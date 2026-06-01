MasterChef 24/7: quién sale eliminado hoy 31 de mayo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seguidores de MasterChef 24/7 esperan con expectativa el desenlace del segundo domingo de eliminación, que dejará a un participante fuera de la competencia culinaria más vista de México.

Esta semana, doce cocineros con mandil negro enfrentan la presión de impresionar a los jueces y evitar el temido retiro.

La transmisión de la gala de eliminación se lleva a cabo los domingos a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO, y también puede seguirse en streaming a través del sitio y la aplicación de TV Azteca, así como en Disney+, donde se ofrece acceso al contenido 24/7.

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Quién sale eliminado según spoilers

Aunque la producción mantiene en secreto el resultado hasta la emisión, en redes sociales han circulado nombres sobre el posible eliminado de este 31 de mayo. Los rumores señalan que entre Lancer, Lula, Ricardo o Nash estaría quien abandone la cocina este domingo, según las preferencias de los seguidores y los spoilers compartidos en distintas plataformas digitales. No hay confirmación oficial: la identidad solo será revelada durante la transmisión.

Cada semana, el formato de eliminación coloca en riesgo a quienes portan el mandil negro. El público puede influir en el destino de los concursantes mediante votaciones, aunque la decisión definitiva sigue en manos de los jueces.

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Cómo votar para salvar a tu favorito

Para participar y tratar de salvar a tu concursante preferido, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de MasterChef (masterchef/vota/).

Busca la sección de “Votaciones”.

Selecciona al participante que quieras apoyar.

Envía tu voto a través de la plataforma.

Cada usuario dispone de 10 votos diarios, que puede asignar a un solo participante o repartir entre varios.

Al terminar, la página ofrece la opción de obtener “VOTOS EXTRA” para seguir apoyando.

La votación permanece abierta durante el domingo de eliminación, pero el cierre puede ser anunciado en cualquier momento por la conductora del programa. Es clave estar atentos a la transmisión para no perder la oportunidad de influir en el resultado.

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Cómo funciona la dinámica de los domingos

Los domingos, la tensión aumenta con la gala de eliminación, donde los concursantes en riesgo deben preparar un platillo que impresione a los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena. El cocinero que reciba la peor evaluación abandona el programa.

El proceso comienza tras el “Jueves de Delantales Negros”, cuando los participantes en peligro se definen a través de retos individuales o por equipos. La audiencia puede votar a partir de ese momento y hasta el anuncio del cierre. Aunque el público tiene peso, la última palabra la tienen los jueces.

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Esta dinámica convierte cada gala dominical en un evento interactivo, en el que la participación ciudadana se suma al juicio profesional.

Nominados a eliminación esta semana

Los doce concursantes que compiten con mandil negro y están en peligro de salir en la segunda semana son:

Camila ‘La Cams’ Souza

Ángel Villamar ‘Antrax’

Luis Ramos

Ricardo Hernández

Emmanuel Chiang

Diego D’ León

Carmen Fuentes

Nahieli ‘Nash’ Jácome

María del Carmen Ramos ‘Molly’

Jazmín Bernal

Lourdes Cruz ‘Lula’

Bruno Bautista ‘Lancer’

Participantes de MasterChef 24/7

La temporada comenzó con 22 aspirantes. Tras la primera eliminación, la lista de quienes siguen en competencia es:

María ‘Molly’ (manicurista)

Nahieli ‘Nash’ (emprendedora)

Michelle Malacara (modelo)

Flor Ramírez (ama de casa)

Luis Ramos (cocinero)

Carmen Fuentes (creadora de contenido)

Daniela Parra (empresaria y creadora de contenido)

Jazmín Bernal (creadora de contenido)

Camila ‘La Cams’ (sobrecargo y creadora de contenido)

Ángel ‘Antrax’ (streamer)

Emmanuel Chiang (coach fitness)

Guillermo Palomino ‘Ramaha’ (artesano)

Ixdit Vega (empresaria)

Lourdes Cruz ‘Lula’ (ama de casa)

Claudia Ruiz (comerciante)

Bruno Bautista ‘Lancer’ (exparticipante de reality)

Diego D’ León (cantante)

Arturo López Santillán

Julio Vázquez (creador de contenido y ganador del reto de TikTok con MasterChef)

Pablo Villagrán (creador de contenido)