviación a Ocampo
  • Puente de Fierro, en la desviación a Loma Larga
  • Hucaz, en el camino hacia las Rosas y el Naranjo
  • La salida a Aputzio de Juárez, a la altura del monumento a la Mujer Mazahua

Cronología de los hechos:

El primer comunicado de las autoridades locales, compartido alrededor de las 10:30 de la mañana, únicamente indicaba que unidades del transporte público tenían bloqueada la salida hacia Aputzio.

Posteriormente, confirmaron los cuatro puntos donde hubo bloqueos, además de que negaron haber recibido un reporte sobre el incendio de tráiler en la zona de Puente de Fierro.

Mientras que alrededor de las 11:50 de la amaña solicitaron ala población evitar realizar traslados que no fueran indispensables. También confirmaron que solicitaron apoyo de instituciones estatales y federales.

Zitácuaro, Michoacán
Las vías liberadas (Ayuntamiento de Zitácuaro Michoacán)

“Desde el primer momento en que se registraron las contingencias de este día, se activó la totalidad del personal de seguridad, protección civil y atención de emergencias. Asimismo Bomberos continúa con su labor”, se puede leer.

Para las 2:00 de la tarde, el municipio aseguró que la totalidad de las vías de comunicación fueron liberadas, además de que agencias de seguridad continuaban relazando labores en la zona.

De igual manera, el alcalde de Zitácuaro agradeció el apoyo de elementos de los tres niveles de gobierno, lo que resultó en la liberación de las vías.

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