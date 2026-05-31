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Balacera en feria de Jalpa de Méndez, Tabasco, deja un muerto y dos heridos

Los reportes refieren que el ataque armado se originó por una riña entre asistentes

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Imagen ilustrativa. REUTERS/Luis Manuel López
Imagen ilustrativa. REUTERS/Luis Manuel López

La Feria de Jalpa de Méndez cerró su penúltima noche con un ataque armado que dejó como saldo una persona muerta y dos lesionadas durante la madrugada de este domingo 31 de mayo en el municipio de Tabasco.

De acuerdo con reportes de medios locales, testigos del hecho refirieron que la balacera comenzó derivado de una pelea entre varios de los asistentes, la cual escaló a un ataque armado.

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El hecho quedó registrado por personas que estaban en los alrededores de la feria, quienes lograron captaran las detonaciones de arma de fuego y el intento por resguardarse de quienes se encontraban en el sitio.

Tras el reporte de la emergencia, elementos de la policía acudieron al sitio para resguardar la el área, donde localizaron el cuerpo de un hombre y varios lesionados por arma de fuego.

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En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Video: Redes sociales

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que inició una carpeta de investigación por el ataque armado ocurrido en la Feria de Jalpa de Méndez.

Detalló que desde el primer momento en el que se reportó el hecho fue desplegado un equipo interdisciplinario compuesto por Fiscales del Ministerio Público, peritos y Policías de Investigación para la realización de las primeras diligencias y la recolección de indicios.

En las labores también participa la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Alcalde confirma un muerto y dos heridos tras riña

José del Carmen Olán, alcalde de Jalpa de Méndez, informó la mañana de este domingo que el ataque armado se originó derivado de una riña entre los asistentes, el cual dejó como saldo un muerto y dos personas heridas.

Ante la alta afluencia de personas a la feria, solicitó a los habitantes del municipio a conducirse con respeto y divertirse sanamente: “Hay libertad, pero pues siempre pedimos que se cuiden”, dijo a medios de comunicación.

Balacera en feria de Jalpa de Méndez
Foto: Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

Pese a los hechos violentos ocurridos durante la madrugada de este domingo, la Feria de Jalpa de Méndez continuará con sus actividades debido a que hoy es el último día del programa.

Para cerrar las muestras culturales, este día se espera la participación de la Orquesta Filarmónica, Ballet Juvenil Xal-Pan, Danza Moderna del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) “La Guadalupe” y al grupo de adultos Xalpatláhuac.

Tercer relevo en la SSPC de Tabasco durante la gestión del gobernador Javier May Rodríguez

Estos hechos ocurren cinco días después de que Alejandro Leal López asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) de Tabasco por designación del gobernador Javier May Rodríguez.

Se trata del tercer titular designado en el cargo durante la administración de May Rodríguez. Las cifras de seguridad del estado señalan que entre enero y abril de 2025 se registraron 315 homicidios dolosos.

Nuevo titular de la SSPC Tabasco
Foto: Javier May Rodríguez

La entidad también acumula 2 mil 182 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda.

Leal López sustituye a Serafín Tadeo Lazcano tras dejar el cargo. Con ese relevo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco suma tres responsables desde el arranque del gobierno de Javier May Rodríguez.

Cuando comenzó la administración estatal en octubre de 2024, el titular de la dependencia era el general Víctor Hugo Chávez Martínez, quien presentó su renuncia a mediados de febrero de 2025 en medio de una ola de enfrentamientos armados.

Tras esa salida fue designado Serafín Tadeo Lazcano, para finalmente darle paso a Leal López, quien se formó en la extinta Policía Federal al participar en operaciones especiales de vigilancia, protección y seguridad aeroportuaria.

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